Molini Pivetti: l'intuizione vincente del Progetto Foodservice

Molini Pivetti è un'azienda italiana specializzata nella produzione di farine, con una storia che risale al 1875. Fondata da Valente Pivetti in Emilia-Romagna, una regione nota per la vocazione alla produzione di grano tenero e grandi eccellenze alimentari, Molini Pivetti ha iniziato come un piccolo mulino a gestione familiare. Attraverso generazioni, l'azienda ha sempre mantenuto una forte connessione con la regione di origine, rimanendo fedele alla sua eredità mentre si adattava alle nuove tecnologie e tendenze del mercato, oggi alla quinta generazione.

Molini Pivetti: farine al servizio dei pizzaioli professionisti

La mission dell'azienda è sempre stata quella di produrre farine di alta qualità, utilizzando grani selezionati e pratiche di agricoltura sostenibile. Ciò include l'attenzione verso la filiera corta, il sostegno agli agricoltori locali, e l'impiego di metodi di coltivazione che rispettano l'ambiente.

Nel corso degli anni, Molini Pivetti ha espanso la sua offerta, includendo diverse tipologie di farine per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore alimentare, come panificatori, pasticceri e pizzaioli con farine specifiche per ogni tipologia di prodotto.

Le farine di Molini Pivetti al servizio dei pizzaioli professionisti

Focalizzandoci sul tema del pizzaiolo, oggi, il molino emiliano è sempre più determinato ad offrire un valore aggiunto ai professionisti del settore e, proprio per rispondere a questa esigenza del mercato, ha creato un team di formazione (guidato da Vincenzo Iannucci, per la pizza Napoletana, e da Federico Perrone per quella Romana, alla pala in teglia, e Emiliana) in grado di supportare il pizzaiolo nella creazione diverse tipologie di pizza e ha dato vita all'innovativa Linea Special, che accoglie 5 farine specifiche.

Napoletana, romana o emiliana: per ogni pizza, una farina Molini Pivetti

Per quanto riguarda la pizza Napoletana propone “Nafavola” (nelle varianti W270 e W320) e “Incanto”, entrambe farine di grano tenero Tipo 0, che conferisce aromi e profumi. La “Nafavola W270” è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, una garanzia per i professionisti che vogliono preparare la pizza napoletana tradizionale, caratterizzata da una pasta morbida e bordo alto, ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione.

Nafavola W320 ha una “forza” in grado di dar vita ad una pizza napoletana dall'alveolatura sviluppata, che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione.

Per ogni tipologia di pizza, una farina Molini Pivetti

“Incanto” è una farina dalle grandi virtù, arricchita con il germe di grano, specifica per pre-impasti tipo Biga e o tipo Poolish e per il rinfresco del lievito madre. Un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore.

Per la pizza Romana, alla pala e in teglia abbiamo la farina “Maggica”, Tipo 0, in grado di garantire un'ottima capacità di assorbimento e facilità di lavorazione, per una pizza croccante all'esterno e morbida all'interno. Consigliata per impasti con 24-48 ore di lievitazione, ad alte idratazioni.

Per la pizza Emiliana invece è stata creata la farina “Sorbole”, Tipo 00, prodotta da grani selezionati esclusivamente italiani. Ideale per dare vita a una pizza ampia, leggera, tirata e croccante. Consigliata per impasti con 3-24 ore di lievitazione.

"Pivetti in pizzeria": formazione e valorizzazione per i professionisti

Per Molini Pivetti l'universo Horeca rappresenta il terreno d'azione per eccellenza, in quanto trasforma in prodotti gastronomici il frutto della sua filiera produttiva: la farina. Un'azienda capace di creare progetti di filiera, tanto da averne una, la filiera Campi Protetti Pivetti. Una filiera tracciata e controllata in tutte le sue fasi, garantendo la totale italianità dei grani, 100% emiliani, utilizzati per la produzione, dal campo alla macinazione. Una filiera legata al luogo di origine, dove la stretta collaborazione tra azienda e agricoltori è la colonna portante da cui nasce la linea di farine Gran Riserva, per i professionisti della pizza e della panificazione.

