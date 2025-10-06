Roberto Tonola nuovo ambasciatore della carne irlandese in Italia

Bord Bia, l’ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage, annuncia l’ingresso di Roberto Tonola, chef del Ristorante Lanterna Verde, nel prestigioso Chefs’ irish beef club (Cibc). Il club riunisce chef italiani e internazionali che condividono la passione per la carne di manzo irlandese, riconosciuta per la sua qualità certificata. I membri del club diventano veri ambasciatori di questo prodotto, promuovendo la cultura del gusto e la sostenibilità della filiera.

Chef Roberto Tonola entra nel prestigioso Chefs’ irish beef club (Cibc)

Chefs’ irish beef club: storia e missione

Fondato nel 2004 e gestito da Bord Bia, il Chefs’ irish beef club conta oggi oltre 90 chef in 8 Paesi: Francia, Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Svezia ed Emirati Arabi. Il club mira a valorizzare le caratteristiche distintive dell’Irish Grass Fed Beef, ora anche IGP (Indicazione Geografica Protetta). Questo prodotto si distingue per il gusto intenso, la marezzatura ottimale, la polpa rosso borgogna e il grasso dorato, oltre a una tenerezza unica. La filiera tracciata garantisce la qualità del prodotto, allevato secondo pratiche sostenibili: gli animali si nutrono di erba e trifoglio e pascolano all’aperto per gran parte dell’anno.

Francesca Perfetto, Direttrice di Bord Bia Italia, commenta: «Siamo orgogliosi di accogliere nel Club Chef Roberto Tonola: la sua costante ricerca di materie prime di qualità e la curiosità che anima la sua cucina rispecchia perfettamente i valori del Chefs’ irish beef club. Con questo ingresso, il Club arriva a 11 chef italiani che contribuiscono a diffondere l’eccellenza del prodotto in Italia».

Roberto Tonola e l’approccio alla cucina

Chef Roberto Tonola, al timone del Ristorante Lanterna Verde a Villa di Chiavenna (SO), si distingue per uno stile autentico e legato al territorio. Recentemente ha visitato l’Irlanda insieme ai colleghi italiani del club per scoprire da vicino i metodi di allevamento e le eccellenze locali. Tra i membri italiani del club figurano nomi prestigiosi come Stefano Arrigoni, Stefano Di Gennaro e Federico Pettenuzzo, chef stellati e consulenti culinari.

I cuochi aderernti al Chefs’ irish beef club (Cibc)

«Per me cucinare significa mettere in dialogo la tradizione con ciò che la natura offre oggi. In Irlanda ho scoperto un metodo di allevamento che si tramanda da generazioni, proprio come la passione per la cucina nella mia famiglia», afferma Chef Tonola. «Scelgo la carne irlandese allevata al pascolo perché rappresenta un sapere da custodire e valorizzare. Con il suo gusto intenso e la sua consistenza unica, è un prezioso alleato con cui posso creare piatti capaci di far viaggiare i miei ospiti nei rigogliosi prati verdi dell’Irlanda».

Qualità e sostenibilità dell’Irish Grass Fed Beef

L’Irish Grass Fed Beef è sinonimo di eccellenza e sostenibilità. La carne allevata al pascolo offre non solo un gusto ricco e autentico, ma proviene da un allevamento tracciabile che tutela il benessere animale e l’ambiente. Gli chef membri del club promuovono questo prodotto nei loro ristoranti, valorizzando piatti che combinano sapori intensi con una filiera responsabile e certificata. Il Chefs’ irish beef club rappresenta dunque un punto di riferimento per la promozione della carne irlandese di qualità in Italia e all’estero, offrendo ai professionisti della ristorazione una piattaforma per condividere esperienze, ricette e metodologie legate a un prodotto unico nel panorama gastronomico mondiale.