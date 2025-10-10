Oltre il Guscio: l’uovo come simbolo di evoluzione alimentare

Festeggiamo insieme a Eurovo la Giornata mondiale dell’uovo, ricorrenza istituita nel 1996 a Vienna, per celebrarne “l’alto valore” nutrizionale. La data cade nel secondo venerdì di ottobre di ogni anno, quindi il 10 di ottobre 2025. Il Gruppo Eurovo è uno dei principali leader europei nella produzione e nella distribuzione di uova e ovoprodotti. Il Gruppo, fondato 75 anni fa, è di proprietà al cento per cento della famiglia Lionello, un esempio di imprenditoria familiare, che guida l’azienda da ben tre generazioni.

Oggi è il World Egg Day

Eurovo collabora al benessere della terra con la sua filiera eco-sostenibile: vanta 5 stabilimenti e duemila dipendenti. Porta avanti e ha sviluppato progetti di economia circolare, di tutela alla biodiversità, tanto che la filiera produttiva di Eurovo è diventata una delle più efficienti e rispettosa del benessere animale.

Uova come alimento completo: valori nutrizionali e benefici per la salute

Questa giornata è l’occasione per far conoscere le uova come fonte importante nella nutrizione di alta qualità, in grado di supportare aiuti umanitari nel mondo. Le statistiche dicono che consumiamo in media 215 uova all’anno, sia direttamente che attraverso prodotti derivati. Va ricordato che le uova sono un alimento completo con un tempo di digeribilità rapido, un valore biologico di 100 e abbassa l’indice glicemico degli zuccheri. In questi ultimi tre anni il consumo è aumentato, solo nel 2025 del 9 per cento.

Il motivo? Il costo non eccessivo, la riscoperta degli spuntini durante la giornata e il consumo delle uova anche a colazione. La parte più nutriente è nell’albume, così Eurovo ha messo in commercio l’albume d’uovo pastorizzato le Naturelle, da uova 100% italiane allevamento a terra e da filiera antibiotic-free, che consente di utilizzare il solo “bianco d’uovo” per preparare strapazzato omelette, pancake e smoothie proteici senza sprechi grazie al tappo richiudibile.

Albume d’uovo e nuove proposte Eurovo per una nutrizione equilibrata

L’uovo oltre a essere una fonte di proteine nobili a basso costo, le uova racchiudono all’interno del proprio guscio nutrienti fondamentali come le vitamine A, D, E e del gruppo B, minerali come ferro, zinco e fosforo, e sostanze come colina, luteina e zeaxantina. In passato erano considerate responsabili dell’aumento di colesterolo, oggi possono essere consumate senza alcun limite, nel contesto di un’alimentazione sana ed equilibrata: i nuovi Larn, presentati al congresso 2024 della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), hanno liberalizzato il loro consumo sulla base di studi scientifici recenti che hanno evidenziato come il colesterolo abbia un minore impatto sulla salute rispetto ai grassi saturi, a cui è strettamente collegato.

Uova Naturelle di Eurovo

Le uova non solo ne sono prive, ma sono anche ricche di lecitine, fondamentali per ridurre il suo assorbimento. Un’altra novità nata dalla R&S di Eurovo è il nuovo Cremoso a base di albume d’uovo, un dessert al cucchiaio fresco e pronto da gustare che soddisfa il palato senza sensi di colpa. Grazie alle straordinarie fonti nutrizionali dell’albume, il Cremoso le Naturelle offre un elevato contenuto di proteine di alta qualità (ben 13 g per vasetto) e un basso contenuto calorico. Ricco di calcio, essenziale per la salute di ossa e denti, è una perfetta alternativa ai dessert a base di latte in quanto naturalmente senza lattosio.

Gruppo Eurovo e la linea le Naturelle

Il Gruppo Eurovo ha concentrato la propria esperienza decennale sulla valorizzazione dell’uovo come alimento completo e nutriente. Grazie alla Ricerca & Sviluppo, è stata sviluppata la linea le Naturelle, pensata per unire benessere e gusto. Il nuovo Cremoso a base di albume d’uovo si inserisce in questo percorso, offrendo un dessert pronto al consumo che soddisfa il palato senza sensi di colpa.

La linea Cremoso a base di albume d'uovo di Eurovo

L’albume d’uovo utilizzato è fonte di proteine di alta qualità, privo di grassi e zuccheri aggiunti, e contribuisce a un apporto nutrizionale equilibrato. Il Cremoso le Naturelle contiene 13 g di proteine per vasetto e un basso contenuto calorico, rendendolo adatto a chi desidera un dessert leggero ma nutriente.

