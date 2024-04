Salsa Bisque di Crostacei Knorr per primi piatti di pesce pronti in pochi minuti

Unilever Food Solutions presenta la nuova Salsa Bisque di Crostacei Knorr, con crostacei ed estratto di aragosta, per preparare i migliori piatti di pesce della tradizione, risparmiando tempo e costi e con la garanzia di un gusto ricco, ma bilanciato.

Le Linguine all’astice con la Bisque di Crostacei Knorr

La nuova Bisque di Crostacei Knorr è una salsa già legata, caratterizzata da una consistenza liscia e dal tipico colore dei crostacei, pronta in pochi minuti, per garantire la massima praticità in cucina. Ideale per la Pasta allo Scoglio e per tutti i primi e secondi piatti rossi a base di pesce e crostacei. Sono tante le ricette sul sito unileverfoodsolutions.it alle quali ispirarsi. Tra queste i Tortelli di ricotta alla bisque di granchio blu, le Linguine all’astice e i Fusilloni allo zafferano mari e monti.

Knorr: semplicità e qualità in cucina con la nuova Bisque di Crostacei

L’utilizzo del nuovo prodotto Knorr è estremamente semplice: basta portare ad ebollizione 1 litro di acqua, sciogliere 50 g di prodotto nell’acqua e cuocere a fuoco lento per 2 minuti. In pochi passaggi è possibile creare un piatto di pesce dalla qualità eccellente, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

La Salsa Bisque di Crostacei Knorr

La Bisque di Crostacei Knorr è senza glutammato e senza conservanti. È disponibile nel formato da 600 g (6 pezzi per cartone) per una resa di 12L di salsa o 24L di brodo.

Il nuovo prodotto Bisque di Crostacei va ad arricchire la gamma Knorr, brand storico dal 1838 e punto di riferimento per lo chef che vuole realizzare le migliori ricette della tradizione o innovative, esaltandone gusto e sapori.

Knorr: brodi, fondi, salse e creme per piatti sfiziosi in cucina

Forte della sua lunga esperienza locale e internazionale, Knorr offre la più ampia e completa proposta di brodi, fondi, salse, roux e creme, studiata dagli chef per gli chef, per soddisfare tutte le esigenze di ogni tipologia di ristorazione.

Pesce, carne e verdure sono i capisaldi della cucina locale e stagionale italiana e Knorr offre la soluzione più adatta a ciascuna ricetta, garantendo risultati impeccabili. La gamma Knorr è attenta alle esigenze di tutti, per questo i suoi prodotti sono principalmente senza glutine e senza lattosio, per favorire la semplicità dei processi in cucina senza mai rinunciare al gusto.

Unilever Food Solutions Italia

via Paolo di Dono 3/A - 00142 Roma

Tel 800 480000