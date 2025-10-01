EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 01 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:57 | 114777 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

1° ottobre

Caffè low cost ma di qualità: in Italia il prezzo resta tra i più bassi d’Europa

Il caffè in Italia è un rito quotidiano che unisce convivialità, cultura e qualità. In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Fipe invita a riflettere sul valore della tradizione e del servizio nei bar italiani

di Redazione Italia a Tavola
 
01 ottobre 2025 | 15:46

Caffè low cost ma di qualità: in Italia il prezzo resta tra i più bassi d’Europa

Il caffè in Italia è un rito quotidiano che unisce convivialità, cultura e qualità. In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Fipe invita a riflettere sul valore della tradizione e del servizio nei bar italiani

di Redazione Italia a Tavola
01 ottobre 2025 | 15:46
 

I1 ottobre, si celebra la Giornata internazionale del caffè, una ricorrenza che richiama l’attenzione sulla storia e il valore di una delle bevande più consumate al mondo. Nato secoli fa in Arabia, il caffè ha assunto in Italia un ruolo culturale e sociale unico, diventando parte integrante della quotidianità. Nessun altro Paese ha trasformato il caffè in un simbolo nazionale come l’Italia, dove il rito dell’espresso accompagna la giornata, scandisce i momenti di lavoro e diventa occasione di incontro.

Caffè low cost ma di qualità: in Italia il prezzo resta tra i più bassi d’Europa

Il 1 ottobre si celebra la Giornata Internazionale del Caffè

Caffè, il prezzo è giusto?

Il prezzo del caffè continua a salire e, rispetto al 2021, la classica tazzina amata dagli italiani costa oggi oltre il 20% in più. A rivelarlo è uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), realizzato con Assoutenti in occasione della Giornata Internazionale del Caffè (1° ottobre). Secondo l’analisi dei dati dell’Osservatorio Mimit, il costo medio nelle grandi città è passato da 1,04 euro nel 2021 a 1,25 euro nell’agosto 2025, con un incremento del 20,6% in quattro anni.

Il quadro, però, è molto variegato: in quattro province italiane il prezzo supera 1,40 euro. Bolzano resta la città più cara (1,47 euro in media), seguita da Ferrara (1,43), Padova (1,41) e Belluno (1,40). In altre 17 province il caffè si paga più di 1,30 euro a tazzina. Dalla classifica è stata esclusa Benevento, a causa di recenti contestazioni legate a errori nelle rilevazioni dei prezzi. All’estremo opposto, Catanzaro è la città più economica, unica tra le grandi province a restare sotto l’euro per caffè. Seguono Reggio Calabria e Messina, dove il prezzo medio si ferma a 1,06 euro. Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, il prezzo medio dell’espresso in Italia - circa 1,20 € - resta il più basso d’Europa.

Caffè, i numeri di un rito italiano

Secondo i dati di Fipe, l’associazione che rappresenta i pubblici esercizi italiani, il caffè viene consumato in circa 140 mila bar dislocati su tutto il territorio, dai centri storici ai piccoli borghi. Ogni anno si bevono circa 6 miliardi di espressi. Quasi ogni comune italiano, anche il più piccolo, ha almeno un bar, che non è solo un punto di consumo, ma anche un luogo di accoglienza e servizio. «È ora di concentrarci sui valori», dichiara Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario Fipe-Confcommercio. «Le polemiche sul prezzo danneggiano le imprese e i consumatori, perché rischiano di far passare l’idea che un espresso sia uguale ovunque. Ma la qualità della miscela, la cura del servizio e il comfort dell’ambiente fanno la differenza».

Caffè low cost ma di qualità: in Italia il prezzo resta tra i più bassi d’Europa

Aldo Cursano, vicepresidente vicario Fipe

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) invita a riscoprire il caffè come simbolo di socialità e di cultura. Dietro ogni tazzina c’è una filiera complessa di competenze e professionisti, che contribuisce alla qualità del prodotto finale. 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Giornata Internazionale del Caffè caffè in Italia espresso cultura del caffè bar italiani tradizione italiana FIPE consumo caffè prezzo espresso filiera del caffè
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Bord Bia
Julius Meiln
Molino Dallagiovanna
Brita
Bord Bia
Julius Meiln
Molino Dallagiovanna
Brita
Fratelli Castellan
Molino Grassi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 