Proprietà nutrizionali del Cremoso le Naturelle

Il dessert è arricchito di calcio, essenziale per la salute di ossa e denti, e si presenta come una valida alternativa ai dolci a base di latte, essendo naturalmente senza lattosio. Disponibile nei gusti vaniglia, caramello salato e cioccolato, il Cremoso le Naturelle combina una consistenza avvolgente a un sapore delicato ma goloso. Questa caratteristica lo rende ideale come dessert a fine pasto, come merenda leggera o come snack proteico post allenamento, grazie anche alle sole 58 calorie per vasetto.

Cremoso al caramello salato

La scelta di proporre un dessert a base di albume evidenzia l’attenzione del Gruppo Eurovo alla nutrizione funzionale, offrendo prodotti capaci di unire piacere e valori nutrizionali.

Bongiorno: bevanda ricca di proteine e calcio

Il Cremoso le Naturelle amplia una linea di prodotti già apprezzata dal pubblico, che include Bongiorno Bevanda Ricca di Calcio e Proteine. Questa bevanda sostitutiva del latte sfrutta le proprietà dell’albume, offrendo un elevato potere montante che consente di preparare cappuccini dalla schiuma ariosa e soffice, simile a quella del bar.

Bongiorno di Eurovo

Grazie a Bongiorno, il consumatore può integrare nella propria alimentazione quotidiana un prodotto funzionale, adatto a chi cerca bevande nutrienti, ricche di proteine e con un contenuto calorico controllato.

Impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale

L’attività di Gruppo Eurovo non si limita alla creazione di prodotti: l’azienda ha recentemente pubblicato il Bilancio di Sostenibilità, illustrando risultati e obiettivi in tema di responsabilità ambientale, sociale ed economica. Le iniziative comprendono pratiche di filiera sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari e attenzione al benessere animale. L’obiettivo è coniugare la qualità del prodotto con la tutela dell’ambiente e della società, offrendo soluzioni alimentari sicure, controllate e rispettose dell’ecosistema.

Dal contrasto tra albume e tuorlo alle forme sorprendenti: l’uovo secondo Eurovo

Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo, dichiara: «Siamo abituati a pensare all’uovo nella sua forma naturale, al suo contrasto iconico tra albume e tuorlo e al ruolo fondamentale che riveste in numerose ricette tradizionali e non, dolce e salate. Ma oltre il suo guscio, c’è un potenziale innovativo ancora non completamente esplorato. Come Gruppo Eurovo, che da sempre facciamo dell’innovazione il nostro valore più importante, stiamo superando questi confini, proponendo l’uovo e i suoi elementi in forme nuove, quasi inimmaginabili fino a qualche anno fa. E quale migliore occasione della Giornata mondiale dell’uovo per riaffermare il nostro impegno a mettere al centro l’uovo come materia prima d’eccellenza per dare vita a prodotti inediti, inaspettati e sorprendenti».

Federico Lionello

Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, aggiunge: «L’uovo è uno degli alimenti più completi che la natura ci offre: contiene proteine di altissimo valore biologico, vitamine e minerali fondamentali per il benessere quotidiano. Per anni è stato al centro di dibattiti sul colesterolo, ma oggi sappiamo che può essere consumato con tranquillità anche ogni giorno, all’interno di una dieta equilibrata. Da tempo collaboro con Gruppo Eurovo, un’azienda che condivide con me l’impegno a diffondere una cultura nutrizionale corretta e consapevole. Insieme stiamo raccontando non solo i valori nutrizionali di questo alimento straordinario, ma anche la sua evoluzione in prodotti innovativi che rispondono alle esigenze di gusto, salute e sostenibilità. È questo, per me, il vero significato di andare “oltre il guscio”: unire la scienza della nutrizione con la capacità di innovare, per rendere l’alimentazione più equilibrata e piacevole per tutti».

Egg Mania: concorso e iniziative per i consumatori

Le celebrazioni della Giornata mondiale dell’uovo 2025, che ricorre venerdì 10 ottobre, sono accompagnate dal concorso Egg Mania. Fino al 23 novembre, i partecipanti possono vincere ogni giorno in modalità instant win un iPhone 17 256 GB, per un montepremi totale di oltre 83.000 euro.

Albume d'uovo della linea Naturelle

Per partecipare, è sufficiente acquistare una confezione di uova o ovoprodotti le Naturelle nei punti vendita della GDO o online e inviare i dati dello scontrino sul sito www.concorso.lenaturelle.it.