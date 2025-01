Ingredienti per pasticceria: le novità di Disaronno Ingredients, Sipral e Master Martini

Al Sigep 2025, le aziende produttrici di ingredienti per pasticceria e gelateria hanno portato in scena un’incredibile varietà di novità per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più diversificato ed esigente. Dalla valorizzazione degli ingredienti classici alle soluzioni plant-based, passando per le proposte pronte all’uso e i prodotti pensati per migliorare la qualità nutrizionale delle preparazioni, l’evento si è confermato ancora una volta un punto di riferimento per i professionisti del settore.

Marchi storici e innovativi hanno presentato ingredienti che promettono di semplificare i processi produttivi senza compromettere gusto e creatività, offrendo soluzioni all’avanguardia per pasticceri, gelatieri e operatori del settore Horeca. Grazie a una costante ricerca di qualità e attenzione alle tendenze di consumo, queste aziende stanno definendo nuovi standard per l’arte dolciaria e gelatiera, aprendo nuove strade per sperimentazioni e creazioni di alto livello.

Al Sigep 2025, Sipral ha lanciato creme vegetali nei gusti cacao, nocciole e bianca, sviluppate con Dario Beluffi, e rafforzato il gruppo con acquisizioni strategiche. Disaronno Ingredients ha presentato gelati innovativi come il Disaronno Velvet e prodotti funzionali con Omega3 e proteine. Martini Gelato ha svelato OraSì Gelato, basi liquide plant-based, tra cui avena e soia senza zuccheri.

Disaronno Ingredients: le ricette Alvena rivoluzionano il gelato

Al Sigep 2025, Disaronno Ingredients ha svelato una gamma di novità che uniscono tradizione, innovazione e qualità, riscrivendo il futuro del gelato artigianale. Con il marchio Stella, sono stati presentati prodotti pensati per semplificare il lavoro degli artigiani senza compromettere il gusto, come le proposte “All in One” alla fragola, pesca e frutti di bosco e mirtillo, che racchiudono freschezza e autenticità in un’unica soluzione. Tra le novità spiccano anche il Nutgel Caramel, irresistibile nella sua dolcezza, e il gelato Disaronno Velvet, che porta l’iconico sapore del celebre liquore in una veste tutta da gustare.

Lo stand di Disaronno Ingredients a Sigep 2025

La linea dedicata al melograno, con pasta e variegato arricchito da arilli, è un’esplosione di colore e sapore che promette di conquistare i palati più esigenti. Inoltre, Alvena ha presentato ricette innovative come Yomega3, Tropicale Proteico e Bruno Grezzo, abbinati a variegati unici che uniscono gusto e benessere.

Tropicale Proteico e Yomega3 di Disaronno Ingredients

Infine, DIStagione celebra la stagionalità e l’eccellenza con proposte ispirate ai grandi marchi del gruppo, come Anselmi 1892, Stella, Montebianco e Alvena. Ogni ricetta rappresenta un invito a creare capolavori, celebrando il meglio della tradizione e dell’innovazione italiana. Disaronno Ingredients si conferma un punto di riferimento per i professionisti della gelateria, pasticceria e bakery, ispirandoli a trasformare ogni stagione in un’esperienza indimenticabile.

Massimiliano Ceccato, coordinatore nazionale per la rete vendita Italia per Disaronno Ingredients

«Abbiamo presentato in anteprima per questo 2025 due prodotti della linea Alvena, alimenti vegetali naturali, che è il nostro brand di riferimento per i prodotti free from. Il primo di cui voglio parlare è lo yogurt, arricchito di Omega3 con un variegato alle noci e alla frutta secca. Mentre il secondo è un tropicale proteico con semi di chia. Sono alimenti funzionali perché nel momento in cui andiamo a soddisfare la nostra voglia di dolce, di dessert, abbiamo anche dei benefici nutrizionali, avendo Omega3 e le proteine derivanti dal variegato ai semi di chia» commenta Massimiliano Ceccato, coordinatore nazionale per la rete vendita Italia per Disaronno Ingredients.

Sipral: nuova linea di creme vegetali plant based per gelateria

Sipral ha presentato a Sigep la nuova linea di creme vegetali plant-based segna un ulteriore passo avanti per l'azienda, che vanta oltre 70 anni di esperienza nel settore dei grassi e un impegno costante nell'innovazione. Questa gamma di creme, declinata nei gusti burro di cacao, cioccolato e nocciole, è stata ideata per soddisfare la crescente richiesta di prodotti a base vegetale, con un occhio di riguardo alla pasticceria vegana.

