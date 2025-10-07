Mercato europeo delle bevande: il sorpasso delle alternative analcoliche è realtà

Il mercato europeo delle bevande sta attraversando una fase di profondo riassetto strutturale. Secondo una recente analisi di Circana, presentata durante il Beverage Forum Europe 2025, una nuova generazione di consumatori si sta gradualmente allontanando dall’alcol in favore di opzioni che considera più innovative e salutari. Il rapporto evidenzia che il 71% dei consumatori oggi acquista, conserva o consuma meno alcol rispetto al passato, e quasi un quarto dei giovani tra i 25 e i 35 anni ha smesso del tutto di acquistare bevande alcoliche.

Il sorpasso delle bevande analcoliche

Il mercato totale delle bevande in Europa ha raggiunto un valore di 166 miliardi di euro, pari a quasi un quarto (23%) della domanda totale di prodotti alimentari di largo consumo nei principali mercati europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito).

Se il valore complessivo cresce del 2,1%, le dinamiche interne rivelano un cambiamento importante:

-1,8% in valore, fermandosi a 68 miliardi di euro. Bevande analcoliche: +5,1%, raggiungendo i 97 miliardi di euro.

«Le bevande analcoliche, funzionali e a basso contenuto alcolico o zero alcol rappresentano ormai quasi il 60% delle vendite della categoria», commenta Ananda Roy, SVP Thought Leadership di Circana.

Le ragioni del cambiamento

I consumatori indicano diverse motivazioni per il passaggio: maggiore freschezza (55%), ingredienti di origine vegetale e migliore gusto (27%), oltre a benefici per la salute (22%) e adattamento a uno stile di vita specifico (21%). Tra le alternative emergenti: bevande funzionali, a base proteica, kombucha e opzioni low/zero alcol con effetti positivi sull’umore.

Strategie e trend per il futuro del settore beverage

Ananda Roy osserva: «Il messaggio per i brand è chiaro: proseguire con le stesse strategie del passato non basta più. La crescita richiede una reinvenzione strategica, integrando sostenibilità e innovazione per coinvolgere i consumatori in modo credibile e duraturo».

I consumatori si stanno spostando verso bevande fresche e vegetali

I punti chiave dell’analisi Circana includono:

Nuovi consumatori e occasioni di consumo : stili di vita e rituali in evoluzione richiedono adattamento.

: stili di vita e rituali in evoluzione richiedono adattamento. Crescita nei segmenti adiacenti : opportunità per vini e superalcolici a basso/alcol zero.

: opportunità per vini e superalcolici a basso/alcol zero. Sostenibilità come leva competitiva .

. Innovazione con uno scopo : prodotto, prezzo, distribuzione ed engagement.

: prodotto, prezzo, distribuzione ed engagement. Moderazione: un trend strutturale destinato a plasmare la domanda fino al 2045.

Il Beverage Forum Europe 2025

Il Beverage Forum Europe a Londra, il 7 ottobre 2025, ha visto Circana come Partner Ufficiale per Dati e Insight. Ananda Roy ha presentato il keynote «European Beverages, Nuovi orizzonti in un mondo che cambia», fornendo dati strategici per il futuro del settore. Danny Stepper, ceo di LA Libations, ha sottolineato: «Il Beverage Forum unisce le menti più brillanti del settore per condividere idee e stimolare la crescita. Circana porta un’intelligence essenziale per orientare il futuro del mercato».