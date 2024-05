Essse Caffè: qualità di prodotto, servizio e formazione

Essse Caffè di Anzola dell’Emilia (Bo) è la torrefazione che ha dato vita a - e porta avanti con orgoglio - Miscela Masini (certificata premium IEI-Istituto espresso italiano), esclusivo blend Horeca dall’anima aromatica e cioccolatosa, delicata e corposa al tempo stesso. Fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina, nasce dopo la cessione, nel 1977, dell'impresa di famiglia che portava il suo cognome. Ciò che inizia come una passione, prima ancora che un lavoro, si trasforma in una dedizione senza pari e in un crescente bagaglio di expertise e conoscenze che contribuiscono a delineare Essse Caffè come un vero punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, forte anche delle collaborazioni con le facoltà di Agraria delle Università di Bologna, Cesena e Foggia.

Essse Caffè, un punto di riferimento nell'universo torrefazione

Oggi, alla guida dell'azienda, accanto ai fondatori Francesco, Chiara e Cristina Segafredo, operano i membri della quarta generazione: Agata Segafredo, Pietro Buscaroli, Riccardo e Ruggero Auteri. Questa continuità generazionale testimonia l'orgoglio e l'impegno della famiglia nel mantenere vivo il patrimonio di conoscenze e valori che hanno reso Essse Caffè un marchio di eccellenza.

Agata Segafredo, Francesco Segafredo, Ruggero Auteri, Riccardo Auteri, Pietro Buscaroli

Italia a Tavola ha incontrato Agata Segafredo, communications manager Essse Caffè.

Quali sono i principali tratti distintivi che caratterizzano Essse Caffè?

«Qualità di prodotto e servizio, ma anche coerenza e serietà. Da sempre la nostra azienda si propone non solo di fare un buon prodotto, ma garantire che resti tale sempre. Vogliamo essere un punto di riferimento affidabile per il lavoro quotidiano dei nostri clienti, bar e caffetterie soprattutto, ma anche pasticcerie e locali di ristorazione. Accanto all’universo Horeca, c’è poi tutto il mondo Vending e Ocs (Office coffee service, ndr), ma anche consumer, in cui i nostri valori fondanti restano immutati».

Non a caso Essse Caffè è famosa per la costanza delle sue miscele. Quali strategie adottate per garantirla?

«Acquistiamo il caffè attraverso trader qualificati, proprio per ottenere un prodotto all’altezza dei nostri consueti standard qualitativi. Certamente si tratta di un’operazione più costosa rispetto all’acquisto diretto presso il Paese d’origine, ma lo vediamo come un vero e proprio investimento e ci ripaga in termini di risultato. Internamente, poi, Essse Caffè ha un apposito reparto specializzato il cui complesso compito è proprio quello di mantenere le nostre miscele invariate, al netto del mutare della materia prima».

Come si traducono i vostri valori nel rapporto con i clienti?

«Partiamo dal presupposto che Essse Caffè, come torrefazione, fornisce un semilavorato. Dopo la nostra prima lavorazione in torrefazione la bontà del caffè in tazzina "passa" attraverso una seconda vera a propria piccola lavorazione industriale tramite le mani del barista e della sua macchina professionale. Per agevolare e migliorare, mantenendo il più possibile alta la qualità anche di questa seconda parte, che formalmente non è in capo a noi, l’operatore può contare sull’azienda non solo per quanto riguarda un ottimo prodotto, ma anche per ottenere il miglior risultato in tazza. Questo, grazie all’insostituibile assistenza della forza vendita e alle opportunità di formazione che offriamo. Al riguardo, Essse Caffè si rivela particolarmente attuale nel rispondere al bisogno rinnovato di formazione in ambito manageriale per il barista, offrendo quindi non solo assistenza pratica ma anche strategica ed evolutiva per ogni locale».

Essse Caffè collabora con le facoltà di Agraria delle Università di Bologna, Cesena e Foggia

Essse Caffè è un’azienda di primo piano nell'universo Horeca: questa expertise come si traduce e quale plusvalore dà al vostro business a 360 gradi?

«Sicuramente l’asticella sempre alta in ogni aspetto della gamma Horeca resta una costante anche nella proposta Vending Ocs e consumer. Pensiamo che dare la migliore materia e i migliori strumenti sia fondamentale per agevolare ogni operatore, specializzato o privato che sia, a realizzare il miglior caffè possibile. Mi riferisco ad esempio al nostro Sistema Espresso, destinato al mercato at home: S20 e S20 Latte coniugano alte performance e senso estetico, con diverse funzioni avanzate. Entrambe offrono un eccellente e cremoso espresso con perfetta estrazione del caffè, grazie al beccuccio brevettato Essse».

Quali sono i prodotti di recente lancio sui quali puntate di più?

«Sul fronte Ocs sicuramente il Sistema Espresso Pro è un progetto cui teniamo molto: grazie a tag elettronici sulle confezioni di capsule, il sistema è in grado di contare e monitorare le erogazioni, garantendo che funzioni solo con prodotti originali Essse Caffè. Questo assicura ai clienti la qualità del caffè e protegge la reputazione e gli interessi dei venditori che ci scelgono».

L'operatore professionale può contare su Essse Caffè anche su come ottenere un ottimo prodotto in tazza

Senza svelare troppo, potreste condividere alcune anticipazioni sulle novità alle quali state lavorando?

«A breve apriremo altri canali, per esempio una linea per la ristorazione, offrendo opzioni specifiche per soddisfare necessità e preferenze di questo comparto. Amplieremo anche il mercato consumer, con particolare riferimento ai grani at home».

Quali trend di mercato avete identificato che richiedono un impegno specifico sulla qualità e come avete adattato le vostre strategie di business per rispondere a queste esigenze?

«In un contesto di prezzi record dei crudi e di difficoltà logistiche e ambientali, insieme all'instabilità in alcuni Paesi produttori, ci troviamo di fronte a sfide significative. I prezzi di Robusta hanno raggiunto record senza precedenti. Ci stiamo comunque preparando a rispondere con determinazione: non faremo compromessi sulla qualità. I nostri elevati standard rimarranno intatti, sia nel mondo professionale che consumer. Ci impegniamo quindi, come abbiamo sempre fatto, a tostare caffè di eccellente levatura, mantenendo i distintivi sapori firmati Essse Caffè. Questo impegno consentirà a tutti i nostri clienti di godere del miglior caffè possibile e di offrirlo a loro volta, impedendo che le difficoltà esterne influenzino il risultato finale».

Essse Caffè

via Duilio Carpanelli 18/A - 40011 Anzola dell’Emilia (Bo)

Tel 051 6425711