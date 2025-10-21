Menu Apri login
Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

A Milano si è svolta la Domori Experience, evento di lancio di Domori Professional, la linea dedicata a chef, pasticceri e professionisti della cucina di alta gamma. L’incontro ha messo in luce l’eccellenza sensoriale, la filiera sostenibile e le performance dei cioccolati monorigine

di Redazione Italia a Tavola
 
21 ottobre 2025 | 10:13

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

A Milano si è svolta la Domori Experience, evento di lancio di Domori Professional, la linea dedicata a chef, pasticceri e professionisti della cucina di alta gamma. L’incontro ha messo in luce l’eccellenza sensoriale, la filiera sostenibile e le performance dei cioccolati monorigine

di Redazione Italia a Tavola
21 ottobre 2025 | 10:13
 

Si è svolta a Milano la Domori Experience, evento ufficiale di presentazione di Domori Professional, la linea di riferimento per chef, pasticceri e professionisti della cucina e pasticceria di alta gamma. Il progetto è sviluppato e distribuito in esclusiva da Irca Group, leader internazionale nella produzione di cioccolato, creme, frutta secca, decorazioni e specialità per il settore alimentare.

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

Il cioccolato di Domori

Domori Professional rappresenta l’evoluzione di un brand noto per la sua qualità eccellente e l’attenzione alle materie prime. Sin dalla fondazione di Domori nel 1997, il doppio ruolo di produttore e coltivatore ha garantito un controllo completo sulla filiera del cacao, valorizzando gli aromi distintivi e la purezza sensoriale dei prodotti.

Eccellenza sensoriale e sostenibilità nella filiera del cacao

Gianluca Franzoni, fondatore e presidente di Domori, ha sottolineato: «La qualità nasce nel campo e il cacao richiede rigore e dedizione. Essere produttori significa responsabilità verso i coltivatori e la biodiversità». L’approccio Domori unisce sostenibilità, etica di filiera e qualità sensoriale, creando un cioccolato che esprime un’identità unica e riconoscibile.

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

Cacao da piantagioni speciali quello usato da Domori

L’evento Domori Experience: protagonisti e dialoghi

Durante l’incontro, Gianluca Franzoni ha condiviso il palco con Massimiliano Alajmo, chef tristellato de Le Calandre, e Luigi Biasetto, Maestro Pasticciere di fama internazionale. I relatori hanno approfondito temi come la complessità del cacao fine, il recupero varietale, l’etica della filiera e il ruolo del cioccolato nell’alta cucina e pasticceria.

Viaggio tra le origini del cacao Domori

La Domori Experience ha guidato i partecipanti alla scoperta delle principali geografie del cacao Domori:

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

Una piantagione di cacao Domori in Venezuela

  • Venezuela - Chuao 75%: progetto con la famiglia Franceschi per la biodiversità del Criollo.
  • Ecuador - Arriba Nacional 72%: collaborazione con la cooperativa UNOCACE, 1.600 produttori e agricoltura rigenerativa.
  • Madagascar - Sambirano 72%: miscela di Trinitario e Criollo dalla valle nord-ovest, ricca di biodiversità.

Queste origini rappresentano il cuore del progetto Domori, con un equilibrio costante tra terroir, tecnica e sensibilità sensoriale.

Cioccolato monorigine e creazioni d’eccellenza

L’evento ha offerto un vero e proprio viaggio tra i cioccolati monorigine Domori, organizzati in tre isole tematiche dedicate rispettivamente a America, Africa e Criollo. I partecipanti hanno potuto scoprire le caratteristiche aromatiche uniche di ciascuna origine attraverso una selezione di creazioni di pasticceria e cioccolateria, tra cui praline, torte e panettoni.

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

La fermentazione a scivolo del cacao Yosran

Tra le proposte più significative spiccano il panettone Intenso Fondente e Oro Puro, realizzato con Sur del Lago 72% da Sal De Riso, Presidente Ampi, e la torta Dolce Equilibrio, a base di cioccolato Vidamà 60%, limone e pralinato, firmata da Davide Malizia, campione del Mondo di Pasticceria e Gelateria. Non sono mancati esempi di gelateria, con ricette sviluppate in collaborazione con il maestro gelatiere Eugenio Morrone, e le creme della nuova linea Domori Aurea, disponibili nelle varianti fondente, nocciola 40% e pistacchio 25%.

L’esperienza si è conclusa con il dessert al piatto Note Fondenti, creato da Yuri Cestari, brand ambassador Domori, un tortino al cioccolato Sur del Lago 72% con cremoso al 100%, accompagnato da salsa al mascarpone e gelato al caffè, che ha saputo racchiudere in un unico piatto la complessità e l’eleganza del cioccolato Domori.

Domori Professional e Irca Group: qualità B2B

Con Domori Professional, Irca Group offre ai professionisti una gamma di cioccolati di altissima qualità, caratterizzati da perfetta lavorabilità, aromi unici e know-how consolidato nella relazione diretta con i coltivatori. La linea fa parte della The Signature Collection di Irca.

Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

La piantagione di cacao di Hacinda San Josè

Annika Engelbrecht, Group CMO di Irca, ha dichiarato: «Domori completa il nostro portfolio B2B con cioccolato premium, profili aromatici distintivi e una gestione ottimale della filiera. L’obiettivo è ampliare la diffusione dei prodotti Domori tra i professionisti».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Domori Professional cioccolato premium alta pasticceria gelateria artigianale cioccolato monorigine chef professionisti crema di cacao filiera sostenibile cacao fine lavorabilità cioccolatoGianluca Franzoni Massimiliano Alajmo Luigi Biasetto Sal De Riso Davide Malizia Eugenio Morrone Yuri Cestari Annika Engelbrecht
 
