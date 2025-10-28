Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025

Tè al ristorante

Tea Tour: Maiale, trota, sedano rapa, pak choy e soia in abbinamento al tè nero

La chef Carlotta Delicato propone Maiale, trota, sedano rapa, pak choy e soia, abbinati al tè nero agrumato “Agrumeto in fiore” di Albino Ferri, un’esperienza sensoriale che esalta sapori complessi e freschezza agrumata

di Redazione Italia a Tavola
 
28 ottobre 2025 | 19:09

Nel nuovo appuntamento di Tea Tour di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il Tea Master Albino Ferri fa tappa al ristorante Delicato di Contigliano (Rt), stella Michelin, per esplorare nuovi abbinamenti tra cucina e tè. La chef Carlotta Delicato accoglie Ferri con un piatto sorprendente: Maiale, trota, sedano rapa, pak choy e soia.

Carlotta Delicato e Albino Ferri

Un piatto complesso e armonico per un abbinamento stimolante

Il piatto è molto complesso, ma stimolante per chi ama gli abbinamenti raffinati. La grassezza del maiale, la nota acidula dell’aceto nella trota e l’eleganza della salsa orientale creano un gioco di equilibri organolettici unico. Ogni boccone propone un dialogo di sapori che si sposa perfettamente con un infuso selezionato.

Come racconta la chef Caroltta Delicato: «Dal punto di vista organolettico è un piatto davvero complesso, perché abbiamo la grassezza del maiale, che è stata cotta e poi leggermente bruciacchiata. Poi abbiamo una trota marinata in aceto di riso, quindi leggermente acidula. Poi una salsa orientale, che prevede all'interno una salsa ponzu, una salsa di soia, del lemon grass e dello zenzero. Quindi abbiamo note di sapidità, ma anche di agrumi. Per mantenere i piedi in nel  territorio abbiamo la terrosità del sedano rapa e l'amarezza del pak choi».

Maiale, trota, sedano rapa, pak choy e soia

Agrumeto in fiore: il tè nero che esalta ogni contrasto

Per completare l’esperienza sensoriale, Albino Ferri propone “Agrumeto in fiore”, una miscela di tè nero arricchita con foglie di mora dolce, bucce e olio di limone, aromi naturali di limone. Questo tè pulisce il palato, amplifica le note acidule e armonizza la grassezza del maiale, offrendo un contrasto fresco e agrumato che valorizza ogni ingrediente del piatto.

La miscela Agrumeto in fiore

Come commenta Albino Ferri: «Per questo piatto serve un abbinamento che vada a compensare le caratteristiche del piatto. Quindi abbiamo creato una miscela con due tè di origini diverse. Siamo nel nord dell'India, in Assam, e un tè kenyota, che presenta delle spigolosità leggermente tanniche, proprio per pulire la bocca su eventuali residui di parte dolce. E poi abbiamo innestato delle scorze d'agrumi territoriali per rendere ancora più fresca e particolare l'esperienza in bocca».

Il viaggio per valorizzare il tè in abbinamento all'alta ristorazione

Un’esperienza sensoriale tra sapori e profumi

L’abbinamento tra cucina d’autore e infusione agrumata racconta il territorio e stimola tutti i sensi. L’equilibrio tra intensità, eleganza e leggerezza rende l’esperienza unica, sospesa tra gusto e profumo di agrumi, con un percorso gastronomico che resta impresso nella memoria.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
