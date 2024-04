Molino Grassi: qualità, gusto e sostenibilità con la farina Miracolo®

Qualità e gusto, senza dimenticare sostenibilità e identità culturale. Sono questi i cardini che da sempre guidano Molino Grassi e si traducono in un approccio distintivo in termini di filiera e produzione.

Miracolo® è una farina di grani teneri antichi tipici italiani

Il grande molino parmense è stato uno dei primi a credere nel biologico e nell’approvvigionamento a chilometro il più possibile zero: erano gli Anni Novanta quando ha intrapreso la strada del bio e del recupero di grani locali, un momento storico in cui il concetto di sostenibilità era ben più defilato rispetto ad oggi.

Con Miracolo® di Molino Grassi la rinascita dei grani antichi

Una visione lungimirante da cui sono nati prodotti esclusivi, come Miracolo®: farina di grani teneri antichi tipici italiani (tra cui varietà originarie proprio del parmense) unica per sapori e profumi, realizzata in collaborazione con Claudio Grossi ed Ezio Marinato. Tipo 1, 2 e integrale, utilizzabile in panificazione, pizzeria, pasta fresca e pasticceria, preserva la ricchezza cruscale con tutti i suoi valori organolettici, riportando i prodotti finiti al genuino sapore “di una volta”.

La farina Miracolo tipo 2 di Molino Grassi nel formato da 15 kg

Oggi i grani da cui deriva Miracolo® sono ritornati protagonisti in alcune aree agricole del parmense e in generale dell’Emilia Romagna, rinnovando così un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione. Valori etici e rispetto dell’ambiente, ma anche tanto gusto: Miracolo® significa farine di alta qualità dal gusto distintivo, capaci di originare prodotti finiti particolarmente ricchi e saporiti. Tutto questo, con la garanzia del know how Molino Grassi, la cui Ricerca e Sviluppo lavora ogni giorno per offrire prodotti costanti, prestanti e affidabili, adatti alle attuali esigenze del professionista.

La filiera italiana è poi grande protagonista di un’altra innovativa linea firmata dal Molino: La Pasticceria Bio, in cui all’italianità - le cinque farine di cui si compone provengono da grano 100% italiano - si aggiunge il valore del biologico. Si tratta di referenze tecniche, quindi con forze diverse, per rispondere concretamente ai differenti usi di pasticceria. A comporre la gamma, le farine Croissant, Frolla, Sfoglia, Pan di Spagna e Lievitati.

Molino Grassi

Via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511