Icam Cioccolato al fianco dei gelatieri per un'estate ricca di creatività

Icam rappresenta il partner ideale per tutti i professionisti che sono alla ricerca di prodotti altamente performanti in termini di resa e di gusto, in grado di soddisfare le esigenze di ogni lavorazione e offrire un’esperienza gustativa unica.

In particolare, attraverso i suoi marchi Agostoni e Icam Professional, l’azienda propone una selezione di prodotti di eccellente qualità, una caratteristica imprescindibile quando si tratta di una delle preparazioni più amate: il gelato. Simbolo di gusto e italianità, il gelato e, ancora di più, il gelato al cioccolato rappresenta una vera e propria istituzione, sia nelle ricette tradizionali che nelle varianti più golose e creative.

Icam: ampia gamma di cioccolato per dolci creazioni

Con il brand Agostoni, Icam propone un’ampia selezione di prodotti Monorigine e Grand Cru. Cioccolati in grado di esprimere l’anima della piantagione, della stagione o del paese di provenienza e che conferiscono alle ricette profili aromatici unici e distintivi. L’ampia gamma di cioccolato Agostoni permette così, a tutti i professionisti, di sperimentare ricette e abbinamenti diversi per stupire i clienti con proposte sempre nuove.

Le Chocolate Nuances della gamma Icam Professional sono perfette per la copertura di gelati

Tra le proposte studiate per il mondo della gelateria, Icam Professional propone la gamma Cioccolato Igloo, appositamente realizzati per conferire una glassatura ideale a gelati, stecchi, conetti e bon bon di gelato. L’armonia tra burro di cacao e burro anidro, infatti, garantisce una ricopertura lucida e uniforme, croccante ma che aderisce perfettamente al gelato. Disponibili in 3 gusti: Igloo Bittra Fondente, Latte Intenso e Bianco Edelweiss.

Infine, le innovative Chocolate Nuances, cubettoni a base di cioccolato bianco o latte disponibili in vari gusti, sono perfette come ingredienti, variegature o coperture per il gelato. Nati come prodotti da forno, i cubettoni diventano una versatile copertura di cioccolato grazie all’aggiunta di circa il 6% di burro di cacao. Disponibili in gusti fruttati come passion fruit, mirtillo e lampone, ma anche pistacchio, latte caffè, latte nocciola e latte speziato.

