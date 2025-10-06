Zucchero Amaro e Bagòss, premiato il sapore autentico di Bagolino

Un caramella semi-dolce, lo Zucchero-Amaro e il formaggio Bagòss: due prodotti tipici che non hanno eguali nel nostro Paese. E l’Accademia Italiana della Cucina ha deciso di assegnare loro due riconoscimenti tutt'altro che simbolici: il Premio Massimo Alberini è andato alla pasticceria Evelina di Diana Scalvini e Mauro Carisi (marito e moglie), mentre il XXXV° Premio Dino Villani è stato assegnato all'azienda agricola Malga del Re di Mario Buccio e familiari.

Polenta, funghi e Bagòs, eccellenze bresciane

«Rappresentano - ha detto durante un incontro conviviale il Delegato bresciano dell'Accademia, Giuseppe Masserdotti - vere tipicità, originali nel loro genere che nascono in unico comune: Bagolino, nel bresciano al confine con Trento. Prodotti artigianali eccellenti.» Due prestigiosi e ambiti riconoscimenti che valorizzano gemme agroalimentari di nicchia.

Lo Zucchero Amaro: la caramella alle erbe di Bagolino

«Il söcher amar (zucchero amaro) è una caramella alle 16 erbe - ha svelato Diana Scalvini - che da più di un secolo dà benefici a chi ama le cose naturali. Spezzate a mano e prodotte artigianalmente con metodo antico, le zollette si consumano come una caramella, oppure sciolte in acqua calda come tisana. Le erbe, tutte raccolte nei prati della Val Dorizzo e della Piana del Gaver, sono digestive, espettoranti, rilassanti, depurative e antinfiammatorie. Nel laboratorio produciamo anche cioccolato al 72% alle erbe, così come le meringhe e il liquore al söcher amar.»

Confezioni di zucchero amaro

Insomma, sono davvero una rarità e una bontà unica, così come il super imitato ma inarrivabile Bagòss.

Il Bagòss: il formaggio dell’amore

Straordinario formaggio da tavola, il Bagòss nasce dal latte delle mucche di razza bruna, in una ventina di stalle. «Ne produciamo complessivamente 10.000 forme all'anno, tutte marchiate - ha rimarcato il premiato Marco Buccio della Malga del Re, con a fianco la giovane sorella Sara - ma nei mercati e negozi se ne trovano almeno il doppio o il triplo. Tutte forme contraffatte con nomi più o meno simili e storpiati, ma il nostro Bagòss, estivo o invernale, dal tipico colore giallo dato dallo zafferano, è inimitabile!

Marco e Sara Buccio ricevono il riconoscimento

Viene prodotto nella valle del Caffaro, è un formaggio a pasta semicotta ottenuto da latte parzialmente scremato, che in questa area alpina assume caratteristiche assolutamente originali e acquista qualità organolettiche che lo differenziano da tutti i latticini prodotti nell'arco delle Alpi lombarde e trentine. Stagionato a lungo, minimo 12 mesi, ma il massimo dei profumi si sprigionano dopo i 24 mesi: “le due lune d'agosto”, dicevano i nostri vecchi casari.

Il Bagòss di Bagolino di Buccio

Per questi inconfondibili sapori e profumi e per le sue proprietà (facilmente intuibili) si è meritato l'appellativo di formaggio dell'amore». Unico neo, per l'oro delle Alpi, la mancanza di una Dop, ma non è mai troppo tardi... «Perché a Bagolino il solo modo che si conosce per fare un grande formaggio, è dare cuore, braccia e passione alla tradizione»