Dalla colazione allo spuntino: la pera Igp che accompagna tutta la giornata

Prende il via la nuova campagna pubblicitaria della Pera dell’Emilia-Romagna Igp, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. La comunicazione cross mediale coinvolge tv, radio digital e stampa con l’obiettivo di valorizzare il consumo del frutto, promuovendone le qualità salutistiche a un pubblico attento al benessere e all’alimentazione sana.

Pera dell’Emilia-Romagna IGP, dolce e croccante, perfetta per ogni momento della giornata

Il frutto ideale per ogni momento della giornata

La campagna racconta la percezione moderna della pera, come alimento versatile e adatto a ogni occasione: dalla merenda dei bambini, alla colazione in famiglia, fino allo spuntino post-allenamento. Il nuovo spot evidenzia come la pera sia il frutto che fa bene e si adatti ai gusti e alle esigenze di tutti. Il debutto è previsto per domenica 16 novembre con lo spot tv nei programmi a maggiore audience, e sarà trasmesso anche sulle principali testate radiofoniche. La campagna include presenze su due programmi di punta: “Avanti un altro” su Canale 5 e “Affari tuoi” su Rai 1. Completano la strategia una pianificazione digitale sui social media del Consorzio e una copertura stampa su quotidiani e riviste targetizzate.

Dalle colline emiliane, le otto varietà Igp per gusto e benessere

Focus sulla produzione e territorio

La Pera dell’Emilia-Romagna Igp nasce nelle province di Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna, che producono oltre il 60% delle pere italiane. Dal 1998 il frutto ha ottenuto il riconoscimento IGP nell’Unione Europea, diventando simbolo di qualità, gusto e legame con il territorio.

Le varietà e le caratteristiche distintive

Il marchio IGP tutela otto varietà: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Williams, Santa Maria e Carmen. Ogni varietà ha caratteristiche uniche:

Williams: succosa e profumata, ideale per cocktail e macedonie.

Max Red Bartlett: dolce e aromatica, perfetta per chi ama il gusto delicato.

Abate Fetel: polpa croccante, adatta a ogni momento della giornata.

Decana del Comizio: equilibrio tra zuccherino e acidulo.

Conference: polpa soda e succosa, aroma inconfondibile.

Santa Maria: polpa bianca, sapore fresco e zuccherino.

Carmen: nutriente e golosa, ideale per spuntini salutari.

Kaiser: pelle bruna e gusto deciso, perfetta per torte e ricette in cucina.

Prossime iniziative e progetti

A gennaio è prevista una nuova fase della campagna per sostenere la campagna commerciale del frutto e presentare un progetto dedicato al canale della ristorazione, con aggiornamenti sui dati di produzione.