Lo stand di Sipral a Sigep 2025

Sviluppate in collaborazione con il noto vegan pastry chef Dario Beluffi, queste creme garantiscono qualità, versatilità e gusto senza compromessi, diventando alleate preziose per i professionisti del settore. Parallelamente, Sipral sta consolidando la sua posizione sul mercato attraverso un'importante strategia di espansione.

La nuova linea di creme vegetali plant-based di Sipral

Le recenti acquisizioni di aziende leader come Effedue, MarcaGel, Casa della Mandorla, Creami e Facci hanno creato nuove sinergie nei settori Horeca, gelateria e industria, rafforzando ulteriormente la capacità dell'azienda di innovare e rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Manfredi Alessandro, responsabile vendite del Nord Italia del gruppo Sipral

«Sipral è un'azienda storica che da oltre 70 anni produce e commercializza margarine a base vegetale. Vista la sempre maggiore richiesta, da parte del mercato, di prodotti plant-based, quast'anno a Sigep abbiamo presentato delle creme vegane al gusto nocciola, cacao e bianca. Oggi il Gruppo Sipral è composto da Facci, Casa della Mandorla, Creami, MarcaGel e Effedue, aziende leader nel loro settore che spaziano da marmellate, creme con dispenser per il mondo ristorazione, Horeca e bar. Casa della Mandorla leader nella trasformazione di frutta secca, MarcaGel leader nel mondo della gelateria e Effedue leader nel mondo Horeca e croceristico», commenta Alessandro Manfredi, responsabile vendite del Nord Italia del gruppo Sipral.

Sipral Via Enrico Mattei, 15 26010 Bagnolo Cremasco (Cr) Tel +39 0373 648075 Lunedì-Venerdì: 8:30-12:30, 14:00-18:00

Martini Gelato: le nuove basi per gelato di Martini Professional

Martini Gelato, il sub-brand di Martini Professional (Unigrà) dedicato ai maestri gelatieri, ha colto l'occasione del Sigep 2025 per svelare una serie di innovazioni che promettono di ridefinire il mondo del gelato artigianale. Tra focus sul vegetale, nuove texture croccanti e attenzione alle intolleranze alimentari, Martini Gelato si pone come leader di settore nell’intercettare i trend del mercato e nel rispondere alle esigenze dei consumatori moderni.

Lo stand di Master Martini a Sigep 2025

Il mondo vegetale è stato il grande protagonista delle novità presentate da Martini Gelato. Grazie all'esperienza di Unigrà nei grassi vegetali e nelle tecnologie UHT, il brand ha lanciato una nuova linea di basi liquide OraSì Gelato, sviluppata per offrire soluzioni plant-based senza rinunciare a gusto e cremosità.

La nuova linea di basi liquide OraSì Gelato di Master Martini

Le novità principali includono Base soia, priva di zuccheri aggiunti, ideale per abbinamenti con paste grasse come pistacchio e nocciola. Base avena, declinata nelle tre versioni classica, versatile e cremosa. Avena biscotto e Avena caramello salato, per un’esperienza pronta all’uso che unisce gusto e praticità.

Giorgia Benassi, marketing manager del brand Martini Gelato e Carlo Oldani, direttore marketing nel gruppo Unigrà

«Anche quest'anno siamo stati presenti a Sigep con un bellissimo nuovo stand per presentare tutte le attività dei nostri brand e le nostre novità di prodotto. Questa è stata anche l'occasione per presentare Orasì Gelato, il nostro nuovo brand, dove portiamo tutte le competenze del brand Orasì all'interno del canale gelateria», ha commentato Carlo Oldani, direttore marketing nel gruppo Unigrà.

«Abbiamo scelto di presentare questo brand che nasce dall'esperienza di Martini Gelato combinata all'esperienza delle bevande vegetali di Orasì. Presentiamo una gamma al momento unica, sul mercato e molto completa, composta da quattro basi liquide UHT, tre basi avena, una da aromatizzare e due redy to use: uno al gusto caramello salato e uno al biscotto. Infine, una base liquida soia senza zuccheri aggiunti, anche questa da aromatizzare» aggiunge Giorgia Benassi, marketing manager di Unigrà per il brand Martini Gelato.