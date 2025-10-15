Imparare a fare il pane come i maestri: i corsi per studenti e professionisti

La Mia Accademia, la scuola di formazione firmata Grandi Molini Italiani, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera approfondire l’Arte Bianca e le tecniche di panificazione. Fondata nel 2019, offre un’ampia gamma di corsi e risorse pensate per appassionati di cucina, professionisti e studenti che vogliono ampliare le proprie competenze nel settore.

Il molino di Venezia di Grandi Molini Italiani

Corsi di panificazione e risorse didattiche online

Sul sito dell'azienda è disponibile un ricco repertorio di materiali didattici che accompagna gli utenti in ogni fase del loro percorso di apprendimento. Le risorse sono adatte sia a chi muove i primi passi in cucina, sia a operatori del settore che cercano nuove idee per ricette e tecniche da integrare nelle proprie attività. Video, guide pratiche e contenuti esclusivi consentono di sperimentare a casa o in laboratorio con il supporto di docenti qualificati.

Sedi attrezzate a Venezia e Livorno

La scuola dispone di due sedi didattiche completamente attrezzate, situate negli stabilimenti molitori di Venezia e Livorno. Qui i corsisti hanno la possibilità di imparare direttamente da esperti maestri le tecniche necessarie per creare grandi lievitati, pani, dolci, pizze e focacce, utilizzando farine di qualità e strumenti professionali.

Grandi Molini Italiani, molino di Livorno

Esperienze formative per scuole e università

Un fiore all’occhiello de La Mia Accademia è il Progetto Education, pensato per istituti scolastici e università. Questa iniziativa offre agli studenti un contatto diretto con il mondo della farina e della molitura, combinando l’apprendimento teorico con il coinvolgimento pratico. Le esperienze sono personalizzabili in base agli obiettivi formativi e al tempo disponibile. Il progetto propone tre tipologie di esperienze.

A La Mia Accademia si apprendono tutti i segreti dell'arte bianca

Dalla Terra alla Tavola

Questa esperienza unisce teoria e pratica attraverso un corso sugli impasti, un modulo tematico tenuto da esperti aziendali, un pranzo conviviale e un tour guidato all’interno dello stabilimento molitorio.

Il sapiente uso delle farine permette di realizzare panificati di qualità

Mani in Pasta!

Pensata per chi desidera mettere le mani in pasta, questa proposta include formazione teorica e pratica per la realizzazione di pani e focacce sotto la guida di un tecnologo specializzato.

Mani in Pasta, il modulo dedicato a pani e focacce

Il Molino Contemporaneo

Permette di seguire da vicino il viaggio del chicco di grano, scoprendo come nascono farina e semola, visitando le aree interne ed esterne dello stabilimento.

Nel modulo sul Molino Contemporaneo si apprende come funziona uno stabilimento che produce farina e semola

Percorsi personalizzabili e contatti

Tutte le esperienze possono essere personalizzate in base alle esigenze formative dei partecipanti. Per informazioni dettagliate e per scaricare le brochure, è possibile visitare il sito grandimolini.it o scrivere all’indirizzo e-mail marketing@grandimolini.it