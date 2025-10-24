Brita presenta “Drink Better. Do Better.” per una nuova cultura dell’idratazione

Menu Apri login
Brita, leader mondiale nelle soluzioni per l’ottimizzazione dell’acqua potabile, ha presentato la sua nuova campagna di comunicazione internazionale con il claim “Drink better. Do better.”. L’obiettivo è rafforzare il legame emotivo con i consumatori e ampliare la risonanza del marchio, in particolare tra la NextGen. La campagna rappresenta un passo strategico per valorizzare la qualità dell’idratazione e la sostenibilità ambientale.

Una visione fondata su individualità, benessere e impatto

La nuova visione del brand si fonda su tre pilastri essenziali: individualizzazione, per offrire soluzioni di idratazione su misura; benessere, per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua nella vita quotidiana; e impatto, per aumentare il contributo positivo alla sostenibilità ambientale.

Drink better. Do better.” riassume l’impegno del marchio nel promuovere un benessere autentico e un consumo più consapevole. Scegliere Brita e l’acqua filtrata significa migliorare la qualità della vita e ridurre l’uso di plastica monouso, con effetti positivi sulla salute e sull’ambiente. Il motto collega così il concetto di benessere alle sue dimensioni sociale, mentale, ambientale e fisica.

Il White Paper: autenticità e felicità nella NextGen

Per comprendere meglio il legame tra autenticità e benessere, Brita ha commissionato un’analisi condotta da Civey su 6.500 giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Il White Paper evidenzia che il 58% degli intervistati associa la felicità all’autenticità, mentre il 43% ritiene che essere autentici permetta di sentirsi realmente vivi. 

Nonostante l’86% si consideri autentico, il 64% percepisce i coetanei come meno genuini, e il 23% ammette di nascondere la propria identità sui social media. Brita si propone di colmare questo “gap di autenticità” attraverso iniziative legate a musica, sport, fitness e condivisione reale, diventando parte integrante dello stile di vita dei giovani.

Strategia globale e Brita Relevance Index

La Global Content Strategy strutturerà la comunicazione in quattro categorie principali e sarà pienamente operativa in Emea nel 2025, per poi estendersi ad APAC, Cina e B2B nel 2026. Per valutare l’efficacia di questa strategia, Brita introdurrà il nuovo indicatore Brita Relevance Index, che misurerà consapevolezza e affezione al marchio, monitorando l’impatto nella vita quotidiana dei consumatori.

Un debutto di successo ai MyPersonalTrainers Days

La campagna “Drink Better. Do Better.” è stata lanciata ufficialmente come partner tecnico ai MyPersonalTrainers Days in settembre all'Arco della Pace di Milano. L’iniziativa ha registrato 20.000 visitatori e un notevole impatto ambientale positivo: 3.000 litri d’acqua distribuiti e circa 6.000 bottiglie di plastica evitate

Tra le attività di spicco, la sponsorizzazione del work-out di Nicolò Famiglietti e la fornitura di acqua filtrata per il torneo VIP di Padel con Football Legends (tra cui gli ex calciatori Cristian Vieri e Alessandro Matri), confermando l’impegno di Brita verso sostenibilità, benessere e autenticità.

