Madama Oliva presenta le linee per l'aperitivo Happy Oliva e i Vasi special

Innovazione e attenzione verso i nuovi trend del consumo sono i driver dell’ampliamento di gamma firmata Madama Oliva che prevede una nuova linea completamente dedicata all’aperitivo e cinque inedite ricette di olive in vaso, entrambe presentate in anteprima allo scorso Cibus 2024.

Lo stand di Madama Oliva a Cibus 2024

«L'innovazione di prodotto, unita all'attenzione verso i trend di consumo del mercato, ci hanno guidato nello sviluppo di queste due nuove linee che abbiamo presentato a Cibus. Una linea in buste da 80 grammi pronte all'uso, è la linea Happy Oliva, e la linea Vasi special. Entrambe caratterizzate da un packaging completamente rinnovato, colorato, smart e molto piacevole alla vista» commenta Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva. «Non soloun'innovazione di pack, quindi, ma anche un'innovazione di prodotto, perché abbiamo realizzato con il nostro reparto ricerca e sviluppo delle ricettazioni inedite e nuove che vanno incontro ai nuovi trend di consumo».

Madama Oliva: il vaso si fa prezioso con la linea “Vasi Special”

L'azienda presenta sul mercato italiano la nuova gamma di referenze in vaso con cinque ricette inedite caratterizzate da un packaging accattivante.

La linea Vasi Special di Madama Oliva

«Nella linea Happy Oliva abbiamo tre tipologie di olive denocciolate, verdi, nere o miste condite con agrumi, con finocchietto, pepe rosa, lime e un lupino che è marinato all'aceto - prosegue Mancini - Nella linea Vasi special abbiamo aggiunto degli ingredienti freschi. Anche qui abbiamo arancia, limone, peperoncino, rosmarino e menta che dovrebbero indurre ad un consumo più piacevole».

Le novità comprendono:

Olive verdi denocciolate peperoncino baby e limone (olive verdi Castelvetrano denocciolate con peperoncino baby e fetta di limone, per chi ama i sapori piccanti);

(olive verdi Castelvetrano denocciolate con peperoncino baby e fetta di limone, per chi ama i sapori piccanti); Olive verdi denocciolate Limone e Menta (olive verdi Halkidiki già denocciolate e con fetta di limone e foglie di menta, per una dolce esplosione di freschezza);

(olive verdi Halkidiki già denocciolate e con fetta di limone e foglie di menta, per una dolce esplosione di freschezza); Olive verdi denocciolate Arancia e Rosmarino (olive verdi Halkidiki prive di nocciolo con arancia e rosmarino, proposta dalle note agrumate per i palati più ricercati);

(olive verdi Halkidiki prive di nocciolo con arancia e rosmarino, proposta dalle note agrumate per i palati più ricercati); Olive nere denocciolate Peperoncino baby e Origano (olive nere Leccino con peperoncino baby e origano, già denocciolate, perfette per chi ama i sapori della tradizione);

(olive nere Leccino con peperoncino baby e origano, già denocciolate, perfette per chi ama i sapori della tradizione); Olive verdi denocciolate Pepe rosa e Rosmarino (olive verdi Castelvetrano denocciolate e con pepe rosa e rosmarino, per una degustazione elegante e raffinata).

La linea Happy Oliva di Madama Oliva

«Perché abbiamo ideato queste due linee? - continua Mancini - Perché ci siamo accorti che nell'ultimo anno nella grande distribuzione si è andato sviluppando un nuovo scaffale, lo scaffale dell'aperitivo, al cui interno ci sono tutta una tipologia di prodotti adatti a questo momento della giornata molto importante, tanto in Italia quanto all'estero, soprattutto dopo la pandemia»

Madama Oliva: continua l’impegno verso sostenibilità con il restyling dei pack

Di pari passo al percorso sull’innovazione di prodotto, prosegue anche l’impegno dell’azienda in ambito sostenibilità con il restyling dei packaging della linea “Freschissimi” disponibile nel take away. Credendo fermamente in una crescita costante fondata sulla sostenibilità e sull’economia circolare, Madama Oliva ha presentato a inizio 2024 il restyling dei packaging della linea Freschissimi. Dallo scorso febbraio, infatti, tutte le confezioni disponibili nel take away del reparto gastronomia sono proposte in materiale Rpet (riciclato e riciclabile al 100%).

Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva

L’iniziativa si aggiunge al restyling, avvenuto nel 2023, della linea Frutto d’Italia e del Mediterraneo, anch’essa in plastica riciclata con materia prima certificata Iscc Plus (per un totale di circa 4,8 milioni di vaschette ogni anno pari a 61 tonnellate di plastica riciclata), in commercio nel reparto Ortofrutta.

Come spiega Sabrina Mancini: «A Cibus, oltre a presentare queste nuove linee di prodotti, abbiamo continuato il nostro percorso in ambito sostenibile, tanto che il nostro stand non è stato soltanto l'immagine delle novità di prodotto, ma anche di questo percorso di economia circolare. Lo scorso anno avevamo lanciato la vaschetta del Frutto d’Italia passando da un packaging non riciclabile ad uno riciclabile e proveniente da plastica riciclata. Quest'anno a febbraio, invece, abbiamo lanciato la linea Freschissimi Take Away da 200 grammi con un packaging riciclabile al 100%. È un contributo notevole che l'azienda dà all'ambiente perché ogni anno produciamo circa 3 milioni di vaschette della linea Freschissimi che corrispondono a 59 tonnellate in meno di plastica che immettiamo nell'ambiente e se le andiamo a sommare alla linea frutto d'Italia diventano 120 tonnellate. Per cui questa sensibilità Madama Oliva ce l'ha ormai da molti anni. Abbiamo iniziato già nel 2008, installato un impianto fotovoltaico integrato sulla nostra azienda che produce ad oggi 2,1 milioni di kwh, e questo è un contributo molto importante».

