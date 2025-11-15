Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 15 novembre 2025

Dalla colazione allo spuntino: la pera Igp che accompagna tutta la giornata

Parte la campagna della Pera dell'Emilia-Romagna Igp che valorizza benessere, gusto e versatilità del frutto, con tv, radio, digital e social rivolti a un pubblico giovane e attento alla salute

di Redazione Italia a Tavola
 
15 novembre 2025 | 18:06

Dalla colazione allo spuntino: la pera Igp che accompagna tutta la giornata

Parte la campagna della Pera dell’Emilia-Romagna Igp che valorizza benessere, gusto e versatilità del frutto, con tv, radio, digital e social rivolti a un pubblico giovane e attento alla salute

di Redazione Italia a Tavola
15 novembre 2025 | 18:06
 

Prende il via la nuova campagna pubblicitaria della Pera dell’Emilia-Romagna Igp, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. La comunicazione cross mediale coinvolge tv, radio digital e stampa con l’obiettivo di valorizzare il consumo del frutto, promuovendone le qualità salutistiche a un pubblico attento al benessere e all’alimentazione sana.

Dalla colazione allo spuntino: la pera Igp che accompagna tutta la giornata

Pera dell’Emilia-Romagna IGP, dolce e croccante, perfetta per ogni momento della giornata

Il frutto ideale per ogni momento della giornata

La campagna racconta la percezione moderna della pera, come alimento versatile e adatto a ogni occasione: dalla merenda dei bambini, alla colazione in famiglia, fino allo spuntino post-allenamento. Il nuovo spot evidenzia come la pera sia il frutto che fa bene e si adatti ai gusti e alle esigenze di tutti. Il debutto è previsto per domenica 16 novembre con lo spot tv nei programmi a maggiore audience, e sarà trasmesso anche sulle principali testate radiofoniche. La campagna include presenze su due programmi di punta: “Avanti un altro” su Canale 5 e “Affari tuoi” su Rai 1. Completano la strategia una pianificazione digitale sui social media del Consorzio e una copertura stampa su quotidiani e riviste targetizzate.

Dalla colazione allo spuntino: la pera Igp che accompagna tutta la giornata

Dalle colline emiliane, le otto varietà Igp per gusto e benessere

Focus sulla produzione e territorio

La Pera dell’Emilia-Romagna Igp nasce nelle province di Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna, che producono oltre il 60% delle pere italiane. Dal 1998 il frutto ha ottenuto il riconoscimento IGP nell’Unione Europea, diventando simbolo di qualità, gusto e legame con il territorio.

Le varietà e le caratteristiche distintive

Il marchio IGP tutela otto varietà: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Williams, Santa Maria e Carmen. Ogni varietà ha caratteristiche uniche:

  • Williams: succosa e profumata, ideale per cocktail e macedonie.

  • Max Red Bartlett: dolce e aromatica, perfetta per chi ama il gusto delicato.

  • Abate Fetel: polpa croccante, adatta a ogni momento della giornata.

  • Decana del Comizio: equilibrio tra zuccherino e acidulo.

  • Conference: polpa soda e succosa, aroma inconfondibile.

  • Santa Maria: polpa bianca, sapore fresco e zuccherino.

  • Carmen: nutriente e golosa, ideale per spuntini salutari.

  • Kaiser: pelle bruna e gusto deciso, perfetta per torte e ricette in cucina.

Prossime iniziative e progetti

A gennaio è prevista una nuova fase della campagna per sostenere la campagna commerciale del frutto e presentare un progetto dedicato al canale della ristorazione, con aggiornamenti sui dati di produzione.

