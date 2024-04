Renato Bosco è brand ambassador di Molino Spadoni per il secondo anno consecutivo

Renato Bosco, definito “Pizza-ricercatore” e Ambasciatore del gusto per la sua importante attività in ambito di lievitazione, per il secondo anno consecutivo è il Brand Ambassador di Molino Spadoni. Anche quest’anno utilizzerà in via esclusiva le farine e le miscele del brand, supportando costantemente l’azienda in attività di ricerca e sviluppo.

Si rinnova la partnership tra Renato Bosco e Molino Spadoni

Proprio la sua grande expertise sarà fondamentale per valorizzare al massimo le nuove referenze che verranno lanciate prossimamente da Molino Spadoni, frutto di un accurato studio per la formulazione di prodotti altamente performanti e in linea con gli ultimi trend di mercato.

Renato Bosco e Molino Spadoni insieme per la creazione di contenuti esclusivi sui lievitati

La collaborazione con Renato Bosco prevede anche la realizzazione di contenuti specifici sul tema dei lievitati per i professionisti, che lo vedrà nuovamente protagonista sui canali digital e social di Molino Spadoni: in questi contesti presenterà le diverse farine in chiave funzionale ma anche creativa, al fine di valorizzarne le caratteristiche e le peculiarità. Preparerà ricette originali e facilmente replicabili che punteranno sulla praticità di realizzazione e il gusto del risultato finale, raggiunto anche grazie alla materia prima selezionata.

La scelta di siglare questa collaborazione nasce da una condivisione fondamentale: quella della passione e dell’expertise nell’affascinante mondo dell’arte bianca e dei lievitati. È su questo terreno che si sono incontrati e hanno sviluppato un progetto comune due punti di riferimento del settore: un professionista esperto e riconosciuto e un’azienda che da oltre un secolo opera in questo mercato e che detiene il primato della gamma più ampia di farine e miscele per il canale professionale, destinate in maniera trasversale o specifica a tutte le destinazioni di utilizzo.

Molino Spadoni e Renato Bosco: versatilità e qualità per l'eccellenza in cucina

C’è, infatti, una farina Molino Spadoni adatta ad ogni tipo di preparazione che si desidera realizzare, per impasti a breve, media o lunga lievitazione, per ricette tradizionali o versioni moderne e creative. Ogni professionista - pizzaiolo, panificatore, pasticcere o chef - può trovare nell’azienda un alleato affidabile che mette sul piatto il massimo dell’expertise per offrire risultati certi.

È "ricerca" la parola chiave sia per Bosco che per Molino Spadoni: proprio questa volontà di trovare sempre nuove soluzioni, di sperimentare e di evolvere è la chiave del successo di entrambi e il contributo che hanno saputo portare al loro settore. Per Molino Spadoni questo significa anche impegno a offrire prodotti in linea con i più recenti trend di mercato e proprio da questa sinergia far nascere le nuove referenze che si prestano a usi diversi in cucina, dimostrando una grande versatilità e assicurando un risultato professionale.