«Il progetto foodservice “Pivetti in pizzeria” di Molini Pivetti - spiega Vincenzo Iannucci - è dedicato ai professionisti e sta raccogliendo numerosi consensi in Italia e in Europa. Molini Pivetti si mette infatti al servizio degli operatori, nel senso più completo del termine. Facciamo dimostrazioni, affiancamento e formazione all'interno delle pizzerie e presso la nostra sede. Un'iniziativa dinamica che offre tante opportunità di visibilità e che mette al centro la figura del pizzaiolo, dando un notevole valore aggiunto».

Un'associazione che porta avanti il concetto del convegno: valorizzazione del pizzaiolo, garantendo loro formazione durante l'anno, previa iscrizione, con corsi gratuiti all'interno di Molini Pivetti. «Il ruolo del pizzaiolo è di primaria importanza poiché, attraverso la sua ineguagliabile manualità, fa sì che questa produzione alimentare possa essere percepita come marchio di italianità nel mondo - puntualizza Gianluca Pivetti - naturalmente, anche grazie a ingredienti d'eccellenza come le nostre farine, con un particolare riferimento a quelle della filiera Campi Protetti Pivetti, 100% emiliane, provenienti in parte dal territorio ferrarese, e selezionate con estrema cura».

Molini Pivetti e Iannucci Academy per dare valore all'arte della pizza

La forza del pizzaiolo è la sua formazione: un convegno di successo si è svolto ad aprile all'interno degli Scavi di Pompei promosso da Molini Pivetti e Iannucci Academy. In seguito al protocollo d'intesa siglato tra le città di Ferrara, con i suoi campi fertili e la sua eccellenza nella produzione di farine e Pompei, custode dell'arte culinaria napoletana, presso il Parco Archeologico della città partenopea si è tenuto un prestigioso dibattito sull'importanza del riconoscimento ufficiale della figura del pizzaiolo all'interno dei programmi didattici degli Istituti Alberghieri. Si tratta della volontà di valorizzare un talento umano, oltre che un prodotto fondamentale del nostro Paese come è la pizza. «Si è piantato il primo seme di quello che nascerà come germoglio - ha affermato con soddisfazione Gianluca Pivetti - e che mi auguro ci possa aiutare a centrare l'obiettivo: restituire al pizzaiolo il giusto valore portando quest'arte fin sui banchi di scuola».

Molini Pivetti e Iannucci Academy impegnati a dare valore all‘arte della pizza

Molini Pivetti si è storicamente impegnata nella valorizzazione e formazione del primo anello della filiera, l'agricoltore, volendo porre lo stesso impegno anche per l'ultimo anello della filiera, il pizzaiolo. «Questo rappresenta il punto di partenza di un progetto molto più ampio - ha detto con entusiasmo Vincenzo Iannucci ambassador di Molini Pivetti per la pizza napoletana - che comprende anche questo manuale che vuole difendere la pizza e l'italianità nel mondo. Per questo è importante tutelarla e portarla nella scuola, per formare validi artigiani italiani che con la loro arte donano non solo un sorriso ma un futuro ad un comparto in fortissima crescita economica». Nello specifico, è stato distribuito da Vincenzo Iannucci il “Manuale di Formazione del Pizzaiolo”, da lui personalmente curato in collaborazione con Molini Pivetti.

"Adotta un campo di grano": la sostenibilità secondo Molini Pivetti

Sostenibilità sociale e ambientale, due fattori determinanti per il modus operandi dell'azienda molitoria. Il primo per valorizzare e mettere in campo la formazione, sia per i professionisti sia per le future generazioni con il progetto “Adotta un campo di grano”, un progetto volto a sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sui temi quali, rispetto per l'ambiente, biodiversità, filiera e sostenibilità che prevede 4 tappe nell'arco di due anni.

Oltre 600 bambini nel mese di maggio sono stati coinvolti in campo per le tappe della biodiversità e della macinazione, con attività didattiche e ludiche, facendo taccare con mano la realtà circostante. Un'azienda oggi alla quinta generazione, fatta di tradizione e agricoltura, innovazione, cultura e sostenibilità, che il prossimo anno compie 150 anni.

Molini Pivetti

Via Renazzo 67 - 44042 Cento (Fe)

Tel 051 900003