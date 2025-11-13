Generations Programme: il caffè che rigenera comunità ed ecosistemi

Da oltre 160 anni, Julius Meinl rappresenta un punto di riferimento internazionale nella cultura del caffè viennese, con un approccio che unisce qualità, responsabilità e visione globale. L’azienda rinnova il proprio impegno per la sostenibilità attraverso il Generations Programme, un progetto che mira a costruire un futuro equo e rigenerativo per il mondo del caffè.

Cob Generations Programma Julius Meinl mira a costruire un futuro equi e rigenerativo del caffè

Il programma nasce con l’obiettivo di garantire la continuità della coltivazione per le generazioni future, promuovendo pratiche agricole rigenerative e valorizzando il ruolo delle donne e dei giovani nelle comunità agricole. Grazie alla collaborazione con partner locali, Julius Meinl contribuisce alla tutela degli ecosistemi e al miglioramento delle condizioni di vita dei produttori.

Generations Programme: una filiera del caffè più equa e sostenibile

Attivo in Colombia, Uganda, India e ora anche in Honduras, il Generations Programme traduce in azioni concrete la visione dell’azienda: creare un impatto positivo lungo tutta la filiera del caffè. Il nuovo progetto in Honduras occidentale, realizzato in collaborazione con The J.M. Smucker Co., Tchibo GmbH e la Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), mira a costruire una Regione del Caffè a Impatto Climatico Positivo.

L’iniziativa coinvolgerà 4.000 famiglie di piccoli produttori nei dipartimenti di Ocotepeque, Copán e Lempira, con l’obiettivo di migliorare i mezzi di sussistenza, rigenerare gli ecosistemi e promuovere modelli di governance partecipata.

Elena Arpegaro, head of marketing di Julius Meinl

«Il Generations Programme rappresenta per Julius Meinl un’evoluzione naturale del nostro impegno verso un futuro del caffè più sostenibile», afferma Elena Arpegaro, head of marketing di Julius Meinl Italia «è un progetto che nasce dalla collaborazione e dal dialogo con chi il caffè lo coltiva ogni giorno, e che ci permette di creare valore condiviso per le persone, le comunità e l’ambiente. Crediamo che solo attraverso partnership autentiche e una visione comune sia possibile costruire un futuro in cui qualità, sostenibilità e innovazione crescano insieme».

Sostenibilità e qualità: il cuore del marchio Julius Meinl

La sostenibilità autentica è parte integrante dell’identità del brand. Dalla selezione dei chicchi alle fasi produttive nello stabilimento di Vicenza, ogni processo è studiato per ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli standard del Coffee Sustainability Reference Code della Global Coffee Platform.

Accanto alla sostenibilità produttiva, l’azienda promuove anche una cultura del gusto consapevole, valorizzando un’esperienza del caffè che unisce responsabilità, piacere e condivisione.

The Originals Bio Fairtrade: qualità certificata per l’horeca

La linea The Originals Bio Fairtrade esprime la filosofia Julius Meinl attraverso miscele provenienti da piantagioni certificate biologiche e Fairtrade in Nicaragua, Honduras, Perù e Messico. Le referenze Gloriette Gold, Belvedere Blend e Danube Delight raccontano un percorso di qualità che rispetta l’ambiente e le persone.

The Originals Bio Fairtrade esprime la filosofia Julius Meinl con miscele provenienti da piantagioni certificate Fairtrade

Completano la gamma le capsule professionali compostabili, realizzate con materiali biobased e pensate per il canale horeca, offrendo una soluzione sostenibile e performante.

Un futuro del caffè fondato su gusto, responsabilità e rigenerazione

Con il Generations Programme e la linea The Originals Bio Fairtrade, Julius Meinl consolida la propria missione: generare un impatto positivo lungo tutta la filiera, sostenendo coltivatori, proteggendo gli ecosistemi e offrendo ai consumatori un caffè che racchiude cultura, gusto e consapevolezza.