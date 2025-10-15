Italian Plant Bar: il bar italiano reinventato in chiave vegetale

In occasione di Host Milano 2025, OraSì, brand vegetale di Unigrà, presenta un concept originale dedicato al mondo horeca: l’Italian Plant Bar. All’interno del Padiglione 18 - Stand D11, il marchio propone uno spazio immersivo che mostra come ogni momento di consumo - dalla colazione al dopo pasto - possa essere reinterpretato in chiave vegetale, mantenendo gusto e qualità tipicamente italiani. L’obiettivo è offrire ai professionisti del settore una visione concreta e applicabile del plant based nella quotidianità del bar, con un approccio pratico e coerente con la tradizione italiana dell’accoglienza.

Le novità di prodotto: bevande, frappè e croissant

Tra le proposte in anteprima, spicca la nuova bevanda alla banana OraSì Barista, che arricchisce la linea già dedicata ai professionisti del caffè, affiancandosi alle varianti a base di soia, avena, mandorla, cocco e nocciola.La nuova referenza, pensata per l’uso caldo e freddo, combina facilità di montata e gusto equilibrato, grazie a una formulazione sviluppata specificamente per il canale horeca.

In fiera debutta anche il ricettario dei frappè plant based, ideato da Jessica Pintossi, vincitrice dell’OraSì Barista Award 2023. Le ricette nascono dall’incontro tra gelato OraSì e bevande vegetali OraSì, offrendo una proposta di merenda fresca e completamente vegetale. Altra novità è il Croissant OraSì Mandorla by Martini Frozen, realizzato con bevanda di mandorla OraSì. Si tratta di una proposta vegan certificata Vegan OK, caratterizzata da impasto soffice, topping croccante alle mandorle caramellate e grande versatilità d’uso, pensata per colazioni e pause dolci di qualità.

Il gelato 100% vegetale firmato Marco Pedron

All’interno dello stand, il corner gelateria accoglierà i visitatori con le basi vegetali OraSì Gelato (Avena, Avena gusto Biscotto e Avena gusto Caramello Salato), impreziosite dalle creazioni inedite di Marco Pedron, pastry chef di fama nazionale.

Le quattro proposte - Ready to run, Mirtillo cocco salvia, Albicocca di campo e Specialty Coffee - rappresentano un percorso di degustazione dedicato alla creatività italiana declinata in chiave plant based, con equilibrio di texture e aromi pensato per la vetrina moderna del gelato artigianale.

Showcooking e competizioni: torna l’OraSì Barista Award

Lo stand OraSì sarà animato da eventi live e momenti di formazione. Sabato 18 e lunedì 20 ottobre sono previste le demo di latte art con Carmen Clemente, campionessa mondiale e brand ambassador del marchio. Domenica 19 ottobre, invece, si terrà la seconda edizione dell’OraSì Barista Award, la competizione che valorizza la professionalità dei baristi e la loro capacità di innovare attraverso il vegetale. Cinque finalisti si sfideranno nella preparazione di cappuccini vegetali e drink creativi, valutati da una giuria di esperti. Il vincitore riceverà un corso di Latte Art con Carmen Clemente, mentre Mokador premierà la miglior preparazione analcolica a base caffè e Del Monte assegnerà il riconoscimento per la miglior ricetta con i Fruit Juice Del Monte.

Martini Gelato e Martini Frozen: soluzioni professionali per il canale horeca

Accanto alle novità OraSì, lo spazio espositivo proporrà anche i cataloghi Martini Gelato e Martini Frozen, sub-brand di Martini Professional. L’offerta comprende basi per gelato, semilavorati e soluzioni frozen innovative, pensate per ampliare la proposta dolciaria e gelatiera dei locali horeca. Questa presenza congiunta rafforza la sinergia tra marchi del gruppo Unigrà, a testimonianza di una strategia condivisa di innovazione e supporto al canale professionale.

Plant based all’italiana: una nuova frontiera per l’horeca

Con l’Italian Plant Bar, OraSì propone un nuovo modello di bar italiano, fondato su gusto, sostenibilità e inclusione alimentare. L’idea è mostrare come il plant based possa integrarsi nella tradizione italiana non come semplice alternativa, ma come evoluzione naturale della cultura del gusto.

Colazione con croissant e cappuccino vegetale, merenda con frappè e dopo pasto con gelato plant based diventano così momenti quotidiani reinterpretati, coerenti con i trend internazionali e con le nuove abitudini dei consumatori.