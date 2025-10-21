Pasta, ambasciatrice del made in Italy: serviti oltre 80 milioni di piatti ogni giorno

Il World Pasta Day 2025 celebra la pasta come ambasciatrice del made in Italy e patrimonio culturale del Paese. Secondo uno studio di AstraRicerche per Unione Italiana Food, la pasta rientra nella top 5 dei motivi d’orgoglio nazionale insieme a arte, paesaggi, monumenti e letteratura.

La pasta, orgoglio nazionale italiano

Il 25 ottobre, 27esima edizione della giornata, eventi e maratone social in tutto il mondo ribadiranno il ruolo centrale di un comparto che produce oltre 17 milioni di tonnellate di pasta ogni anno, con l’Italia leader globale grazie a 4,2 milioni di tonnellate prodotte. Quasi il 60% della produzione nazionale è destinato all’estero, segno del forte legame tra la pasta e la cultura gastronomica mondiale.

Orgoglio Pasta: una mostra per celebrare l’identità italiana

Fino al 25 ottobre, la Galleria Alberto Sordi di Roma ospita la mostra digitale “Orgoglio Pasta”, promossa da Unione Italiana Food. L’esposizione valorizza la pasta come simbolo di identità italiana, con la partecipazione dei ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, di (Presidente di Unione Italiana Food) e Margherita Mastromauro (Presidente dei pastai di Unione Italiana Food).

Il taglio del nastro di Orgoglio Pasta

La pasta emerge come emblema di convivialità, saper fare artigianale e unità territoriale, riconosciuta dal 96,6% degli italiani come autentica ambasciatrice del made in Italy. Per il 69% degli intervistati, «Italia significa pasta», più ancora di pizza o vino.

Il 96,6% degli italiani considera la pasta ambasciatrice del made in Italy

Pasta e italianità: tra salute, sostenibilità e convivialità

La ricerca UIF-AstraRicerche mostra che per quasi la metà degli italiani (49,3%) la pasta è riconosciuta nel mondo come simbolo dell’Italia e rappresenta un modello alimentare sano e sostenibile. È anche simbolo di territorio, tradizione e varietà regionale, apprezzata per la sua versatilità (33,6%) e per la sua natura conviviale (36%).

Per l’85% degli italiani vederla apprezzata all’estero genera orgoglio, mentre per il 66,6% è l’alimento più rappresentativo della Dieta Mediterranea, più dell’olio (56,3%), della verdura (47,5%), del pesce (44,9%) e della frutta (39,5%). Tra gli alimenti che costituiscono la Dieta Mediterranea la pasta è quello che viene consumato più di frequente, da quasi 7 italiani su 10 (69,4%), seguita dalla verdura (56,4%) e dalla frutta (53,8%) e dall’olio (52%).

La pasta è l'alimento più rappresentativo della dieta mediterranea

I valori associati alla pasta e i falsi miti da sfatare

Per il 58% degli italiani, la pasta rappresenta la tradizione culinaria italiana, seguita da semplicità (36%) e benessere (33,7%). È sinonimo di orgoglio nazionale (32,6%), condivisione (28,7%) e convivialità (25,5%). È ritenuta un alimento accessibile (90,7%), facile da preparare (89,2%), sano ed equilibrato (77,8%) e sostenibile (66,4%).

Per oltre il 90% degli italiani la pasta è un alimento accessibile

L’indagine smentisce i pregiudizi più comuni: solo il 20,4% crede che vada eliminata nelle diete dimagranti e il 27,3% pensa interferisca con il sonno. Al contrario, la pasta è riconosciuta per i suoi benefici nutrizionali e per il ruolo di equilibrio metabolico e sazietà prolungata.

