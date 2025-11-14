Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 14 novembre 2025  | aggiornato alle 18:50 | 115745 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rational

a napoli

Una pizza fritta dedicata a Marisa Laurito aiuta i piccoli musicisti di Forcella

Il pizzaiolo Vincenzo Durante festeggia i dieci anni di “1947 Pizza Fritta” con una nuova creazione ispirata all’attrice e un’iniziativa a sostegno della Piccola orchestra della Casa della Musica di Napoli

di Redazione Italia a Tavola
 
14 novembre 2025 | 11:50

Una pizza fritta dedicata a Marisa Laurito aiuta i piccoli musicisti di Forcella

Il pizzaiolo Vincenzo Durante festeggia i dieci anni di “1947 Pizza Fritta” con una nuova creazione ispirata all’attrice e un’iniziativa a sostegno della Piccola orchestra della Casa della Musica di Napoli

di Redazione Italia a Tavola
14 novembre 2025 | 11:50
 

A Forcella, a Napoli, dove le strade sembrano raccontare storie anche senza bisogno di parole, Vincenzo Durante ha deciso di festeggiare i dieci anni del suo1947 Pizza Frittacon un gesto che tiene insieme amicizia, memoria e responsabilità sociale. Per l’occasione ha infatti preparato una pizza dedicata a Marisa Laurito, figura amatissima del teatro e della televisione, ma soprattutto sua grande amica. L’ha chiamata semplicementeMarisa”: con crema di genovese, provola, pecorino, pepe e basilico.  Un impasto gonfio e leggero che porta con sé un obiettivo molto concreto, perché ogni pizza venduta dal 12 novembre al 6 gennaio contribuirà all’acquisto di strumenti musicali per i bambini della Piccola orchestra di Forcella, realtà che cresce nella Casa della musica.

Una pizza fritta dedicata a Marisa Laurito aiuta i piccoli musicisti di Forcella

Vincenzo Durante e Marisa Laurito

Le pizze simbolo di dieci anni di lavoro

La serata di presentazione è scivolata via in un clima di naturale convivialità: Laurito ha assaggiato la pizza che porta il suo nome e l’ha apprezzata senza riserve, poi il tavolo si è spostato su qualchestoricodella casa e su due novità pensate negli ultimi mesi. È un modo per ripercorrere un pezzo di strada insieme a Durante, che in questi dieci anni ha visto crescere un pubblico affezionato, attirato da una pizza fritta fedele alla tradizione familiare e allo stesso tempo attenta al gusto di oggi.

Una pizza fritta dedicata a Marisa Laurito aiuta i piccoli musicisti di Forcella

La pizza fritta dedicata a Marisa Laurito

Tra le proposte più amate resta la Carmela, la classica con provola, cicoli, pomodoro, pepe e basilico, che Enzo ha dedicato alla madre e che difende con una puntualizzazione netta: nessuna ricotta, come si faceva “una volta”. C’è poi la Faccia Gialla, con provola, cacioricotta salata, pomodorini gialli, peperoncino e basilico, un tributo al santo patrono di Napoli e al padre Gennaro. Due pizze che raccontano una storia familiare che da Forcella arriva un po’ ovunque insieme al profumo dell’olio caldo.

Le nuove collaborazioni e le idee in carta

Intanto, Durante continua a muoversi con curiosità e a cercare nuove strade, collaborando con chi può dare un punto di vista diverso. Così sono nate due proposte firmate a quattro mani con Francesco Francione, chef del bistrot “Quostro” all’interno della fondazione Foqus. La prima è la Sud, che mette insieme ’nduja, peperone crusco, burrata e scorzetta di limone. La seconda, più spiazzante e divertente, è un Cannolo di pizza: cialda fritta, ricotta di bufala, composta di pomodorino del piennolo, gocce di cioccolato fondente e polvere di piennolo. Un gioco che parte dalla pasticceria, attraversa la tradizione e rientra sul banco di chi frigge pizza ogni giorno, come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Un percorso iniziato nel 2014 tra Forcella e memoria familiare

Per capire perché tutto questo funzioni, bisogna tornare al 2014, quando ha aperto il primo “1947 Pizza Fritta” in via Pietro Colletta, proprio di fronte alla storica Da Michele. Il nome non guarda al giorno dell’inaugurazione, ma all’anno di nascita del padre di Vincenzo e a quel pezzo di dopoguerra in cui la pizza fritta ha sfamato una città intera diventando simbolo di resistenza quotidiana. Da lì è partita una crescita paziente, che nel 2017 ha portato all’apertura del nuovo locale al civico 29, poi ampliato negli anni e oggi unico punto in attività dopo che Durante ha ceduto il primo al fratello. L’attuale sede conta 45 coperti all’interno e 20 all’esterno, abbastanza per gestire il flusso costante di chi arriva apposta per la pizza fritta o di chi ci passa per caso e decide di fermarsi.

Una pizza fritta dedicata a Marisa Laurito aiuta i piccoli musicisti di Forcella

La sala interna di 1947 Pizza Fritta

In dieci anni Forcella ha cambiato volto più volte, ma l’odore dell’impasto che si gonfia nell’olio è rimasto un punto fermo. Ed è forse questo il segreto di Vincenzo Durante: lavorare con continuità, ascoltare il quartiere, coinvolgere chi gravita attorno alla sua cucina e restituire qualcosa, quando è possibile, con iniziative come quella dedicata alla Piccola Orchestra. La pizza Marisa è un modo per rendere omaggio a un’amicizia, certo, però è anche un pretesto per ricordare che un locale può avere un ruolo nella vita di un territorio, soprattutto in una zona come Forcella dove ogni spiraglio di creatività e formazione pesa più di quanto sembri.

1947 Pizza Fritta
Via Pietro Colletta 29/31 80139 Napoli
Tel +39 081 18226812
Lun-Sab 11:00-23:00; Dom 11:00-16:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
1947 Pizza Fritta Napoli Forcella pizza solidarietà pizza frittaVincenzo Durante Marisa Laurito
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Go Wine
Forst
Sigep
Beer and Food
Go Wine
Forst
Sigep
Beer and Food
Julius Meiln
Blancdenoir

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025