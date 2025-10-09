Contorni pronti, pratici e gustosi: ecco la nuova gamma di Bonduelle

Bonduelle, azienda leader nel settore delle verdure, debutta nella V gamma con la prima linea di contorni pronti, denominata I Contornissimi, consolidando la propria presenza a scaffale e offrendo nuove soluzioni per i consumatori italiani. La gamma nasce con l’obiettivo di combinare praticità, gusto e qualità, rispondendo ai nuovi bisogni legati alla rapidità nella preparazione dei pasti.

I nuovi Contornissimi Bonduelle

Analisi del mercato e nuove esigenze dei consumatori

Secondo una ricerca Adacta (marzo 2025), i consumatori ricorrono sempre più spesso ai contorni pronti per motivi di tempo e praticità, ma la soddisfazione rispetto al sapore e alla varietà disponibile risulta ancora limitata. La gamma I Contornissimi risponde a queste esigenze, proponendo ricette semplici da scaldare o gratinare, senza conservanti, con ingredienti di alta qualità e preparazioni veloci, adatte a microonde, padella, forno o friggitrice ad aria.

La gamma I Contornissimi: tre sub-brand per ogni esigenza

La linea si compone di 10 referenze suddivise in tre sub-brand principali:

Ricettati Delicati: verdure cotte con topping leggeri e sapori ricercati, pensate per chi cerca un contorno leggero ma ricco di gusto. Tra le ricette: carote al rosmarino, fagiolini e patate con dressing alla senape, edamame con salsa di soia e sesamo. Pronte in 1-2 minuti in microonde o padella.

Contornissimi carote e rosmarino

Ricettati Saporiti: contorni arricchiti con condimenti e ingredienti dal gusto deciso, ideali per chi desidera comfort food di qualità. Le referenze includono zucchine con granella di anacardi e nocciole, broccoli leggermente piccanti, spinaci cremosi al formaggio e melanzane con sugo di pomodoro e basilico. Pronte in 2-3 minuti in microonde o padella.

Contornissimi spinaci cremosi al formaggio

Ricettati da Gratinare: verdure già cotte, arricchite da besciamella e formaggio, da gratinare in forno o friggitrice ad aria per un’esperienza golosa. Esempi: broccoli e cavolfiori con besciamella, zucca e patate con besciamella, finocchi con besciamella vegetale. Pronti in 7 minuti in friggitrice ad aria o 13 minuti in forno.

Contornissimi finocchi con besciamella vegetale

Packaging distintivo e riconoscibilità a scaffale

La gamma I Contornissimi si distingue per un packaging funzionale e identificativo: cluster in cartone con colori diversi per ciascun sub-brand e vaschette adatte al microonde o forno, pensate per garantire praticità e semplicità d’uso. Questo design facilita la scelta del consumatore e rafforza la presenza del brand sugli scaffali della GDO.

Piano di comunicazione e attivazioni

Per il lancio, Bonduelle ha predisposto un piano di comunicazione multicanale: attività in-store con hostess e display extra, campagne social con sampling e influencer, e media OOH tradizionale e digitale. Tutte le iniziative puntano a valorizzare la praticità, la qualità e il gusto della nuova gamma.

Alcune altre varietà dei Contornissimi Bonduelle

Disponibilità e benefici per il consumatore

La gamma I Contornissimi è disponibile nei principali punti vendita della GDO, offrendo ai consumatori soluzioni pratiche, rapide e gustose. Con questo lancio, Bonduelle rafforza la propria leadership nel settore delle verdure, supporta la transizione verso un’alimentazione vegetale e risponde alle nuove abitudini alimentari degli italiani.