Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 13 ottobre 2025  | aggiornato alle 13:23 | 115010 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

agugiaro&figna

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Agugiaro & Figna Molini con il brand Le 5 Stagioni amplia l’offerta gluten free con miscele e farine professionali per pizza, panificazione e polenta, unendo innovazione, inclusione alimentare e sostenibilità

di Redazione Italia a Tavola
 
13 ottobre 2025 | 13:00

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Agugiaro & Figna Molini con il brand Le 5 Stagioni amplia l’offerta gluten free con miscele e farine professionali per pizza, panificazione e polenta, unendo innovazione, inclusione alimentare e sostenibilità

di Redazione Italia a Tavola
13 ottobre 2025 | 13:00
 

Il consumo di alimenti senza glutine è in costante crescita in Italia. Se i numeri ufficiali parlano di oltre 230.000 celiaci diagnosticati, i dati di mercato raccontano molto di più: più di 6 milioni di italiani dichiarano di scegliere prodotti gluten free, non solo per necessità clinica ma anche per motivi legati alla digeribilità, leggerezza o alla semplice varietà dell’alimentazione.

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Pizza gluten free: gusto autentico e cornicione croccante con il Mix Le 5 Stagioni

Questa trasformazione ha portato anche il mondo della pizzeria e della panificazione a ripensare l’offerta. Non si tratta più di proposte “alternative”, ma di linee di prodotto complete e professionali, con caratteristiche tecniche specifiche. Agugiaro & Figna risponde a questa esigenza con due referenze mirate, parte della gamma Le 5 Stagioni.

Mix Gluten Free per pizza e panificazione

Il Mix Gluten Free è una miscela naturalmente priva di glutine e latte, studiata per garantire elasticità, croccantezza e sviluppo in forno. Pronta all’uso, si lavora con facilità sia nella produzione di pizza sia nella panificazione, mantenendo stabilità in fase di lievitazione e cottura. È ideale per impasti diretti e indiretti, grazie alla sua capacità di trattenere l’idratazione e sostenere il prodotto anche in ambienti professionali ad alta rotazione.

Spolvero di mais bianco senza glutine

Lo Spolvero di Mais Bianco Senza Glutine, invece, è una farina gluten free di origine naturale, pensata principalmente per lo spolvero da banco. Sostituisce con efficacia la classica semola di grano duro, garantendo asciugatura della base, croccantezza del cornicione e nessuna contaminazione da glutine.

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

o spolvero di mais bianco garantisce asciugatura e croccantezza senza contaminazioni

La grana fine e l’aromaticità delicata la rendono adatta anche alla realizzazione di grissini, pane croccante, prodotti da forno e snack, sia dolci che salati, oltre a quelle preparazioni regionali o internazionali a base di farina di mais non precotta.

Farina di mais giallo per polenta e ricette internazionali

Accanto a questi due prodotti, troviamo anche la Farina di Mais Giallo Per Polenta. Una farina istantanea per realizzare non solo polente, anche tortillas, tacos, arepas, gallette e burger di mais per bistrot, hamburgerie e format specifici che vogliono proporre anche un menu senza glutine.

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Non solo polenta: la farina di mais giallo si adatta anche a tacos, arepas e tortillas

Inclusività alimentare e sostenibilità

Entrambe le referenze vengono prodotte in stabilimenti controllati, con tracciabilità totale delle materie prime e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza alimentare. L’attenzione al gluten free si inserisce in un più ampio progetto di inclusività alimentare che Agugiaro & Figna porta avanti da anni, investendo in ricerca, formazione tecnica, filiere controllate e macinazione innovativa.

Dal grano al mais: la rivoluzione senza glutine delle farine italiane

Innovazione e inclusione alimentare: il progetto gluten free di Agugiaro & Figna

Ogni farina nasce da una visione che coniuga tradizione molitoria, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, per garantire prodotti buoni, sicuri e accessibili a tutti.

Agugiaro & Figna Molini Spa Società Benefit
Strada dei Notari 25/27 43044 Collecchio (Pr)
Tel +39 0521 301701

© Riproduzione riservata STAMPA

 
gluten free senza glutine Agugiaro & Figna Le 5 Stagioni pizzeria panificazione mix gluten free spolvero di mais farina di polenta inclusione alimentare
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Icam
Allegrini
Rcr
Pane Nostrum
Icam
Allegrini
Rcr
Pane Nostrum
Tirreno CT
Delyce

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025