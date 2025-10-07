Real Toast: quando la colazione diventa arte al Castello del Nero

A Como, al Castello del Nero, struttura ricettiva nota per la sua attenzione all’eccellenza culinaria, lo chef stellato Giovanni Luca Di Pirro propone un’interpretazione innovativa della colazione: un toast che unisce ingredienti insoliti e tecniche di preparazione originali. L’esperienza si inserisce nel format della rubrica Colazioni Speciali, che racconta come un gesto quotidiano possa trasformarsi in un’esperienza gourmet.

Lo chef chef Giovanni Luca Di Pirro con Albino Ferri

Il concept del “Real Toast”

Secondo Di Pirro, il toast non è semplicemente un piatto, ma un progetto: «Questo è il nostro signature nel gruppo — spiega — un prodotto che sembra pane croccante ma non lo è. È senza glutine, vegano e vegetariano, realizzato con semi, mela, carota e peperone».

Il pane croccante nasce da un processo di essiccazione e viene poi tagliato per creare la base del toast. Questo approccio si inserisce nella filosofia di una cucina naturale, che privilegia ingredienti freschi, stagionali e locali.

Il Real Toast dello chef Giovanni Luca Di Pirro

Il toast viene completato con avocado marinato al limone, cetrioli e pomodori dell’orto biologico del Castello. La proposta può includere un uovo poché, opzionale a seconda delle preferenze del cliente. Di Pirro sottolinea l’importanza dell’abbinamento: «Per questo piatto consiglio un tè nero, preferibilmente un broken indiano, che pulisce la grassezza dell’uovo e valorizza i sapori». Una scelta studiata per creare un equilibrio sensoriale fra consistenze e aromi.

Il valore dell’esperienza

L’incontro con il toast di Di Pirro è concepito come una proposta di valore, capace di offrire non solo gusto, ma anche un’esperienza che unisce innovazione, estetica e sostenibilità. Una colazione che rompe gli schemi e che trova nel Castello del Nero un contesto ideale: un luogo dove la tradizione toscana incontra la creatività contemporanea.

