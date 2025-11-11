Menu Apri login
Croccantezza e gusto: la Pasta Sfoglia Koch per un Natale da ricordare

Con i suoi 144 strati croccanti e leggeri, la Pasta Sfoglia Koch è la base perfetta per creare dolci e salati natalizi. Un prodotto di qualità, senza additivi, che porta in tavola il gusto autentico delle Feste

di Redazione Italia a Tavola
 
11 novembre 2025 | 17:32

Il Natale è il momento per condividere emozioni e sapori. In questo contesto, Koch, azienda altoatesina specializzata nella produzione di pasta fresca e surgelata, propone la sua Pasta Sfoglia surgelata, una base ideale per dare vita a ricette creative e ricche di gusto. Con 144 strati sottili, friabili e croccanti, rappresenta la scelta perfetta per chi desidera portare in tavola qualità, praticità e piacere.

Croccantezza e gusto: la Pasta Sfoglia Koch per un Natale da ricordare

Tutta la versatilità della sfoglia Koch per le feste natalizie

Qualità e lavorazione artigianale

La Pasta Sfoglia Koch è realizzata con ingredienti selezionati, senza additivi né conservanti, per garantire un prodotto naturale e genuino. Ogni sfoglia nasce da un processo di lavorazione attento e paziente, che permette all’aria di inserirsi tra i vari strati, donando quella consistenza leggera e fragrante che la contraddistingue. Questo equilibrio tra cura artigianale e tecnologia produttiva consente di ottenere una sfoglia sempre perfetta, pronta per essere utilizzata in pochi minuti.

Versatilità in cucina: dal dolce al salato

Durante il periodo natalizio, la versatilità della Pasta Sfoglia di Koch si rivela un vero alleato in cucina. È perfetta per creare antipasti, piatti unici e dessert dall’effetto scenografico e dal sapore autentico. Tra le proposte ideali per le Feste ci sono le stelle con salmone affumicato e crema spalmabile, gli alberelli di verdure di stagione, le millefoglie alla crema pasticcera e le girelle dolci con cioccolata o marmellata. Non mancano i grandi classici come lo strudel di mele al profumo di cannella, simbolo di calore e convivialità.

Croccantezza e gusto: la Pasta Sfoglia Koch per un Natale da ricordare

La sfoglia Koch ideale per ricette dolci e salate

Praticità e formati per ogni esigenza

La Pasta Sfoglia Koch è pronta all’uso in due pratici panetti da mezzo centimetro di spessore. Dopo un semplice scongelamento di 30 minuti, è sufficiente stenderla, farcirla e cuocerla in forno preriscaldato a 180°–200°C per ottenere risultati impeccabili.

Croccantezza e gusto: la Pasta Sfoglia Koch per un Natale da ricordare

Pasta sfoglia Koch disponibile in pratici panetti di mezzo centimetro di spessore

È disponibile in diversi formati: da 500 g e 600 g (rotolo) nel reparto surgelati dei supermercati per la GDO, e da 1 kg (2 x 500 g) o 2,5 kg (4 fogli di pasta stesa) per il canale horeca. Una gamma completa pensata per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di cucina, garantendo qualità costante, croccantezza e risultati perfetti in ogni preparazione.

© Riproduzione riservata

 
