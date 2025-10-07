Menu Apri login
A Como, al Castello del Nero, struttura ricettiva nota per la sua attenzione all’eccellenza culinaria, lo chef stellato Giovanni Luca Di Pirro propone un’interpretazione innovativa della colazione: un toast che unisce ingredienti insoliti e tecniche di preparazione originali. L’esperienza si inserisce nel format della rubrica Colazioni Speciali, che racconta come un gesto quotidiano possa trasformarsi in un’esperienza gourmet.

Real Toast: quando la colazione diventa arte al Castello del Nero

Lo chef chef Giovanni Luca Di Pirro con Albino Ferri

Il concept del “Real Toast”

Secondo Di Pirro, il toast non è semplicemente un piatto, ma un progetto: «Questo è il nostro signature nel gruppo — spiega — un prodotto che sembra pane croccante ma non lo è. È senza glutine, vegano e vegetariano, realizzato con semi, mela, carota e peperone».

Il pane croccante nasce da un processo di essiccazione e viene poi tagliato per creare la base del toast. Questo approccio si inserisce nella filosofia di una cucina naturale, che privilegia ingredienti freschi, stagionali e locali.

Real Toast: quando la colazione diventa arte al Castello del Nero

Il Real Toast dello chef Giovanni Luca Di Pirro

Il toast viene completato con avocado marinato al limone, cetrioli e pomodori dell’orto biologico del Castello. La proposta può includere un uovo poché, opzionale a seconda delle preferenze del cliente. Di Pirro sottolinea l’importanza dell’abbinamento: «Per questo piatto consiglio un tè nero, preferibilmente un broken indiano, che pulisce la grassezza dell’uovo e valorizza i sapori». Una scelta studiata per creare un equilibrio sensoriale fra consistenze e aromi.

Scopri tutto sul tè

Il valore dell’esperienza

L’incontro con il toast di Di Pirro è concepito come una proposta di valore, capace di offrire non solo gusto, ma anche un’esperienza che unisce innovazione, estetica e sostenibilità. Una colazione che rompe gli schemi e che trova nel Castello del Nero un contesto ideale: un luogo dove la tradizione toscana incontra la creatività contemporanea.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

Colazione gourmet Castello del Nero Giovanni Luca Di Pirro Real Toast toast innovativo cucina naturale tè nero abbinamento pasta vegana colazione Toscana food experience
 
