Molino Spadoni e Avpn uniti per promuovere la vera pizza napoletana nel mondo

La partnership tra Molino Spadoni e l'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) rappresenta un impegno congiunto per promuovere e tutelare la vera pizza napoletana, sia in Italia che all'estero. Questa collaborazione si concretizza in iniziative che spaziano dallo sviluppo di prodotti di alta qualità alla formazione professionale dei pizzaioli.

Molino Spadoni e AVPN insieme per promuovere la verace pizza napoletana

Chella llà: la farina certificata per la pizza napoletana

Il frutto tangibile di questa alleanza è la farina per pizza tipo 0 “Chella llà”, sviluppata da Molino Spadoni con l'approvazione ufficiale dell'Avpn. Questa farina è progettata per rispondere alle specifiche tecniche del disciplinare della vera pizza napoletana, garantendo una lievitazione ottimale. Disponibile nei formati professionali da 5 e 25 kg, “Chella llà” è destinata anche al mercato retail con il formato da 1 kg. Chella llà è proprio quella giusta per preparare la vera pizza napoletana: con una forza di W 250-280, ha un ottimo potere di assorbimento, garantisce una perfetta lievitazione e offre un impasto leggero e molto digeribile. Il nome stesso, un tributo alla lingua partenopea, sottolinea l'autenticità del prodotto.

Formazione professionale: corsi e tour in Italia

La formazione è un pilastro fondamentale di questa collaborazione. Insieme all'Avpn, Molino Spadoni ha organizzato un tour formativo in Italia, con tappe a Bari, San Giovanni Lupatoto (Vr) e Misterbianco (Ct), per insegnare ai pizzaioli le tecniche della vera pizza napoletana secondo il disciplinare Avpn. I corsi, tenuti dal maestro pizzaiolo Luca Di Massa, sono gratuiti e mirano a elevare la qualità della pizza napoletana in tutta Italia. Inoltre, sono previsti eventi presso la sede napoletana dell'Associazione per approfondire ulteriormente le competenze dei professionisti del settore.

«La professionalità dei pizzaioli è un valore fondamentale per garantire al pubblico risultati di grande qualità, in grado di valorizzare le ricette della tradizione e le materie prime che realizziamo nel segno dell’eccellenza. In linea con questa filosofia, durante tutto l’anno organizziamo anche corsi e demo presso l’Accademia Molino Spadoni a Forlì, uno dei nostri fiori all’occhiello», afferma l’amministratore delegato Leonardo Spadoni.

Accademia Molino Spadoni: formazione continua per pizzaioli

L'Accademia Molino Spadoni, situata a Forlì, rappresenta un centro di eccellenza per la formazione dei pizzaioli. Presso questa struttura, i professionisti possono partecipare a corsi e dimostrazioni pratiche durante tutto l'anno, acquisendo competenze avanzate nella preparazione della pizza napoletana. Questa offerta formativa si integra perfettamente con le iniziative promosse in collaborazione con l'Avpn, creando un percorso di crescita continuo per i pizzaioli.

Espansione internazionale: tour e competizioni all'estero

La qualità delle farine di Molino Spadoni ha superato i confini nazionali, consolidandosi attraverso diverse iniziative internazionali. Un esempio significativo è il tour in Francia, dove “Chella llà” è protagonista insieme a Gaetano Garofalo, vice campione del mondo di pizza napoletana STG. Garofalo, supportato dai maestri John Berg e David Oddou, rappresenta l'eccellenza italiana nella promozione della pizza napoletana all'estero.

Chella llà, la farina sviluppata da Molino Spadoni con l'approvazione ufficiale dell'AVPN

Inoltre, la collaborazione con il Pizza Trophy Reaton nei Paesi Baltici, che ha preso il via a Tallinn, mira a promuovere la cultura della pizza tra i giovani professionisti locali. Questo campionato, approvato dall'Avpn, offre ai vincitori l'opportunità di partecipare al corso "Training Vera Pizza" a Napoli, approfondendo le tecniche della vera pizza napoletana.

Un impegno condiviso per l'eccellenza

La sinergia tra Molino Spadoni e l'Associazione verace pizza napoletana rappresenta un modello di collaborazione volto a preservare e valorizzare l'autenticità della pizza napoletana. Attraverso prodotti di alta qualità come “Chella llà”, programmi formativi mirati e iniziative internazionali, entrambe le realtà contribuiscono a diffondere la cultura della vera pizza napoletana, garantendo standard elevati e riconosciuti a livello global.