Cuisine Royale Eurovo: sintesi perfetta tra qualità e praticità

Se desideri portare la tua esperienza culinaria a livelli superiori, non cercare oltre: Cuisine Royale, il semilavorato pronto da usare, senza glutine senza lattosio ideale per piatti come uova strapazzate, torte salate, frittate, pancake, crespelle, crepes, carbonara, muffin e appetizer con la garanzia di risultati codificati e replicabili e una resa sempre perfetta.

Cuisine Royale Eurovo

Cuisine Royale è confezionato in una pratica bottiglia da 1000 grammi con tappo richiudibile che, oltre a garantire igiene e sicurezza alimentare, consente di dosare il prodotto facilmente e con precisione, riducendo al minimo gli sprechi.

La panna dentro a Cuisine Royale non solo favorisce la coagulazione dell'uovo, riducendo il rischio durante la preparazione, ma assicura anche una cremosità irresistibile e un gusto rotondo e avvolgente, grazie ai suoi grassi.

Cucina Royale Eurovo è la chiave per ricette replicabili e risultati costanti

Ottenuto dalla sgusciatura di uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra provenienti dalla filiera controllata e certificata di Gruppo Eurovo, è idoneo per il consumo di persone celiache e intolleranti al lattosio in quanto gluten e lactose free. Si conserva in frigo e ha una shelf life di 50 giorni.

Cucina Royale Eurovo: la chiave per ricette replicabili e risultati costanti

Standardizza le tue ricette in modo replicabile, garantendo risultati costanti nel tempo. Inoltre, grazie alla sua consistenza unica, non impacca mai in padella, permettendo di aggiungere altro prodotto e riportarlo in cottura senza sprechi. Cuisine Royale è ideale per la cottura in padella, a bagnomaria o sottovuoto in forno a vapore, garantendo sempre una resa eccellente e una consistenza cremosa.

Dalle uova strapazzate alle farciture di torte salate, dalle basi per pancake alle frittate soffici, si adatta a una vasta gamma di preparazioni culinarie, garantendo sempre risultati straordinari e una preparazione senza complicazioni. Scegli Cuisine Royale e trasforma ogni piatto in un capolavoro gastronomico, con qualità e praticità senza paragoni.

Eurovo

Via Ugo La Malfa 15 - 40026 Imola (Bo)

Tel 0542 485111