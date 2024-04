Nata nel 1964 da un problema: la Nutella compie 60 anni

Nata da un problema, diventata un simbolo. Era il 1964 quando Michele Ferrero, a causa della scarsità di cacao nel dopoguerra, decise di utilizzare le abbondanti nocciole piemontesi per creare una crema spalmabile. Nacque così la Nutella, che il 20 aprile 2024, compie 60 anni.

I 60 anni di Nutella: crema spalmabile nata il 20 aprile del 1964

Nutella, da Alba al mondo

Da un piccolo laboratorio di Alba (Cn), la Nutella è diventata un colosso globale, con un fatturato di 14 miliardi di euro e una presenza in 170 paesi. Il suo successo è dovuto non solo alla bontà del prodotto, ma anche all'innovazione continua, con il lancio di prodotti come Nutella&Go, B-ready, Biscuits e Muffin, e a un marketing efficace che ha fatto della Nutella un'icona del Made in Italy.

Nutella, un pezzo d'Italia

La Nutella non è solo una crema spalmabile, è un simbolo dell'Italia e del suo saper fare. L'azienda Ferrero, pur diventando una multinazionale, non ha mai abbandonato Alba, dove ha sede il suo quartier generale, e continua a valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

Nutella, un futuro ancora più dolce

Con Giovanni Ferrero, nipote del fondatore e uomo più ricco d'Italia, l'azienda ha conosciuto una nuova fase di crescita, con l'introduzione di prodotti sempre più innovativi e un forte impegno nel welfare aziendale.

Nutella Ferrero: i numeri del successo