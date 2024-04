Panna 35% Senza Lattosio Debic: versatilità per tutti i gusti

In una società dove il 25% della popolazione risulta intollerante al lattosio, si fa strada la necessità per ristoratori e pasticceri di trovare nuove soluzioni per andare incontro ai bisogni dei propri clienti.

La nuova Panna 35% Senza Lattosio di Debic

Debic, storica azienda leader nel panorama dei prodotti lattiero-caseari che da sempre si schiera a fianco dei professionisti, ha per questo deciso di inserire nella propria gamma un nuovo prodotto che possa soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei consumatori.

Nasce così Debic Panna 35% Senza Lattosio, una panna multiuso da montare, che si rivela come estremamente versatile, adatta sia per l’uso in pasticceria sia in ristorazione. Frutto di un’accurata ricerca, Debic Panna 35% Senza Lattosio si contraddistingue per l’elevata qualità, che da sempre caratterizza tutti i prodotti Debic, e per la sua ottima tenuta. La consistenza molto strutturata risulta cremosa e piacevole, qualità che è conferita da latte 100% italiano che con il suo sapore ricco e gustoso è in grado di rendere inconfondibili i prodotti di origine italiana.

La ricetta Tartare di salmone con crema di mandarino, mascarpone, nocciole e olive nere

La new entry della gamma Debic risulta versatile e adatta a diversi utilizzi: è infatti il prodotto ideale per la preparazione di chantilly, torte, semifreddi e guarnizioni. La sua capacità di sviluppare un elevato volume, conferisce al gelato una consistenza vellutata e un’ottima spatolabilità magnificando il gusto del latte.

Ma Debic Panna 35% Senza Lattosio non è pensata solo per le preparazioni dolci. Raffinata e delicata si adatta perfettamente all’utilizzo sui primi piatti, squisita e saporita si combina in maniera naturale su secondi e verdure, come nella ricetta Tartare di salmone con crema di mandarino, mascarpone, nocciole e olive nere.

Debic Panna 35% Senza Lattosio è semplicemente il prodotto perfetto per esaltare il sapore dei singoli ingredienti mantenendo il sapore naturale del latte, senza la presenza di lattosio.

