Master Martini: cremosità senza lattosio con Plant Based + Dual e Plant Based + Chef

Un tocco cremoso e avvolgente a ogni piatto, ma senza lattosio: Master Martini, sub-brand Martini Professional, lancia due innovativi prodotti pensati per rispondere al crescente mercato vegano, offrendo a cucine e laboratori ingredienti plant based dalle alte performance.

Plant Based Dual e Plant Based Chef

Frutto di un’esclusiva Ricerca & Sviluppo firmata Unigrà, nascono così Plant Based + Dual e Plant Based + Chef, creme vegetali lactose free arricchite da proteine della fava.

Plant Based + Dual e Plant Based + Chef: cremosità senza compromessi per tutte le preparazioni

Si tratta di referenze performanti e dall’ottimo profilo organolettico, resistenti agli ingredienti acidi e con grassi vegetali non idrogenati. Plant Based + Dual è una crema che può essere utilizzata tal quale in ricette salate e, montata, in pasticceria: non collassa e non genera sineresi, oltre ad avere un ottimo sviluppo. Con il 32% di grassi, è perfetta in molte preparazioni, dotata di eccellente palatabilità e alto valore di servizio grazie a varietà applicativa e lunga shelf life.

Tartelletta Brise con Plant Based + Dual

Plant Based + Chef (23% di grassi) è invece dedicata agli utilizzi di cucina, donando corpo e consistenza vellutata a creme, primi piatti, secondi piatti e molte altre preparazioni; insomma, ovunque sia necessario aggiungere cremosità impiegando però ingredienti senza lattosio.

Come nel dna di Martini Professional, Plant Based + Dual e Plant Based + Chef sono una soluzione concreta alle più attuali esigenze di chef e pasticceri, unendo versatilità, bontà e risultato costante. Senza dimenticare gli aspetti nutrizionali: le proteine di fava conferiscono una pregevole nota in questo senso, fornendo apporto proteico pur in assenza di materie prime animali e donando contestualmente struttura alle creme.

Martini Professional (Unigrà)

Via Gardizza, 9/B - 48017 Conselice (Ra)

Tel 0545 989511