Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 13 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:55 | 115025 articoli pubblicati

l’abbinamento

Perché in autunno il Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto con la frutta di stagione

Il Prosciutto di Carpegna Dop celebra l'autunno con abbinamenti a fichi e pere. Nato nel Montefeltro, porta in tavola eleganza, autenticità e un legame unico con il territorio e la salumeria italiana

di Redazione Italia a Tavola

13 ottobre 2025 | 18:30

di Redazione Italia a Tavola
 
13 ottobre 2025 | 18:30

Perché in autunno il Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto con la frutta di stagione

Il Prosciutto di Carpegna Dop celebra l’autunno con abbinamenti a fichi e pere. Nato nel Montefeltro, porta in tavola eleganza, autenticità e un legame unico con il territorio e la salumeria italiana

di Redazione Italia a Tavola
13 ottobre 2025 | 18:30
 

Mentre la più grande cerreta d’Europa, nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, tra Marche, Emilia-Romagna e Toscana, nella storica terra del Montefeltro, antica “terra di duchi”, si tinge dei colori d’autunno, anche la tavola si rinnova. È qui che il Prosciutto di Carpegna Dop trova i suoi abbinamenti stagionali, in un dialogo costante con il territorio e i suoi frutti, una simbiosi che lo rende unico nel panorama della salumeria italiana.

Perché in autunno il Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto con la frutta di stagione

Lavorazione artigianale e microclima unico per un prodotto Dop senza tempo

Origine e caratteristiche del Prosciutto di Carpegna Dop

La sua storia è legata a un microclima caratteristico, dove l’aria fresca e pura favorisce una stagionatura lenta e naturale. Lavorato secondo un disciplinare rigoroso e una tradizione artigianale tramandata da secoli, il Prosciutto di Carpegna Dop si distingue per il colore ambrato, la consistenza morbida e vellutata, il profumo elegante e un gusto dolce e delicato che rimane sempre equilibrato.

Perché in autunno il Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto con la frutta di stagione

L'eleganza e leggerezza del Prosciutto di Carpegna Dop

Abbinamenti autunnali con i frutti di stagione

Con l’arrivo dell’autunno, questo prosciutto dalla personalità gentile trova abbinamenti ideali con i frutti della stagione. I fichi, con la loro polpa mielata e la dolcezza intensa, creano un contrasto sorprendente con la sapidità elegante del Carpegna. Le pere, fresche e croccanti, aggiungono invece leggerezza e aromi delicati, esaltando la rotondità che si sprigiona da ogni singola fetta senza coprirne il carattere.

Perché in autunno il Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto con la frutta di stagione

Prosciutto di Carpegna Dop e fichi, l’abbinamento che racconta l’autunno italiano

Esperienza sensoriale e convivialità

Il risultato è un connubio armonioso che unisce il prodotto al territorio. Non è solo un abbinamento gastronomico, ma una vera esperienza sensoriale che racconta i boschi che cambiano colore, i frutti che maturano e un prosciutto che, da generazioni, rappresenta un simbolo di qualità e identità. Che sia servito su un tagliere con fichi freschi appena raccolti, accostato a sottili spicchi di pera o inserito in piatti creativi, il Prosciutto di Carpegna Dop porta sempre in tavola convivialità, eleganza e autenticità. L’autunno diventa così l’occasione perfetta per celebrarlo, tra i profumi del bosco e la generosità dei suoi frutti.

Consorzio Prosciutto di Carpegna
Piazza Conti 8 61021 Carpegna (Pu)
Tel +39 0722 77521

© Riproduzione riservata STAMPA

 
