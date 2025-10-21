Il sedano nero e la salsiccia, due eccellenze gastronomiche di Trevi

È stata l’Azienda Agricola di Annibale Bartolomei, situata nella piana di Trevi, facente parte della fascia olivata Assisi-Spoleto e riconosciuta fin dal 2018 come “bene culturale dell’umanità” per la Fao, a conquistare il premio come migliore produzione di sedano nero dell’anno 2025, rispettando in pieno i parametri di valutazione del concorso: dimensione delle piante, conformazione delle coste, imbianchimento e sanità delle piante. La cerimonia di consegna del premio è stata effettuata dal Sindaco di Trevi (Pg), Ferdinando Gemma.

Sedano nero protagonista a Trevi

Le caratteristiche uniche del Sedano Nero di Trevi

Il Sedano Nero di Trevi, riconosciuto dal 2008 Presidio Slow Food, presenta particolari caratteristiche fenotipiche e genetiche, caratteristiche particolari che lo rendono molto apprezzato dai buongustai. La sua tipicità, riscontrata negli anni dal Dipartimento di biologia vegetale e biotecnologiche agroalimentari dell’Università di Perugia, è legata alla qualità e al tipo di coltura in una particolare fascia della piana di Trevi, nella stretta striscia di terra compresa tra la via Flaminia che lambisce il piede del colle di Trevi e il fiume Clitunno. Complessivamente, sono circa 200 ettari di terreno coltivato ad ortaggi dei quali appena 2 o 3 ettari destinati oggi al Sedano Nero.

Sindaco di Trevi Ferdinando Gemma, l’Assessore all’Agricoltura ed Attività Produttive di Trevi Cinzia Speroni e i titolari dell’Azienda Agricola Bartolomei

La Sagra di Trevi: tradizione e turismo enogastronomico

Il sedano è stato anche protagonista dell’evento "Chef in Erba- Sedano a Tavola", tributo in onore di Angelo Paracucchi, che ha visto la presenza di alcuni giovani allievi degli Istituti alberghieri di Foligno, Assisi e Spoleto presentare inedite ed interessanti proposte culinarie.

Taglio del nastro alla Sagra di Trevi

Oltre al sedano, protagonista della kermesse culinaria è stata la salsiccia cotta su enormi bracieri in Piazza Mazzini, per lo gioia dei palati dei tantissimi turisti arrivati a Trevi, uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’.

Sedano nero, una prelibatezza umbra

La Sagra di Trevi, organizzata da Pro Trevi e Amministrazione comunale, è tra le più antiche e qualificate sul territorio regionale e una tra le più valide ambasciatrici del turismo enogastronomico dell’Umbria.