Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 15 ottobre 2025  | aggiornato alle 09:31 | 115053 articoli pubblicati

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

La Mia Accademia, scuola di formazione di Grandi Molini Italiani, offre a Venezia e Livorno corsi, laboratori e didattica per appassionati, professionisti e studenti, alla scoperta delle tecniche dell’Arte Bianca

di Redazione Italia a Tavola
 
15 ottobre 2025 | 09:00

La Mia Accademia, la scuola di formazione firmata Grandi Molini Italiani, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera approfondire l’Arte Bianca e le tecniche di panificazione. Fondata nel 2019, offre un’ampia gamma di corsi e risorse pensate per appassionati di cucina, professionisti e studenti che vogliono ampliare le proprie competenze nel settore.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

Il molino di Venezia di Grandi Molini Italiani

Corsi di panificazione e risorse didattiche online

Sul sito dell'azienda è disponibile un ricco repertorio di materiali didattici che accompagna gli utenti in ogni fase del loro percorso di apprendimento. Le risorse sono adatte sia a chi muove i primi passi in cucina, sia a operatori del settore che cercano nuove idee per ricette e tecniche da integrare nelle proprie attività. Video, guide pratiche e contenuti esclusivi consentono di sperimentare a casa o in laboratorio con il supporto di docenti qualificati.

Sedi attrezzate a Venezia e Livorno

La scuola dispone di due sedi didattiche completamente attrezzate, situate negli stabilimenti molitori di Venezia e Livorno. Qui i corsisti hanno la possibilità di imparare direttamente da esperti maestri le tecniche necessarie per creare grandi lievitati, pani, dolci, pizze e focacce, utilizzando farine di qualità e strumenti professionali.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

Grandi Molini Italiani, molino di Livorno

Esperienze formative per scuole e università

Un fiore all’occhiello de La Mia Accademia è il Progetto Education, pensato per istituti scolastici e università. Questa iniziativa offre agli studenti un contatto diretto con il mondo della farina e della molitura, combinando l’apprendimento teorico con il coinvolgimento pratico. Le esperienze sono personalizzabili in base agli obiettivi formativi e al tempo disponibile. Il progetto propone tre tipologie di esperienze.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

A La Mia Accademia si apprendono tutti i segreti dell'arte bianca

Dalla Terra alla Tavola

Questa esperienza unisce teoria e pratica attraverso un corso sugli impasti, un modulo tematico tenuto da esperti aziendali, un pranzo conviviale e un tour guidato all’interno dello stabilimento molitorio.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

Il sapiente uso delle farine permette di realizzare panificati di qualità

Mani in Pasta!

Pensata per chi desidera mettere le mani in pasta, questa proposta include formazione teorica e pratica per la realizzazione di pani e focacce sotto la guida di un tecnologo specializzato.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

Mani in Pasta, il modulo dedicato a pani e focacce

Il Molino Contemporaneo

Permette di seguire da vicino il viaggio del chicco di grano, scoprendo come nascono farina e semola, visitando le aree interne ed esterne dello stabilimento.

Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

Nel modulo sul Molino Contemporaneo si apprende come funziona uno stabilimento che produce farina e semola

Percorsi personalizzabili e contatti

Tutte le esperienze possono essere personalizzate in base alle esigenze formative dei partecipanti. Per informazioni dettagliate e per scaricare le brochure, è possibile visitare il sito grandimolini.it o scrivere all’indirizzo e-mail marketing@grandimolini.it

Grandi Molini Italiani
Via Elettricità 13 30175 Venezia (Ve)
Tel +39 041 5098511
Lunedì-Venerdì: 8:00-17:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
