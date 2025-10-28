Maestrod’olio a casa: la cultura dell’extravergine che arriva da te

In un mondo sempre più frenetico, in cui ogni giorno veniamo bombardati da stimoli e offerte di ogni genere, quanto è importante saper scegliere con attenzione cosa acquistiamo? Abbiamo di fronte mille scelte, mille varianti dello stesso prodotto, come possiamo noi, senza avere competenze, scegliere quale sia davvero il migliore?

Fausto Borella, il Maestrod'olio

Il prezzo dell’olio e la percezione del valore

Alla fine diciamocelo, la maggior parte delle volte è una questione di prezzo: cerchiamo ciò che costa di meno ma che ci garantisca comunque una qualità accettabile. Così, inevitabilmente, scendiamo a compromessi su molte cose e l’olio tende ad essere la prima “vittima” di questo ragionamento.

Perché mai spendere 20 euro per mezzo litro d’olio? Vi sono molte alternative più economiche. Siamo ormai abituati a vedere scaffali pieni di promozioni accattivanti su oli di marca, che però raramente garantiscono vera qualità. Spendere per olio ci sembra eccessivo ma, paradossalmente, non abbiamo difficoltà a spendere 24 euro per un paio di spritz il sabato sera.

Un mercato complesso e poco compreso

Il mercato dell’olio è tra i più complessi e incompresi: etichette poco chiare, prezzi che oscillano drasticamente e differenze qualitative difficili da individuare. È ovvio quindi che il consumatore si senta spaesato. Ed è proprio da questa confusione che nasce la necessità di progetti che veicolino conoscenza e trasparenza.

I migliori prodotti consegnati con Maestrod'olio a casa

ExtraLucca e la diffusione della cultura dell’olio

La mia missione è quella di educare il pubblico all’importanza e ai benefici che un olio extravergine di qualità porta nella nostra alimentazione. Da anni organizzo eventi e corsi che offrono a chiunque l’opportunità di imparare qualcosa in più sul meraviglioso mondo dell’olio.

Maestrod'olio in piazza a Lucca

Solo per fare un esempio: a luglio, nella mia città, ho riproposto l’ExtraLucca Summer Edition, un evento che organizzo ormai da innumerevoli anni e che si conferma sempre un successo. Per un mese intero, in una delle piazze principali, dalla mattina alla sera, io e il mio staff abbiamo fatto degustare gratuitamente oltre venti oli diversi, raccontando caratteristiche e peculiarità. Il risultato? Un gran afflusso di visitatori, molti dei quali, dopo aver assaggiato, hanno scelto di acquistare i nostri prodotti.

Maestrod’olio a casa: la qualità che arriva a domicilio

Il segreto sta proprio qui: dare alle persone la possibilità di assaggiare, di confrontare, di capire. Spendere 18 euro per una bottiglia d’olio può risultare difficile, soprattutto se si tratta di un marchio sconosciuto. Ma se prima l’assaggi e lo paragoni ad altri oli, improvvisamente non sembra poi così impensabile. Da qui quindi nasce l’idea per il mio nuovo progetto: il Maestrod’olio a casa.

La filosofia di Maestrod'olio

Un furgoncino brandizzato che porterà direttamente a casa dei consumatori i migliori oli extravergine, e anche qualche altro prodotto selezionato, dei nostri amati produttori. Una volta arrivato, sarà possibile assaggiare diversi oli e scegliere i propri preferiti. Grazie ad un QR code, sarà possibile accedere direttamente al nostro shop online per acquistare i prodotti o prenotare anche solo una visita del doblolio a casa propria, così da degustare ancor prima di decidere l’acquisto finale.

Il mio obiettivo resta lo stesso di sempre: diffondere cultura e consapevolezza intorno al mondo dell’olio. Far sì che venga finalmente riconosciuto allo stesso livello degli altri prodotti agroalimentari simbolo del nostro Paese, per i quali non esitiamo a spendere cifre importanti, consapevoli della loro qualità e originalità. È tempo che anche l’olio extravergine di qualità si prenda il posto che merita, nei cuori e nelle tavole degli italiani prima, e del resto del mondo poi.