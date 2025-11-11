Menu Apri login
Dal fondovalle all'alpeggio: il viaggio del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana Dop

Il Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana Dop unisce pascoli incontaminati, latte di qualità e stagionatura eccellente, offrendo un formaggio unico, riconoscibile per sapore, marchi distintivi e legame con la montagna

Dal fondovalle all’alpeggio: il viaggio del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop

Il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop unisce pascoli incontaminati, latte di qualità e stagionatura eccellente, offrendo un formaggio unico, riconoscibile per sapore, marchi distintivi e legame con la montagna

Dal 1997, i produttori del Consorzio dei Produttori per la Tutela e la Valorizzazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana (CPFM) garantiscono la produzione di un formaggio Dop unico, sostenendo metodi rispettosi del territorio e della qualità del prodotto. Questo impegno assicura un formaggio ricco di gusto e profondamente legato al territorio d’origine.

Il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana nasce da latte di alta qualità

Il territorio: la Valle Brembana

La Valle Brembana, attraversata dal fiume Brembo, offre pascoli fertili, boschi e acque cristalline. Nei 21 comuni di produzione del formaggio Dop, l’attività umana si integra con la montagna rispettandone i ritmi naturali, garantendo un prodotto autentico.

Vacche al pascolo nei pascoli incontaminati della Valle Brembana

Significato e origine del nome

Formai de Mut” in dialetto bergamasco significa letteralmente “formaggio di monte”, richiamando il legame con i pascoli d’alta quota e la pratica storica del pascolo montano.

Tipologie e marchi distintivi

Il formaggio si distingue in due tipologie: 

  • Marchio rosso: produzione di fondovalle
  • Marchio blu: produzione d’alpeggio, fino a 2000 metri di altitudine

Formai de Mut Dop pronto per la tavola

Le mandrie raggiungono i pascoli a metà giugno e vi restano fino a settembre. La stagionatura minima è di 45 giorni. Oltre sei mesi, il formaggio può ottenere il marchio “riserva”. Ogni marchio riporta il campanaccio, simbolo delle vacche e della vita d’alpeggio.

Abbinamenti gastronomici

Il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop è un formaggio di carattere: bastano un pezzo di pane e un bicchiere di buon vino per scoprirne la personalità. Nella fase giovane, si abbina a vini bianchi; dopo sei mesi di stagionatura, trova equilibrio con vini rossi strutturati, valorizzandone la personalità e il carattere deciso.

Abbinamento perfetto: Formai de Mut DOP e vini selezionati

Ogni forma di Formai de Mut riflette la purezza dei pascoli, la ricchezza delle acque e la passione dei produttori che custodiscono questa eccellenza montana.

Iniziativa finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC della Regione Lombardia 2023-2027. Info e bandi: https://psr.regione.lombardia.it

Consorzio Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop
Via Roma 2 24010 Olmo al Brembo (Bg)
Tel +39 348 1842781

