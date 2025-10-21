Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 21 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:24 | 115182 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Gocce di Tè

Tè cinese, giapponese e italiano: le differenze spiegate da chi lo coltiva in Toscana

Il tè italiano incontra quello orientale. L’esperienza di Guido Cattolica, fondatore della prima piantagione di tè in Italia, apre un dialogo sul gusto, le origini e le prospettive della cultura del tè Made in Italy

di Redazione Italia a Tavola
 
21 ottobre 2025 | 17:54

Tè cinese, giapponese e italiano: le differenze spiegate da chi lo coltiva in Toscana

Il tè italiano incontra quello orientale. L’esperienza di Guido Cattolica, fondatore della prima piantagione di tè in Italia, apre un dialogo sul gusto, le origini e le prospettive della cultura del tè Made in Italy

di Redazione Italia a Tavola
21 ottobre 2025 | 17:54
 

Il tè cambia gusto e carattere a seconda del luogo in cui cresce, della cultura che lo interpreta e della mano che lo lavora. Ma può davvero esistere un confronto tra il tè italiano e quello orientale?

Tè cinese, giapponese e italiano: le differenze spiegate da chi lo coltiva in Toscana

Guido Cattolica

Il nuovo episodio di Gocce di Tè, in collaborazione con Italia a Tavola, l’attenzione è puntata su Sant’Andrea di Compito, in provincia di Lucca, dove nasce la prima piantagione di tè italiana, firmata da Guido Cattolica. Un progetto che racconta un’Italia curiosa, sperimentale e capace di far dialogare due universi lontani, unendo artigianalità, territorio e consapevolezza del gusto.

Guido Cattolica e la nascita del tè Made in Italy

L’esperienza di Guido Cattolica nasce dal desiderio di comprendere come il Camellia sinensis possa adattarsi al microclima toscano e restituire aromi del tutto nuovi. Il risultato è un tè che porta con sé le note del territorio, la delicatezza delle lavorazioni e la consapevolezza di un prodotto artigianale e autentico.

Come spiega Cattolica: «È meglio il tè coltivato in Italia o coltivato in Oriente, nei Paesi d’origine? Io direi che vanno bene tutti e due, naturalmente presi nel senso giusto, cioè sono tè che vengono coltivati con un tipo di clima e un tipo di terreno particolarmente diverso l’uno dall’altro. Quello che rende tutti i tè uno diverso dall’altro è il tipo di lavorazione, e questo dipende naturalmente dalle tradizioni e dalle modalità in cui si fa l’operazione».

Dalla Cina alla Toscana: la lavorazione secondo Cattolica

Il metodo di lavorazione è l’anima di ogni tè. In Toscana, Cattolica si ispira ai modelli cinesi, preferendoli a quelli giapponesi per la naturalezza del processo. «Mi ispiro alla lavorazione alla cinese, non alla lavorazione alla giapponese. Si distinguono le due unicamente per quanto riguarda, per esempio, i tè non ossidati - come il bianco e il verde - più che altro per il discorso del trattamento a vapore nel caso della giapponese, e nel trattamento invece a calore secco, più del cinese», spiega.

La scelta del metodo incide profondamente sul profilo aromatico del prodotto, insieme a fattori naturali come piogge, sole e andamento climatico, che influenzano il momento della raccolta. «Ovviamente le piogge, il sole, l’andamento climatico incidono moltissimo anche sul raccogliere», aggiunge Cattolica.

Due mondi del tè, un’unica passione per la qualità

Il confronto tra tè orientale e tè italiano diventa un’occasione per valorizzare due visioni complementari: da una parte la sapienza millenaria dei maestri asiatici, dall’altra la ricerca contemporanea di chi vuole dare voce al territorio italiano. Entrambi condividono la stessa passione per la qualità e il rispetto della natura. «Il tè è un linguaggio universale, capace di unire culture lontane attraverso il gusto e la sensibilità di chi lo coltiva», afferma Cattolica.

Il futuro del tè Made in Italy

La piantagione di Sant’Andrea di Compito è oggi un punto di riferimento per la nascente cultura del tè italiano, un’esperienza che mette al centro la sostenibilità, la cura artigianale e la capacità di interpretare la materia prima con sensibilità e precisione.

Scopri tutto sul tè

Il tè Made in Italy si conferma così un nuovo simbolo del legame tra territorio, clima e cultura, pronto a dialogare con il mondo attraverso un linguaggio universale: quello del gusto.

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tè italiano tè orientale Sant’Andrea di Compito piantagione di tè tè in Toscana cultura del tè tè Made in Italy Gocce di Tè Accademia Ferri tuttoteGuido Cattolica albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Brita
Diemme
Tirreno CT
Mangilli Caffo
Brita
Diemme
Tirreno CT
Mangilli Caffo
Suicrà
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025