Gli spaghetti al pomodoro, un must della cucina italiana

Le sfide del settore e il valore economico della pasta

«Per gli italiani la pasta è una questione di appartenenza e motivo di orgoglio. Questa ricerca lo conferma e arriva in un momento politicamente delicato - spiega Margherita Mastromauro, Presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food - Il comparto della pasta è un pilastro della nostra economia e della nostra identità culturale. Ogni misura che ne ostacola la competitività sui mercati internazionali rappresenta una minaccia non solo per le imprese, ma per l’intero sistema del made in Italy. Nel complesso quadro geopolitico che ci troviamo ad affrontare, segnato anche dal rischio di extra-dazi da parte del Dipartimento del Commercio americano, questa 27esima edizione del World Pasta Day assume un grande significato simbolico: ci ricorda cosa la pasta ha rappresentato e rappresenta ancora oggi nel nostro Paese e nel mondo sul piano economico, culturale e sociale. Ed è sicuramente un valore e una risorsa che vanno tutelati».

Margherita Mastromauro assieme al ministro Lollobrigida

Il comparto affronta sfide globali come i dazi statunitensi, l’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime, ma resta un pilastro del made in Italy e dell’economia agroalimentare nazionale.

Italia leader mondiale per produzione ed export di pasta

Nel 2024 l’Italia ha confermato il primato nella produzione, esportazione e consumo di pasta. Con 4,2 milioni di tonnellate prodotte, il Paese supera Turchia, Stati Uniti ed Egitto. Il consumo pro capite è di 23,3 kg annui, seguito da Tunisia (17 kg) e Venezuela (13,6 kg).

Ma è l’export che conferma un comparto fortemente orientato all’estero, con un valore delle vendite oltre confine che ormai eguaglia quello dei consumi nazionali. Parliamo di oltre 2.420 milioni tonnellate (+9,1% rispetto al 2023) per un valore di 4.020 milioni di euro (+4,8% rispetto al 2023).

Molteplici formati di pasta, un comparto con un export fortissimo

In sostanza 80 milioni di porzioni di pasta italiana che lo scorso anno sono state proposte nelle case e nei ristoranti di quasi 200 Paesi. Della pasta esportata nel 2024, oltre 1,5 mln di tonnellate è destinato ai paesi dell’UE mentre 898.815 tonnellate finiscono in Paesi terzi.

Germania (467.183 tonnellate), Stati Uniti (302.177 tonnellate), Regno Unito (283.478 tonnellate), Francia (278.511 tonnellate), e Giappone (69.589 tonnellate) si confermano i Paesi più ricettivi. L’aumento dell’export registrato nel 2024 si conferma anche nel primo semestre del 2025, con una crescita a volume del +2,5% rispetto all’analogo periodo del 2024 (1.195.025.792 nel 2024 vs 1.224.476.880 nel 2025).

Pasta semplice o in elaborazioni più gourmet, gradita in tutto il mondo

Pasta e scienza: il Consensus Statement rinnovato

In occasione del World Pasta Day 2025, i Pastai di Unione Italiana Food rinnovano la Dichiarazione di Consenso scientifico sui benefici della pasta, realizzata con Sisa (Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione) e Cepea (Center of Studies in Food Policy and Economics).

Margherita Matromauro e Paolo Barilla

Il nuovo Consensus Statement, firmato da 29 scienziati di 9 Paesi, amplia a 19 punti le evidenze sul valore nutrizionale della pasta. «Le evidenze attuali confermano che la pasta, se consumata nell'ambito di una dieta equilibrata, contribuisce all'adeguatezza nutrizionale, al benessere metabolico e alla sostenibilità ambientale» dichiara Silvia Migliaccio, Presidente Sisa. La ricerca ne evidenzia anche i benefici per il sonno, la regolazione circadiana e la prevenzione cardiovascolare.

#WorldPastaDay: la maratona social che unisce il mondo

La celebrazione della Giornata Mondiale della Pasta coinvolge anche il mondo digitale: food lover, chef e giornalisti di tutto il mondo condividono le proprie creazioni con l’hashtag #WorldPastaDay, taggando i profili di WeLovePasta.it.

Il World Pasta Day è giunto alla 27^ edizione

Nel 2024 oltre 33.000 contenuti social hanno celebrato la pasta, confermando il suo ruolo come piatto universale della convivialità. Promosso da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation, il World Pasta Day giunge alla 27ª edizione, riaffermando il valore culturale, economico e nutrizionale di uno dei prodotti simbolo del made in Italy.