MordiQUA: la nuova base per pizza e focaccia di Molino Dallagiovanna

Presentata a Cibus 2024, MordiQUA è la nuova base per pizza e focaccia di Molino Dallagiovanna che coniuga croccantezza fuori, delicatezza e leggerezza all'interno, per un risultato scioglievole al morso. Si tratta di un prodotto precotto e abbattuto, conservato surgelato a -18°C. Per prepararlo, è sufficiente estrarlo dal congelatore, condirlo a piacere, cuocerlo in forno a temperatura moderata (regolando il tempo in base al forno e agli ingredienti utilizzati) e servirlo.

«Abbiamo concepito un prodotto versatile e personalizzabile, capace di abbracciare le esigenze dei professionisti permettendo di standardizzare il lavoro, risparmiando tempo, velocizzando il servizio, riducendo gli sprechi - sottolinea Sabrina Dallagiovanna, sales marketing manager di Molino Dallagiovanna. Abbiamo scelto Cibus per presentare una novità assoluta ritenendo questo appuntamento l'ideale punto d'incontro delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy”. Un prodotto che è disponibile in due tipologie:

MordiQUA Classica : per chi ama una base tradizionale dal gusto classico e colore dorato.

: per chi ama una base tradizionale dal gusto classico e colore dorato. MordiQUA Multicereale: per chi preferisce un gusto più deciso e un colore più scuro, grazie all'aggiunta di farina integrale, cereali e semi.

Inoltre, questa nuova referenza di Molino Dallagiovanna è disponibile nei seguenti formati:

19x29 cm

19x39 cm

25x39 cm

25x54 cm

Ø25 cm

Gli ingredienti di MordiQUA di Molino Dallagiovanna

Le materie prime utilizzate per gli impasti di MordiQUA sono 100% naturali, con olio evo, acqua, sale e Lievito Madre per una lievitazione naturale. Le farine Molino Dallagiovanna provengono da grano lavato e sono macinate lentamente a freddo, per preservare le loro caratteristiche organolettiche. L'alta idratazione degli impasti è una testimonianza dell'importanza che l'acqua riveste nella filosofia produttiva di Molino Dallagiovanna.

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 - Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155