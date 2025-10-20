Menu Apri login
Perché un olio di qualità fa davvero la differenza nella frittura professionale

Olio Senna Top e Senna Top Zero Palm garantiscono fritture leggere, croccanti e senza retrogusti. Stabili al calore, riducono i consumi e migliorano le performance in cucina, con una qualità testata da oltre 30 anni

di Redazione Italia a Tavola
 
20 ottobre 2025 | 12:24

Senna Top è un olio vegetale premium per la frittura che assicura prestazioni affidabili e risultati eccellenti in cucina. Disponibile anche nella versione Senna Top Zero Palm, priva di olio di palma, si distingue per la capacità di lasciare meno residui nelle friggitrici e per offrire un fritto più croccante, dal sapore delicato e privo di retrogusti indesiderati.

Perché un olio di qualità fa davvero la differenza nella frittura professionale

Senna Top e Senna Top Zero Palm

Olio vegetale 100% naturale e ad alte prestazioni

Completamente privo di additivi e grassi idrogenati, Senna Top è studiato per garantire un gusto neutro e pulito, ideale in tutte le preparazioni. La miscela è frutto di oltre trent’anni di ricerca e affinamento a stretto contatto con chef e pasticceri, con l’obiettivo di offrire uno strumento di lavoro affidabile e capace di supportare una cucina professionale di qualità.

Winterizzazione e resistenza in frittura

La qualità di Senna Top nasce dalla selezione di olio di girasole alto oleico, sottoposto a un processo di winterizzazione che elimina cere e impurità. Questo trattamento consente di ottenere un olio più nobile, stabile al calore e con una resa superiore. Durante la frittura si formano meno schiuma e residui, permettendo di raggiungere un risultato finale più uniforme, leggero e ben equilibrato al palato.

Caratteristiche che fanno la differenza

La struttura semiliquida di Senna Top è pensata per ottimizzare la performance in cucina, rendendolo facile da utilizzare e stabile anche ad alte temperature. La sua formula consente di mantenere bassi i livelli di perossidi, prevenendo l’ossidazione e preservando la qualità dell’olio più a lungo. Le molecole, ingrandite durante il processo di lavorazione, riducono l’assorbimento da parte del prodotto fritto rispetto a un comune olio alto oleico. Questo significa fritti più leggeri, minor consumo di olio e un vantaggio economico concreto per chi lavora nel settore.

Perché scegliere Senna Top e Senna Top Zero Palm

La combinazione tra resa in friggitrice, stabilità al calore e assenza di retrogusto rende Senna Top una scelta strategica per ristoranti, pasticcerie e cucine professionali. Un olio di qualità superiore non solo eleva la frittura sul piano organolettico, ma garantisce anche un risparmio misurabile grazie alla riduzione dei consumi. Con Senna Top e Senna Top Zero Palm, la frittura diventa più leggera, pulita e performante, rispettando al contempo le esigenze di chi ricerca soluzioni senza olio di palma.

