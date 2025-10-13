Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Il consumo di alimenti senza glutine è in costante crescita in Italia. Se i numeri ufficiali parlano di oltre 230.000 celiaci diagnosticati, i dati di mercato raccontano molto di più: più di 6 milioni di italiani dichiarano di scegliere prodotti gluten free, non solo per necessità clinica ma anche per motivi legati alla digeribilità, leggerezza o alla semplice varietà dell’alimentazione.

Pizza gluten free: gusto autentico e cornicione croccante con il Mix Le 5 Stagioni

Questa trasformazione ha portato anche il mondo della pizzeria e della panificazione a ripensare l’offerta. Non si tratta più di proposte “alternative”, ma di linee di prodotto complete e professionali, con caratteristiche tecniche specifiche. Agugiaro & Figna risponde a questa esigenza con due referenze mirate, parte della gamma Le 5 Stagioni.

Mix Gluten Free per pizza e panificazione

Il Mix Gluten Free è una miscela naturalmente priva di glutine e latte, studiata per garantire elasticità, croccantezza e sviluppo in forno. Pronta all’uso, si lavora con facilità sia nella produzione di pizza sia nella panificazione, mantenendo stabilità in fase di lievitazione e cottura. È ideale per impasti diretti e indiretti, grazie alla sua capacità di trattenere l’idratazione e sostenere il prodotto anche in ambienti professionali ad alta rotazione.

Spolvero di mais bianco senza glutine

Lo Spolvero di Mais Bianco Senza Glutine, invece, è una farina gluten free di origine naturale, pensata principalmente per lo spolvero da banco. Sostituisce con efficacia la classica semola di grano duro, garantendo asciugatura della base, croccantezza del cornicione e nessuna contaminazione da glutine.

o spolvero di mais bianco garantisce asciugatura e croccantezza senza contaminazioni

La grana fine e l’aromaticità delicata la rendono adatta anche alla realizzazione di grissini, pane croccante, prodotti da forno e snack, sia dolci che salati, oltre a quelle preparazioni regionali o internazionali a base di farina di mais non precotta.

Farina di mais giallo per polenta e ricette internazionali

Accanto a questi due prodotti, troviamo anche la Farina di Mais Giallo Per Polenta. Una farina istantanea per realizzare non solo polente, anche tortillas, tacos, arepas, gallette e burger di mais per bistrot, hamburgerie e format specifici che vogliono proporre anche un menu senza glutine.

Non solo polenta: la farina di mais giallo si adatta anche a tacos, arepas e tortillas

Inclusività alimentare e sostenibilità

Entrambe le referenze vengono prodotte in stabilimenti controllati, con tracciabilità totale delle materie prime e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza alimentare. L’attenzione al gluten free si inserisce in un più ampio progetto di inclusività alimentare che Agugiaro & Figna porta avanti da anni, investendo in ricerca, formazione tecnica, filiere controllate e macinazione innovativa.

Innovazione e inclusione alimentare: il progetto gluten free di Agugiaro & Figna

Ogni farina nasce da una visione che coniuga tradizione molitoria, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, per garantire prodotti buoni, sicuri e accessibili a tutti.