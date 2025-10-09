Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:16 | 114946 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Idee in cucina

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Bonduelle lancia I Contornissimi, la prima linea di contorni pronti per microonde, forno e friggitrice ad aria, con 10 referenze gustose e pratiche, valorizzando la qualità delle verdure e la semplicità di preparazione

di Redazione Italia a Tavola
 
09 ottobre 2025 | 15:34

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Bonduelle lancia I Contornissimi, la prima linea di contorni pronti per microonde, forno e friggitrice ad aria, con 10 referenze gustose e pratiche, valorizzando la qualità delle verdure e la semplicità di preparazione

di Redazione Italia a Tavola
09 ottobre 2025 | 15:34
 

Bonduelle, azienda leader nel settore delle verdure, debutta nella V gamma con la prima linea di contorni pronti, denominata I Contornissimi, consolidando la propria presenza a scaffale e offrendo nuove soluzioni per i consumatori italiani. La gamma nasce con l’obiettivo di combinare praticità, gusto e qualità, rispondendo ai nuovi bisogni legati alla rapidità nella preparazione dei pasti.

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

I nuovi Contornissimi Bonduelle

Analisi del mercato e nuove esigenze dei consumatori

Secondo una ricerca Adacta (marzo 2025), i consumatori ricorrono sempre più spesso ai contorni pronti per motivi di tempo e praticità, ma la soddisfazione rispetto al sapore e alla varietà disponibile risulta ancora limitata. La gamma I Contornissimi risponde a queste esigenze, proponendo ricette semplici da scaldare o gratinare, senza conservanti, con ingredienti di alta qualità e preparazioni veloci, adatte a microonde, padella, forno o friggitrice ad aria.

La gamma I Contornissimi: tre sub-brand per ogni esigenza

La linea si compone di 10 referenze suddivise in tre sub-brand principali:

Ricettati Delicati: verdure cotte con topping leggeri e sapori ricercati, pensate per chi cerca un contorno leggero ma ricco di gusto. Tra le ricette: carote al rosmarino, fagiolini e patate con dressing alla senape, edamame con salsa di soia e sesamo. Pronte in 1-2 minuti in microonde o padella.

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Contornissimi carote e rosmarino

Ricettati Saporiti: contorni arricchiti con condimenti e ingredienti dal gusto deciso, ideali per chi desidera comfort food di qualità. Le referenze includono zucchine con granella di anacardi e nocciole, broccoli leggermente piccanti, spinaci cremosi al formaggio e melanzane con sugo di pomodoro e basilico. Pronte in 2-3 minuti in microonde o padella.

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Contornissimi spinaci cremosi al formaggio

Ricettati da Gratinare: verdure già cotte, arricchite da besciamella e formaggio, da gratinare in forno o friggitrice ad aria per un’esperienza golosa. Esempi: broccoli e cavolfiori con besciamella, zucca e patate con besciamella, finocchi con besciamella vegetale. Pronti in 7 minuti in friggitrice ad aria o 13 minuti in forno.

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Contornissimi finocchi con besciamella vegetale

Packaging distintivo e riconoscibilità a scaffale

La gamma I Contornissimi si distingue per un packaging funzionale e identificativo: cluster in cartone con colori diversi per ciascun sub-brand e vaschette adatte al microonde o forno, pensate per garantire praticità e semplicità d’uso. Questo design facilita la scelta del consumatore e rafforza la presenza del brand sugli scaffali della GDO.

Piano di comunicazione e attivazioni

Per il lancio, Bonduelle ha predisposto un piano di comunicazione multicanale: attività in-store con hostess e display extra, campagne social con sampling e influencer, e media OOH tradizionale e digitale. Tutte le iniziative puntano a valorizzare la praticità, la qualità e il gusto della nuova gamma.

Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Alcune altre varietà dei Contornissimi Bonduelle

Disponibilità e benefici per il consumatore

La gamma I Contornissimi è disponibile nei principali punti vendita della GDO, offrendo ai consumatori soluzioni pratiche, rapide e gustose. Con questo lancio, Bonduelle rafforza la propria leadership nel settore delle verdure, supporta la transizione verso un’alimentazione vegetale e risponde alle nuove abitudini alimentari degli italiani.

Bonduelle
Via Trento 1 24060 San Paolo d'Argon (Bg)
Tel +39 035 4252411
Lun-Ven 08:00-16:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bonduelle I Contornissimi contorni pronti verdure V gamma Ricettati Delicati Ricettati Saporiti Ricettati da Gratinare GDO alimentazione vegetale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Electrolux
Bord Bia
Debic
Lucart
Electrolux
Bord Bia
Debic
Lucart
CostaGroup
Elle&Vire

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025