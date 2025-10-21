Domori Professional: la linea di cioccolato pensata per chef e pasticceri

Si è svolta a Milano la Domori Experience, evento ufficiale di presentazione di Domori Professional, la linea di riferimento per chef, pasticceri e professionisti della cucina e pasticceria di alta gamma. Il progetto è sviluppato e distribuito in esclusiva da Irca Group, leader internazionale nella produzione di cioccolato, creme, frutta secca, decorazioni e specialità per il settore alimentare.

Il cioccolato di Domori

Domori Professional rappresenta l’evoluzione di un brand noto per la sua qualità eccellente e l’attenzione alle materie prime. Sin dalla fondazione di Domori nel 1997, il doppio ruolo di produttore e coltivatore ha garantito un controllo completo sulla filiera del cacao, valorizzando gli aromi distintivi e la purezza sensoriale dei prodotti.

Eccellenza sensoriale e sostenibilità nella filiera del cacao

Gianluca Franzoni, fondatore e presidente di Domori, ha sottolineato: «La qualità nasce nel campo e il cacao richiede rigore e dedizione. Essere produttori significa responsabilità verso i coltivatori e la biodiversità». L’approccio Domori unisce sostenibilità, etica di filiera e qualità sensoriale, creando un cioccolato che esprime un’identità unica e riconoscibile.

Cacao da piantagioni speciali quello usato da Domori

L’evento Domori Experience: protagonisti e dialoghi

Durante l’incontro, Gianluca Franzoni ha condiviso il palco con Massimiliano Alajmo, chef tristellato de Le Calandre, e Luigi Biasetto, Maestro Pasticciere di fama internazionale. I relatori hanno approfondito temi come la complessità del cacao fine, il recupero varietale, l’etica della filiera e il ruolo del cioccolato nell’alta cucina e pasticceria.

Viaggio tra le origini del cacao Domori

La Domori Experience ha guidato i partecipanti alla scoperta delle principali geografie del cacao Domori:

Una piantagione di cacao Domori in Venezuela

Venezuela - Chuao 75% : progetto con la famiglia Franceschi per la biodiversità del Criollo.

: progetto con la famiglia Franceschi per la biodiversità del Criollo. Ecuador - Arriba Nacional 72% : collaborazione con la cooperativa UNOCACE, 1.600 produttori e agricoltura rigenerativa.

: collaborazione con la cooperativa UNOCACE, 1.600 produttori e agricoltura rigenerativa. Madagascar - Sambirano 72%: miscela di Trinitario e Criollo dalla valle nord-ovest, ricca di biodiversità.

Queste origini rappresentano il cuore del progetto Domori, con un equilibrio costante tra terroir, tecnica e sensibilità sensoriale.

Cioccolato monorigine e creazioni d’eccellenza

L’evento ha offerto un vero e proprio viaggio tra i cioccolati monorigine Domori, organizzati in tre isole tematiche dedicate rispettivamente a America, Africa e Criollo. I partecipanti hanno potuto scoprire le caratteristiche aromatiche uniche di ciascuna origine attraverso una selezione di creazioni di pasticceria e cioccolateria, tra cui praline, torte e panettoni.

La fermentazione a scivolo del cacao Yosran

Tra le proposte più significative spiccano il panettone Intenso Fondente e Oro Puro, realizzato con Sur del Lago 72% da Sal De Riso, Presidente Ampi, e la torta Dolce Equilibrio, a base di cioccolato Vidamà 60%, limone e pralinato, firmata da Davide Malizia, campione del Mondo di Pasticceria e Gelateria. Non sono mancati esempi di gelateria, con ricette sviluppate in collaborazione con il maestro gelatiere Eugenio Morrone, e le creme della nuova linea Domori Aurea, disponibili nelle varianti fondente, nocciola 40% e pistacchio 25%.

L’esperienza si è conclusa con il dessert al piatto Note Fondenti, creato da Yuri Cestari, brand ambassador Domori, un tortino al cioccolato Sur del Lago 72% con cremoso al 100%, accompagnato da salsa al mascarpone e gelato al caffè, che ha saputo racchiudere in un unico piatto la complessità e l’eleganza del cioccolato Domori.

Domori Professional e Irca Group: qualità B2B

Con Domori Professional, Irca Group offre ai professionisti una gamma di cioccolati di altissima qualità, caratterizzati da perfetta lavorabilità, aromi unici e know-how consolidato nella relazione diretta con i coltivatori. La linea fa parte della The Signature Collection di Irca.

La piantagione di cacao di Hacinda San Josè

Annika Engelbrecht, Group CMO di Irca, ha dichiarato: «Domori completa il nostro portfolio B2B con cioccolato premium, profili aromatici distintivi e una gestione ottimale della filiera. L’obiettivo è ampliare la diffusione dei prodotti Domori tra i professionisti».