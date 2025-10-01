Caffè low cost ma di qualità: in Italia il prezzo resta tra i più bassi d’Europa

Il 1 ottobre, si celebra la Giornata internazionale del caffè, una ricorrenza che richiama l’attenzione sulla storia e il valore di una delle bevande più consumate al mondo. Nato secoli fa in Arabia, il caffè ha assunto in Italia un ruolo culturale e sociale unico, diventando parte integrante della quotidianità. Nessun altro Paese ha trasformato il caffè in un simbolo nazionale come l’Italia, dove il rito dell’espresso accompagna la giornata, scandisce i momenti di lavoro e diventa occasione di incontro.

Il 1 ottobre si celebra la Giornata Internazionale del Caffè

Caffè, il prezzo è giusto?

Il prezzo del caffè continua a salire e, rispetto al 2021, la classica tazzina amata dagli italiani costa oggi oltre il 20% in più. A rivelarlo è uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), realizzato con Assoutenti in occasione della Giornata Internazionale del Caffè (1° ottobre). Secondo l’analisi dei dati dell’Osservatorio Mimit, il costo medio nelle grandi città è passato da 1,04 euro nel 2021 a 1,25 euro nell’agosto 2025, con un incremento del 20,6% in quattro anni.

Il quadro, però, è molto variegato: in quattro province italiane il prezzo supera 1,40 euro. Bolzano resta la città più cara (1,47 euro in media), seguita da Ferrara (1,43), Padova (1,41) e Belluno (1,40). In altre 17 province il caffè si paga più di 1,30 euro a tazzina. Dalla classifica è stata esclusa Benevento, a causa di recenti contestazioni legate a errori nelle rilevazioni dei prezzi. All’estremo opposto, Catanzaro è la città più economica, unica tra le grandi province a restare sotto l’euro per caffè. Seguono Reggio Calabria e Messina, dove il prezzo medio si ferma a 1,06 euro. Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, il prezzo medio dell’espresso in Italia - circa 1,20 € - resta il più basso d’Europa.

Caffè, i numeri di un rito italiano

Secondo i dati di Fipe, l’associazione che rappresenta i pubblici esercizi italiani, il caffè viene consumato in circa 140 mila bar dislocati su tutto il territorio, dai centri storici ai piccoli borghi. Ogni anno si bevono circa 6 miliardi di espressi. Quasi ogni comune italiano, anche il più piccolo, ha almeno un bar, che non è solo un punto di consumo, ma anche un luogo di accoglienza e servizio. «È ora di concentrarci sui valori», dichiara Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario Fipe-Confcommercio. «Le polemiche sul prezzo danneggiano le imprese e i consumatori, perché rischiano di far passare l’idea che un espresso sia uguale ovunque. Ma la qualità della miscela, la cura del servizio e il comfort dell’ambiente fanno la differenza».

Aldo Cursano, vicepresidente vicario Fipe

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) invita a riscoprire il caffè come simbolo di socialità e di cultura. Dietro ogni tazzina c’è una filiera complessa di competenze e professionisti, che contribuisce alla qualità del prodotto finale.