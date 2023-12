Molini Pivetti sempre più al servizio dei pizzaioli

Con la nascita del Progetto Foodservice, Molini Pivetti di Renazzo (Fe) ha dato vita alla linea di farine Special. Un lavoro di ricerca e sviluppo che ha visto riunito un gruppo di formazione ed esperti, sotto la guida del proprio team di tecnici professionisti, per la creazione di 5 nuove referenze. I team specializzati in grado di supportare i pizzaioli sono guidati dai maestri Vincenzo Iannucci per la pizza Napoletana e da Federico Perrone per quella in teglia e la Emiliana.

Vincenzo Iannucci

Molini Pivetti, l'arte di coinvolgere gli operatori

«Dal progetto Foodservice di Molini Pivetti – sottolinea Iannucci - è nato il claim “Pivetti in pizzeria”, che ho curato personalmente, dedicato ai professionisti e che sta raccogliendo numerosi consensi in Italia e in Europa. Molini Pivetti entra infatti con determinazione nell’universo pizza al servizio degli operatori. Nel senso più completo del termine. Facciamo infatti dimostrazioni, affiancamento e formazione all’interno delle pizzerie. Un’iniziativa che sta piacendo a molti pizzaioli in quanto è dinamica e offre tante opportunità di visibilità. Si sviluppa coinvolgendo le persone. E questo rappresenta un notevole valore aggiunto».

Pivetti Cup, iniziativa che vuole unire i pizzaioli

Ma non è tutto. Il dinamismo di Molini Pivetti sta mettendo a punto i dettagli della Pivetti Cup, un’ulteriore iniziativa per coinvolgere da protagonisti i professionisti. «Dieci tappe in dieci regioni per due anni – puntualizza Vincenzo Iannucci – Sarà la competizione di Pivetti in Pizzeria, che premierà oltre al vincitore tutti i partecipanti in quanto partner di Molini Pivetti. Si tratta di una voce che vuole promuovere l’unione dei pizzaioli. Il mondo pizza ha bisogno di essere coeso e Pivetti Cup nasce proprio con lo scopo di accomunare i pizzaioli valorizzandoli e mettendoli a confronto con le loro interpretazioni della pizza sotto l’accogliente ombrello di Pivetti in Pizzeria».

Con la farina Nafavola si ottiene una perfetta pizza Napoletana

Molini Pivetti, il valore aggiunto della linea di farine Special

La linea di farine Special dedicate al mondo pizza è rappresentata da Nafavola, farina di grano tenero Tipo 0 che si articola in due varianti, W270 e W320. È unica nel suo genere e perfetta per ottenere un'autentica pizza Napoletana, tradizionale o innovativa. Nafavola 270 è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall’alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione.

Linea Special: farina Nafavola W270 per pizza Napoletana

Nafavola 320 ha invece una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l’impasto e una migliore struttura durante la lievitazione. È consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione. A queste si aggiunge Incanto, farina di Tipo 0 con germe di grano che conferisce aromi e profumi. Una farina specifica per preimpasti Biga e Poolish, impasti diretti e per il rinfresco del lievito madre. Un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore. Una farina dalle grandi virtù, che può essere utilizzata singolarmente o miscelata alle altre.

Molini Pivetti

