L'evoluzione delle creme plant-based in pasticceria e cucina

Dall’expertise di Master Martini, brand di punta di Martini Professional, nasce Plant Based + Dual, una crema vegetale innovativa che risponde alla crescente richiesta di soluzioni vegane. Senza lattosio e arricchita con proteine di fava, questa crema vanta prestazioni elevate e un profilo organolettico eccezionale.

La crema Plant Based + Dual

Plant Based + Dual: soluzione perfetta per ricette salate e dolci

Grazie al 32% di grassi, è ideale per ricette salate quando utilizzata tal quale e perfetta per la pasticceria quando montata: garantisce ottimo sviluppo, nessuna sineresi e una straordinaria stabilità. Priva di grassi idrogenati, resiste agli ingredienti acidi, rendendosi estremamente versatile.

Come da tradizione Martini Professional, supportata dal know-how di Unigrà, Plant Based + Dual è una soluzione concreta, pensata per soddisfare le esigenze di chef, pasticceri e operatori del settore Horeca, unendo versatilità, gusto e affidabilità.

Decorare con una crema vegetale: perché scegliere Master Martini

Le creme vegetali come Monna Lisa, invece, rappresentano la scelta ideale per decorare, rispondendo sia alle richieste di chi segue un’alimentazione vegana o soffre di intolleranze al lattosio, sia alle esigenze tecniche dei professionisti.

La crema vegetale Monna Lisa di Master Martini

Monna Lisa offre infatti zero sineresi, grande stabilità e tenuta anche in situazioni impegnative come buffet e banqueting. Si distingue per la rapidità di preparazione: monta velocemente in planetaria, con frusta manuale, montapanna o sifone, garantendo risultati eccellenti con facilità.

Martini Professional ti aspetta a Sigep World 2025 (Rimini Fiera, 18-22 gennaio) presso il Padiglione A5 - Stand 121/127.