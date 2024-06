Polpo vs Polipo: sfatiamo il mito, sono animali diversi!

Polpo o piovra, ma non polipo perchè polpo e polipo appartengono a due specie diverse e hanno in comune solo l’essere animali marini. Considerato signore delle scogliere, ma direi anche protagonista di tanti menu, il polpo nostrano noto scientificamente come Octopus vulgaris è la specie più comune e diffusa, presente in tutto il Mediterraneo e nelle acque dell'oceano Atlantico e dell'oceano Indiano.

Il polpo è diverso dal polipo

Ha una forma allungata e può raggiungere una lunghezza di circa un metro. Il suo colore varia dal marrone al rosso. Si tratta di un mollusco cefalopode della famiglia Octopodidae, otto tentacoli con due file di ventose ciascuno. Il corpo è ovale e di forma sferica, pelle rugosa. Vive sui fondali o nascosto in anfratti negli scogli: la mancanza di scheletro gli permette infatti di adagiarsi anche in spazi angusti.

Tutte le proprietà alimentari del polpo

È un alimento amato per la carne gustosa e priva di lische, ricca di proteine e omega-3, ma anche di micronutrienti come calcio e fosforo, importanti per la salute di ossa e denti; ferro e vitamina B12, utili in caso di anemia per la corretta sintesi dei globuli rossi; selenio, essenziale per la sua funzione antiossidante. Può essere reperito tutto l’anno congelato o surgelato, se acquistato surgelato o congelato è probabile che arrivi dall’oceano Atlantico.

Il polpo è riccho di proprietà alimentari

Qui le norme sull’abbattimento dei prodotti ittici appena pescati ne garantiscono sempre un’alta qualità e permettono di conservare intatte tutte le caratteristiche nutritive. Il periodo migliore per consumarlo fresco e pescato nel Mediterraneo va da novembre a marzo. È utilizzato nelle cucine di molti paesi e viene consumato principalmente bollito e successivamente condito in diversi modi. È ottimo anche arrostito o cotto in umido.

Il polpo nella tradizione della cucina italiana (e non solo)

Un grande classico l’insalata di polpo con patate. Tra le ricette tipiche: il polpo ubriaco della cucina livornese; il polpo alla salentina della cucina pugliese. In Puglia a Mola di Bari alla fine di luglio si festeggia la 49ª sagra del polpo. Della tradizione popolare napoletana il polpo alla luciana cotto con un buon sugo insaporito da capperi ed olive nere. Tipico della regione della Galizia il polpo alla gallega, un piatto elaborato e molto saporito.

Nel mese di agosto proprio a O Carballiño, nell’estremo nordovest della provincia di Ourense, si tiene nel mese di agosto la tradizionale Festa del Polpo. Per l’ocasione si preparano circa 30mila chili di polpo oltre ai piatti della tradizione. In Giappone le polpettine Takoyaki, tipiche della città di Osaka, a base di polpo arrostito.