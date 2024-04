Schär Foodservice, sicurezza e gusto a colazione con il croissant in imballo infornabile

Quando si tratta di colazione fuoricasa non si può non pensare al croissant, amato dai consumatori di tutte le età in ogni sua variante. Per consentire agli operatori di poter offrire in sicurezza anche a chi segue un’alimentazione senza glutine questo momento di piacere nell’out of home, Schär Foodservice, la divisione dedicata al canale Horeca del Gruppo Dr. Schär, lancia il croissant à la francaise in imballo monoporzione infornabile.

Croissant à la francaise di Dr. Schär

Senza glutine e con un alto contenuto di fibre, il croissant à la francaise Schär ha un gusto delicato e una consistenza sfogliata irresistibile; grazie alla sua versatilità è perfetto sia per farciture dolci che salate ed è molto semplice da preparare: direttamente dal freezer si può inserire nel forno senza aprire la confezione e in 1 minuto e 15 secondi di microonde a 360W o in 9 minuti nel forno tradizionale preriscaldato a 200 °C si può servire un caldo e fragrante croissant gluten-free in totale sicurezza, sia per l’operatore che per il cliente.

L’imballo infornabile permette infatti la cottura promiscua nello stesso forno con prodotti contenenti glutine, escludendo ogni rischio da contaminazione e consentendo anche a chi non dispone di due forni separati di servire il senza glutine in totale serenità.

Una soluzione davvero comoda per tutti gli operatori del fuori casa (hotel, B&b, bar e canale travel) che desiderano accogliere e offrire ai propri clienti celiaci e sensibili al glutine prodotti di qualità e gustosi in modo veloce e sicuro!

Shelf life 360 giorni

Schär Foodservice

Winkelau 9 - 39014 Postal (Bz)

Tel 0473 293595