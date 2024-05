Giovanni Angiolini e la tavoletta di cioccolato per i Vespa World Days 2024

A Pontedera si sono spente le luci sui Vespa World Days 2024 che ha visto riuniti migliaia e migliaia di vespisti provenienti da tutto il mondo. Impressionante la conclusiva Vespa Parade, un coloratissimo “serpentone” di oltre 15mila Vespa di ogni epoca, modello e colore che si è snodato lungo le vie della cittadina toscana e attraverso i colli circostanti. Tantissime le iniziative messe in campo per questa edizione del Vespa World Days che ha celebrato i 140 anni dell'azienda Piaggio che venne fondata nel 1884 e i 78 anni della Vespa che, progettata da Corradino d'Ascanio, fu realizzata nel 1946. Tra le tante se ne segnala una in particolare, dedicata a tutti i golosi, vespisti e non: la tavoletta di cioccolato extra fondente 78% appositamente creata dal maestro cioccolatiere Giovanni Angiolini.

Il maestro cioccolatiere Giovanni Angiolini

Angiolini, nasce la tavoletta di cioccolato per i Vespa World Days

Con la sua esperienza pluridecennale ha realizzato insieme al figlio la sua azienda “Angiolini - il sublime del cacao”. Dedicarsi al cioccolato anima e corpo per Giovanni Angiolini significa partire da zero, cioè dall'inizio, dalla scelta delle piantagioni tutte certificate FairTrade o selezionate personalmente tra quelle che non sfruttano il lavoro minorile e offrono giusti proventi ai contadini, con un occhio attento anche al biologico «Sì, perché noi partiamo dalle fave di cacao che lavoriamo direttamente in sede e vogliamo solo i prodotti migliori».

Migliaia di vespisti presenti alla Vespa Parade a Pontedera

Questa tavoletta è nata quasi per gioco; un gioco riuscito talmente bene che si è potuta fregiare del logo ufficiale della manifestazione di cui è diventata la tavoletta di cioccolato ufficiale. Tanti i particolari distintivi anche nel packaging: dalla Vespa stilizzata alla carta che sembra sporca Angiolini ha «voluto ricordare che spesso i vespisti hanno le mani sporche d'olio che macchia terribilmente. Ad Angiolini piace fare ricerca nel suo settore personalizzando le sue creazioni. Un esempio? Per Natale Bulgari aveva chiesto per il proprio punto vendita di Firenze dei cioccolatini da offrire alla clientela ed io ho creato una pralina che riprende i suoi profumi».

La tavoletta di cioccolato di Giovanni Angiolini per i Vespa World Days 2024

Angiolini ha un unico punto vendita a Pontedera e non ha lo shop online. «È stata una scelta ponderata, perché con il negozio fisico vogliamo fare cultura, spiegare i nostri prodotti, incontrare e conoscere i nostri clienti ai quali dedichiamo tempo, per fa crescere la cultura del cioccolato anche tra la clientela più giovane. È una scelta controcorrente lo sappiamo, ma un prodotto che non si racconta è secondo noi un prodotto freddo. Mentre la nostra produzione nasce dal cuore».

