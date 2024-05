La carne britannica piace sempre di più in Europa (soprattutto in Italia)

È un momento molto positivo per l'industria britannica della carne rossa secondo Agriculture e Horticulture Development Board (Ahdb), l'ente inglese che collabora con il governo e l'industria delle carni per sviluppare opportunità internazionali per questo prodotto. Le ultime statistiche di Hrmc (His Majesty's revenue and customs) hanno evidenziato che nel 2023 le esportazioni di carne dal Regno Unito ammontano a 1,7 miliardi di sterline, principalmente trainate dalla forte domanda di agnello britannico sui mercati internazionali.

Il report sull'export di carne britannica in Europa

Aumenta l'export di carne ovina in Europa e in Italia

Ed è proprio l'Europa il principale mercato di destinazione della carne d'Oltremanica: il valore totale delle spedizioni di carne rossa verso l'Ue durante il periodo è aumentato del 2% su base annua, pari a 1,3 miliardi di sterline. A fare da capolista in fatto di importazioni di carne ovina è la Francia, che rappresenta il mercato di destinazione più importante del Regno Unito con un export in aumento del 23% a valore e del 23% a volume su base annua. Segue la Germania con esportazioni in crescita del 15% a valore e del 12% a volume.

Jonathan Eckley, responsabile dello sviluppo del commercio internazionale di Ahdb

Anche l'Italia ha giocato un ruolo cruciale: le importazioni di carne ovina dal Regno Unito nel 2023 sono aumentate del 37,42% rispetto all'anno precedente, passando da 2.656 a 3.650 tonnellate. Un dato che indica un significativo aumento nella domanda di agnello britannico sul mercato italiano nel corso di un solo anno e che conferma il Belpaese essere un mercato strategico per l'industria delle carni d'Oltremanica. Jonathan Eckley, responsabile dello sviluppo del commercio internazionale di Ahdb, ha dichiarato: «Le esportazioni di carne ovina sono state senza dubbio un successo straordinario del 2023, guidate dalla domanda proveniente da mercati ad alto valore in Europa e dai mercati in via di sviluppo dell'Africa occidentale, come il Ghana e la Costa d'Avorio».

Carne bovina britannica, come è andato l'export nel 2023?

Se lo scorso anno le esportazioni di carne ovina hanno prosperato, quelle di carne bovina hanno registrato un calo del 15% a volume e del 9% a valore, situazione dettata dalla forte domanda interna, ma dalla debole domanda proveniente dall'Europa. In Italia le importazioni di manzo britannico lo scorso anno si sono mantenute all'incirca sui volumi del 2022: 3.256 sono state le tonnellate di carne bovina importata contro le 3.206 dell'anno precedente, registrando in questo modo un incremento di +1,56%. «L'Italia si conferma un mercato importante per noi - conclude Eckley - perché il consumatore italiano è consapevole della qualità con un'attenzione particolare alla provenienza e alla sostenibilità, tutte caratteristiche che la carne britannica può offrire».