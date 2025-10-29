Martelli lancia “Moments”: ricette sonore per ogni momento della giornata

Ogni giornata è composta da momenti che meritano di essere vissuti con gusto, leggerezza e autenticità. Da questa convinzione nasce “Rende buono ogni momento”, il claim scelto da Martelli per veicolare un messaggio di convivialità e condivisione. Il progetto prende forma in “Moments”, un ricettario sonoro che unisce la cultura gastronomica italiana al linguaggio universale della musica, che è stato presentato con un Cocktail Party riuscitissimo a Casa Lago a Milano.

La presentazione di Moments a Casa Lago a Milano

Il ricettario, scaricabile qui propone quaranta ricette italiane suddivise in otto momenti della giornata: dal brunch all’aperitivo, dal pranzo in famiglia alla cena gourmet. Ogni ricetta è pensata per riscoprire il piacere della tavola con proposte sfiziose e genuine, facili da preparare ma ricche di gusto. La componente musicale comprende quattordici playlist studiate per amplificare emozioni e sensazioni, trasformando ogni piatto in un’esperienza multisensoriale dove i sapori incontrano i suoni. Per ogni sezione, il ricettario propone un QR Code che permette di accedere alla playlist corrispondente su Spotify. Un'idea originale, per lasciarsi trascinare dalla musica mentre si realizza la ricetta.

Croquetas spagnole con prosciutto crudo

Cultura gastronomica e benessere quotidiano

Martelli invita a rallentare e a riscoprire il valore del tempo, valorizzando gesti e sapori che rendono buona ogni giornata. Le emozioni diventano l’ingrediente principale di ogni pasto, trasformando la cucina in un rituale di benessere e convivialità. L’approccio promuove la semplicità e la qualità, creando un legame tra prodotti eccellenti e momenti di piacere condiviso.

Polentine con stracciatella, cime di rapa e prosciutto arrosto

Il Gruppo Martelli: storia e filiera controllata

Fondato nel 1959 da un piccolo macello contadino, il Gruppo Martelli si è evoluto in un punto di riferimento nel settore della macellazione e dei salumi italiani. Oggi il gruppo comprende sette unità produttive distribuite tra Boara Pisani, Sala Baganza, Langhirano e San Daniele del Friuli. Lo stabilimento di Boara Pisani è dedicato al Prosciutto Cotto, mentre a Sala Baganza, Langhirano e San Daniele viene prodotto il Prosciutto di Parma Dop e il Prosciutto di San Daniele Dop. La filiera controllata garantisce tracciabilità e qualità costante, assicurando prodotti sicuri e di alto livello per il mercato e il consumatore finale.

Il gruppo dirigenziale di Martelli

La gamma comprende Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto di San Daniele Dop, Mortadella Bologna Igp e prosciutti cotti, prodotti con carne suina 100% italiana e ingredienti naturali. La linea include specialità gourmet, come il Prosciutto Cotto al Rosmarino e al Tartufo nero, oltre a petti di tacchino e pollo arrosto alta qualità, tutti cotti a vapore e privi di allergeni o glutine.

Gruppo Martelli: eccellenza e export internazionale

Il Gruppo Martelli, grazie alle sue filiali estere, opera in diversi mercati internazionali. L’export rappresenta il 18% del fatturato complessivo, con particolare attenzione a Europa, Nord America e Australia. La presenza internazionale rafforza il prestigio del brand e conferma la qualità riconosciuta dei prodotti Martelli anche fuori dall’Italia.

Cheesecake salato caprino zucchine pollo pomodorini

Il macello Martelli e la lavorazione delle carni

A Dosolo, la macellazione e la trasformazione delle carni suine avvengono in uno stabilimento moderno, tra i più grandi d’Italia. Il macello e l’unità di trasformazione lavorano carni destinate sia alla distribuzione organizzata sia alla produzione dei salumi Martelli. La certificazione USDA permette l’export globale, assicurando standard di sicurezza alimentare elevati.

Bignè con patè di prosciutto cotto

Stabilimenti specializzati: Parma, Boara Pisani e San Daniele

Il Prosciutto di Parma Dop viene stagionato negli stabilimenti di Sala Baganza e Langhirano, dove la lavorazione rispetta pezzature e mesi di stagionatura specifici. A Boara Pisani si concentra la produzione di prosciutti cotti e affettati, con specialità come tacchino arrosto e salumi cubettati. Lo stabilimento di San Daniele del Friuli, “Il 27”, produce il Prosciutto di San Daniele Dop, combinando tecnologie moderne con il microclima ideale per la stagionatura.

Crudo di Parma di Martelli

Filiera “Qui Ti Voglio” e benessere animale

La linea “Qui Ti Voglio” valorizza il benessere dei suini italiani, con allevamenti controllati secondo standard superiori alla normativa vigente e certificazioni Classyfarm. Gli animali vivono in spazi ampi con stimoli naturali, alimentazione vegetale bilanciata e assenza di antibiotici negli ultimi mesi di vita. Un codice QR consente al consumatore di tracciare l’origine di ogni salume, garantendo trasparenza e controllo totale della filiera.

Prosciutto cotto di Martelli

Sostenibilità e energia rinnovabile

Il Gruppo Martelli promuove la sostenibilità con impianti fotovoltaici negli stabilimenti di Boara Pisani, Sala Baganza e Langhirano, riducendo ogni anno oltre 500 tonnellate di CO2. L’attenzione all’ambiente si combina con la produzione responsabile, garantendo salumi di qualità e rispetto per il pianeta.

Martelli è attenta alla sostenibilità

L’attenzione alla sostenibilità e al benessere animale ha portato alla nascita della linea “Qui Ti Voglio” nel 2020. Dal 2022 il Gruppo Martelli ha avviato un percorso industriale basato sulle energie rinnovabili, con l’obiettivo di dotare tutti gli impianti produttivi di impianti fotovoltaici per ridurre le emissioni di CO2. Nel 2024 il fatturato del Gruppo ha raggiunto 330 milioni di euro, con un export del 18% destinato principalmente a Europa, Stati Uniti, Nord America e Australia.

Eccellenza, premi e riconoscimenti

Lo spirito del Gruppo Martelli e della quarta generazione della famiglia oggi in azienda è coerente con quello del fondatore Geminiano e dei suoi figli: passione per i migliori tagli di carne e trasformazione in salumi di qualità. La cultura della macellazione, il controllo della filiera e l’attenzione al consumatore rendono Martelli un punto di riferimento per GDO e Horeca.

San Daniele di Martelli

A conferma del valore del Gruppo, la Guida Salumi d’Italia 2025 ha premiato il Prosciutto Cotto “Qui Ti Voglio” e il Petto di Tacchino arrosto Alta Qualità con due “5 Spilli”, mentre lo “Spillo Verde” è stato assegnato per le best practice in materia di sostenibilità e benessere animale. Inoltre, il Gruppo Martelli è stato inserito tra le “100 Eccellenze 2025” da Forbes Italia, riconoscimento che testimonia l’eccellenza del Made in Italy nel settore alimentare.