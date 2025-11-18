Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025  | aggiornato alle 19:38 | 115811 articoli pubblicati

Tè (e non solo), come nasce un servizio di qualità: l’importanza di sapere ciò che si serve

La qualità del servizio nasce dalla conoscenza: il Tea Master Albino Ferri e il Coffee Master Gianni Cocco analizzano come formazione, organizzazione e consapevolezza del prodotto incidano sull’esperienza del cliente

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 18:56

Tè (e non solo), come nasce un servizio di qualità: l'importanza di sapere ciò che si serve

La qualità del servizio nasce dalla conoscenza: il Tea Master Albino Ferri e il Coffee Master Gianni Cocco analizzano come formazione, organizzazione e consapevolezza del prodotto incidano sull’esperienza del cliente

di Redazione Italia a Tavola
18 novembre 2025 | 18:56
 

Il Tea Master Albino Ferri e il Coffee Master Gianni Cocco affrontano un tema spesso dato per scontato nel mondo della ristorazione: l’importanza della competenza nella gestione del servizio. Secondo i due professionisti, la qualità dell’esperienza non dipende soltanto dal prodotto, ma da chi lo presenta, lo prepara e lo racconta. «Servire bene significa conoscere ciò che si offre… e chi lo offre», osserva Ferri, sottolineando come la formazione sia un elemento imprescindibile per garantire coerenza e autenticità.

Tè (e non solo), come nasce un servizio di qualità: l’importanza di sapere ciò che si serve

La conoscenza è fondamentale per un servizio di qualità

Dal banco alla sala: l'importanza del servizio

Gianni Cocco evidenzia una criticità frequente: «Vedi Albino, è proprio questo che succede quando i professionisti non conoscono ciò che stanno servendo». Un elemento che, secondo lui, distingue un locale standardizzato da uno realmente identitario. Ferri conferma: «Non c’è nulla di male nei processi strutturati, ma quando il personale è formato e sa trasmettere le caratteristiche del prodotto, l’esperienza cambia completamente. Diventa esclusiva».

Il punto centrale riguarda la capacità di raccontare ciò che si porta al tavolo. Non si tratta di aggiungere complessità al servizio, ma di dare valore a ogni scelta: dalla presa della comanda alla selezione della materia prima.

Organizzazione, chiarezza e valore percepito

Per Cocco, la qualità non è solo un fatto di gusto o di tecnica, ma anche di dinamica interna: «Postazioni ben organizzate, processi chiari, velocità: tutto questo rende il servizio più efficiente, dinamico e fluido, migliorando anche l’interazione tra i membri del team. Ed è ciò che, alla fine, arriva al tavolo come valore percepito.»

Tè (e non solo), come nasce un servizio di qualità: l’importanza di sapere ciò che si serve

Il Tea Master Albino Ferri e il Coffee Master Gianni Cocco

Un servizio strutturato non elimina la personalizzazione: la facilita. Rende possibile un dialogo più naturale con il cliente, consente al personale di proporre, spiegare, contestualizzare ciò che viene servito.

Dal racconto alla soddisfazione

Ferri sintetizza bene questa dimensione: «Quelle piccole informazioni che un cameriere riesce a condividere durante il servizio sono un valore enorme.» Non si tratta di marketing, ma di cultura dell’ospitalità.

Nel settore del vino, del tè e del caffè, la conoscenza dei prodotti è un elemento sempre più decisivo. I clienti cercano coerenza, trasparenza e un servizio capace di guidarli senza imporre. La formazione continua - tecnica e narrativa - diventa quindi la principale leva per differenziarsi.

formazione personale sala servizio ristorazione competenza camerieri valore percepito cliente Gocce di Tè gestione servizio bar qualità ristorazione esperienza clienteAlbino Ferri Gianni Cocco
 
