Con o senza filtro per l'acqua: come cambia il sapore del caffè?

Come si crea una tazza di caffè equilibrata? Richiede abilità, conoscenza, esperienza e un pizzico di intuizione. L'acqua di rete è il punto di partenza per preparare un caffè delizioso, tuttavia, non esiste acqua chimicamente pura in natura.

Creare una tazza di caffè equilibrata richiede abilità, conoscenza, esperienza e un pizzico di intuizione

L'acqua è conosciuta come un solvente universale perché è in grado di dissolvere una vasta gamma di altre sostanze. Quando l'acqua delle precipitazioni filtra attraverso il terreno, raccoglie altri atomi e molecole lungo il percorso.

Sapere cosa c'è nell'acqua: l'importanza della composizione per un buon caffè

Quindi l'acqua che incontriamo nella nostra quotidianità (oceani, laghi, fiumi, falde acquifere e acqua del rubinetto, ecc.) contiene inevitabilmente una miscela di minerali e sostanze chimiche, e la sua composizione - e quindi le sue proprietà - varia da luogo a luogo.

Sostanze disciolte nell'acqua possono causare problemi tecnici alle macchine da caffè

Altre sostanze disciolte nell'acqua possono causare problemi tecnici alle macchine da caffè (ad esempio, lasciando depositi di calcare o di gesso) e appiattire o alterare i flavors del caffè preparato con acqua che li contiene.

Per realizzare una tazza di caffè impeccabile dal sapore armonico e bilanciato, è anche molto importante evitare alcune sostanze come il cloro e le sostanze organiche e regolare la mineralità dell’acqua, scegliendo un contenuto bilanciato dei sali “buoni”.

L‘acqua di rete è il punto di partenza per preparare un caffè delizioso, ma non esiste acqua chimicamente pura in natura

Quale è l’impatto principale dell’acqua su una buona estrazione?

Le principali interazioni sono:

Gusto : i diversi sali minerali contenuti in acqua giocano un ruolo fondamentale nel bilanciamento tra amarezza, acidità e dolcezza in tazza;

: i diversi sali minerali contenuti in acqua giocano un ruolo fondamentale nel bilanciamento tra amarezza, acidità e dolcezza in tazza; Mouthfeel : la mineralità dell’acqua avrà un’influenza sull’astringenza o l’aftertaste del caffè. Anche le sostanze disinfettanti, come il cloro utilizzato per rendere l’acqua potabile, lavorano in ossidazione del caffè creando un mouthfeel poco piacevole;

: la mineralità dell’acqua avrà un’influenza sull’astringenza o l’aftertaste del caffè. Anche le sostanze disinfettanti, come il cloro utilizzato per rendere l’acqua potabile, lavorano in ossidazione del caffè creando un mouthfeel poco piacevole; Olfatto: sostanze organiche e disinfettanti impattano moltissimo sulla percezione aromatica.

Ecco perché la regola per una buona interazione è sempre bilanciare (i sali minerali) ed eliminare (cloro e composti organici).

Brita

Via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (Bg)

Tel 035 2034447