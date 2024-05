Bindi: qualità, innovazione e servizio nella pasticceria per la ristorazione

Cosa trasforma una piccola pasticceria artigianale nella più grande pasticceria d’Italia? Non c'è una risposta semplice, ma possiamo paragonare questo processo alla preparazione di un dolce: è la combinazione perfetta degli ingredienti che fa la differenza.

Bindi crea dolci di successo dal 1946

Parlando di dolci e di successo, nessuno è più esperto di Bindi. Da quando nel lontano 1946 ha aperto le porte della sua pasticceria milanese, ha saputo costruire un punto di riferimento nel settore Horeca, conquistando il palato non solo degli italiani ma anche di un pubblico internazionale.

Accademia del Dessert Bindi: imparare l'arte della pasticceria

La base fondamentale di questo successo è la qualità dei prodotti. Bindi ha sempre puntato sull'eccellenza, selezionando le materie prime con cura e attenzione. Ma c'è di più, la consulenza al cliente costituisce un altro pilastro importantissimo, che ha le sue fondamenta nell'Accademia del Dessert.

La Coppa Isabel Bindi

L'Accademia è un luogo unico, dove partner, clienti e team di vendita vengono accolti per immergersi nel mondo Bindi, apprendendo ogni sfumatura che riguarda l’azienda. Attraverso visite guidate allo stabilimento, i partecipanti possono toccare con mano l'artigianalità e l'innovazione tecnologica che si celano dietro ogni dolce prelibatezza.

Ma l'Accademia non si ferma qui. Offre anche un training ad hoc per conoscere a fondo la gamma di prodotti, fondamentale per orientarsi tra le delizie di Bindi e offrire così un servizio impeccabile ai clienti. Durante le giornate dedicate, si mette in luce l'importanza della presentazione, esposizione e modalità di servizio del prodotto: dettagli che fanno la differenza nel mercato competitivo della ristorazione.

Bindi: le dolci creazioni della collezione Pimavera/Estate

Anticipare le tendenze e suggerire ai clienti le soluzioni creative e distintive più adatte alle loro esigenze è un altro punto chiave che ha caratterizzato la profonda offerta della gamma dei dessert Bindi.

E poi ci sono le novità. Come la Collezione Primavera/Estate, presentata in occasione dell'ultimo Sigep. Tra le proposte, spicca il Tartufo Cheesecake, una variante fresca e deliziosa di un prodotto iconico che ha fatto la storia di Bindi, perfetta per le calde giornate estive.

Flute Piña Colada Bindi

Ma non solo: il Flute Piña Colada porta con sé un'atmosfera caraibica, mentre la Coppa Isabel e la Coppa Sorrento celebrano i sapori mediterranei con ingredienti italiani di prima qualità come i limoni di Sorrento Igp e il mandarino tardivo di Ciaculli.

Queste proposte riflettono l'impegno costante di Bindi nel soddisfare i gusti più raffinati dei suoi clienti, mantenendo viva l'autentica tradizione della pasticceria italiana.

In conclusione, il segreto di Bindi non risiede solo nella qualità dei suoi prodotti, ma anche nell'attenzione al servizio e alla costante innovazione. È così che un prestigioso marchio conquista il cuore e il palato di un pubblico sempre più vasto, in Italia e nel mondo.

Bindi

Via della Liberazione 1 - San Giuliano Milanese (Mi)

Tel 02 982941