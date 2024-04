Panna Delyce senza lattosio: il segreto degli chef verso le esigenze moderne

Nel mondo della ristorazione, la ricerca della perfezione è una costante. Dall'alta cucina alla pasticcera più ricercata, ogni dettaglio conta.

La Panna Delyce senza lattosio al 35%

Ed è proprio qui che la Panna Delyce senza lattosio entra in gioco, offrendo agli chef e ai professionisti del gusto un ingrediente d’eccellenza in grado di valorizzare le proprie creazioni.

La Panna Delyce è l’emblema dell'innovazione senza compromessi. Realizzata con latte proveniente dagli allevamenti del Piemonte, è un ingrediente dal sapore autentico e la soluzione perfetta per chi offre esperienze gastronomiche inclusive.

Panna Delyce: un distillato di eleganza italiana

La versatilità della Panna Delyce senza lattosio la rende un ingrediente essenziale in qualsiasi cucina professionale, ma non solo. Grazie a un contenitore riciclabile e sostenibile e al suo design pratico, richiudibile ed esteticamente impeccabile, questo ingrediente può farti fare bella figura anche sul bancone bar, per accompagnare bevande calde e fredde, gelati e macedonie di frutta fresca.

Panna Delyce: sapore senza paragoni

La Panna Delyce senza lattosio al 35% m.g. non è solo perfetta dal punto di vista della struttura, altamente performante, ma anche del sapore. Il suo gusto ricco, cremoso e leggermente dolce si sposa nelle pietanze con il garbo equilibrato di una vera star della cucina, al servizio degli chef più esigenti.

In un mondo in cui l'innovazione e la versatilità sono fondamentali, la Panna Delyce Senza Lattosio al 35% si distingue come un vero gioiello per l’artista del gusto. La scelta ideale per chef e professionisti che cercano di creare esperienze gastronomiche straordinarie. Scegli la Panna Delyce e preparati a stupire i tuoi clienti con piatti indimenticabili.

per informazioni: www.delyce.it

Frascheri Spa

Via Cesare Battisti 29 – 17057 Bardineto (Sv)

Tel 019 7908005