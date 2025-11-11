Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 12 novembre 2025  | aggiornato alle 07:55 | 115654 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

viaggio di gusto

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Relais & Châteaux celebra il Natale 2025 con sei panettoni d’autore firmati da chef e pasticceri delle proprie dimore italiane. Ogni creazione racconta un territorio e una filosofia di cucina, tra memoria artigiana e ricerca contemporanea

di Redazione Italia a Tavola
 
11 novembre 2025 | 11:49

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Relais & Châteaux celebra il Natale 2025 con sei panettoni d’autore firmati da chef e pasticceri delle proprie dimore italiane. Ogni creazione racconta un territorio e una filosofia di cucina, tra memoria artigiana e ricerca contemporanea

di Redazione Italia a Tavola
11 novembre 2025 | 11:49
 

Relais & Châteaux torna a celebrare il periodo delle feste con un gesto che unisce ospitalità, artigianato e cultura gastronomica. Per il Natale 2025, sei dimore italiane della rete propongono altrettanti panettoni d’autore, nati dall’incontro tra memoria locale e creatività contemporanea. Ogni lievitato diventa così una piccola narrazione del territorio, firmata da chef e pastry chef che trasformano la tradizione in un racconto di identità.

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Sei dimore, sei storie di lievitazione: il Natale secondo Relais e Châteaux

Da Vittorio - Brusaporto (Bergamo): la dolcezza lombarda tra memoria e misura

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone di Da Vittorio

Nella dimora dei fratelli Cerea, il panettone conserva l’equilibrio della grande tradizione lombarda. Profuma di burro, miele e vaniglia, ma rivela anche un tocco enologico con albicocca e Collio Picolit Doc. Un dolce nato come edizione limitata, oggi parte della produzione stabile del laboratorio Da Vittorio Selection, che mantiene l’impronta familiare e la cura tipica della pasticceria bergamasca.

Villa Crespi - Orta San Giulio (Novara): la lievitazione come gesto di pazienza

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone di Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo e la sua squadra propongono panettoni che uniscono rigore tecnico e sensibilità mediterranea. Ogni pezzo nasce da 36 ore di lievitazione e cinque passaggi d’impasto, per un risultato che parla di lentezza e precisione. Le varianti 2025 - pere, cannella e zenzero e integrale con cioccolato e frutti rossi - mettono in dialogo nord e sud, montagna e mare, in un racconto di gusto e equilibrio.

Le Calandre - Rubano (Padova): cacao e tartufo per un rito contemporaneo

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone de Le Calandre

La famiglia Alajmo propone un dolce che unisce artigianato e design. Il “Lievitato Ducale” della collezione 2025 è racchiuso in una latta firmata Philippe Starck e si distingue per l’impasto al cacao e burro, con gianduia, gocce di cioccolato fondente e una crema al tartufo bianco in accompagnamento. Un dolce concettuale che interpreta il Natale come momento di riflessione sul gusto e sul gesto creativo.

Il Luogo Aimo e Nadia - Milano: la città e il suo simbolo

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone de Il Luogo Aimo e Nadia

Milano e il panettone condividono una storia secolare. Gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani rendono omaggio a questa eredità con un dolce di lievito madre vivo e lunga maturazione naturale, caratterizzato da profumi di agrumi e vaniglia. La loro versione non stravolge la tradizione, ma ne riafferma il senso più autentico: riconoscere la qualità delle materie prime e restituire al gesto del forno un valore di artigianalità quotidiana.

Antica Corona Reale - Cervere (Cuneo): il Moscato come memoria piemontese

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone di Antica Corona Reale

Lo chef Gian Piero Vivalda firma un panettone che racconta il Piemonte attraverso i suoi ingredienti. Il Moscato Saracco, inserito nell’impasto, regala note eleganti e aromatiche. Farine biologiche, burro piemontese Inalpi, scorze d’arancia candite a freddo Agrimontana e vaniglia del Madagascar definiscono un processo che dura oltre 55 ore. Un tempo lungo, coerente con l’idea di una cucina che rispetta la materia e i suoi ritmi.

Taverna Estia - Brusciano (Napoli): un panettone che sa di Sud

Il Natale di Relais & Châteaux: i panettoni d’autore raccontano l’Italia dei sapori

Il panettone di Taverna Estia

Il “Panettone Vesuviano” di Francesco Sposito restituisce il profumo degli agrumi e la generosità del Sud. Le albicocche Pellecchielle del Vesuvio, la lievitazione naturale di 36 ore e una selezione attenta di ingredienti locali compongono un dolce che evoca il paesaggio campano: solare, intenso e profondamente identitario.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Relais & Châteaux panettone d’autore Natale 2025 chef italiani lievitazione naturale artigianalità territorio dolci tradizionali cultura gastronomica ospitalità di charmeAntonino Cannavacciuolo max alajmo bobo cerea chicco cerea Alessandro Negrini Fabio Pisani Gian Piero Vivalda francesco sposito
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Julius Meiln
Quattroerre Group
Cirio Conserve Italia
Tinazzi
Julius Meiln
Quattroerre Group
Cirio Conserve Italia
Tinazzi
Blancdenoir
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025